2020-06-23T12:21:09+03:00
Общество

«Городская среда»: новый центр притяжения для жителей микрорайона

На улице С. Кожевникова благоустроили дворовую территорию. Работу провели в рамках проекта «Единой России» «Городская среда»
Евгения МОРЕВА
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Новый детский городок во дворе на улице С. Кожевникова.Новый детский городок во дворе на улице С. Кожевникова.Фото: Евгения МОРЕВА
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Большую часть своего свободного времени горожане проводят во дворах, на общественных площадках и в парках. Именно поэтому необходимо создать благоприятные и безопасные условия для новосибирцев. Проект «Городская среда» партии «Единая Россия» направлен на благоустройство дворов и мест массового отдыха в регионах и муниципалитетах на основании обращений жителей. На всех этапах депутаты контролируют благоустройство дворов города, следят за состоянием объектов и держат постоянную обратную связь с жителями.

Дворовую территорию домов Кировского района благоустроили в 2019 году на основании дизайн-проекта, разработанного подрядчиком и утвержденного жителями. В рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды» расширены и отремонтированы дворовые проезды, проложены пешеходные дорожки, обустроены детская и спортивная площадки, озеленена территория, установлены урны, скамейки, а также ограждения газонов. Общая стоимость работ - почти 15 миллионов рублей.

Дмитрий Асанцев. Фото предоставлено пресс-службой Совета депутатов города Новосибирска.

Дмитрий Асанцев. Фото предоставлено пресс-службой Совета депутатов города Новосибирска.

Председатель Совета депутатов города Новосибирска Дмитрий Асанцев принял участие в выездном совещании общественного совета партийного проекта «Городская среда» 17 июня.

- Особенностью реализации такого масштабного проекта является активное участие жителей Кировского района в разработке дизайн-проекта благоустройства двора. Проектно-сметную документацию разрабатывали по предложениям жителей. Они сами рисовали дорожки, детские городки, площадки и потом все это закрепили в ПСД. Хотелось бы, чтобы таких проектов было больше. Когда люди сами прикладывают руку к созданию проекта, они берегут результат, относятся к нему по-другому. Только вместе можно что-то сделать и сохранить, - отметил в ходе совещания Дмитрий Асанцев.

Проект доказал свою надежность на деле: ни один из объектов во время зимовки не пострадал. Дефектов не обнаружено. К летнему сезону площадку полностью подготовили для жителей района.

Несмотря на все сложности, связанные с пандемией, проект «Городская среда» продвигается быстрее, чем в прошлые годы. В планах 167 объектов, более 90% объектов уже прошли конкурсную процедуру и по ним подписаны контракты.

Партия «Единая Россия» стояла у истоков создания этой долгосрочной программы. Проект реализуется уже третий год.

Игорь Кудин. Фото предоставлено пресс-службой Совета депутатов города Новосибирска.

Игорь Кудин. Фото предоставлено пресс-службой Совета депутатов города Новосибирска.

- Главная задача общественного совета партийного проекта «Городская среда» - контроль качества выполненных работ и последующая проверка сданного объекта. Если обнаруживаем недоделки - предъявляем претензии подрядчику. Мы все очень жестко отслеживаем. И подрядные организации оперативно устраняют нарушения, - рассказал депутат Совета депутатов города Новосибирска, председатель общественного совета партпроекта Игорь Кудин.

Программа продлится до 2024 года. К этому времени в Новосибирске станет гораздо больше благоустроенных дворов с современным оснащением. После подобных изменений двор становится местом притяжения для целого квартала, микрорайона. Таким образом программа не просто преображает внешний вид придомовой территории, но и объединяет людей.

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