Письма с фронта, написанные карандашом

В год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне с целью изучения судеб родственников-героев школьники со всей России участвовали в конкурсе «Правнуки победителей». Участникам в возрасте от 11 до 18 лет предлагалось написать исследовательские работы. Отклик оказался огромным - всего на конкурс поступило более 16 тысяч работ, все они посвящены фронтовикам. В Новосибирской области организатором конкурса стал ГКУ НСО «Центр патриотического воспитания». Вместе мы рассказываем об интересных и ярких работах.

Все началось с часов

Маше Павлухиной 14 лет, она живет в поселке Колывань Новосибирской области. Историей своих предков заинтересовалась давно. Все началось с карманных часов прадедушки - случайно наткнулась на вещицу, решила узнать об их владельце больше.

- Но так сложилось, что искала я информацию про одного прадедушку, а находила про другого - двоюродного прадеда Ивана Васильевича Павлухина. Родственники передали мне письма, которые он писал с фронта карандашом, описывая все, что с ним происходит. Это и был первый шаг к большой исследовательской работе, - рассказывает Мария. - Я начала изучать разные источники, в том числе сайты «Подвиг народа», «Мемориал».

Фото: семейный архив.

Иван Васильевич родился в 1925 году в многодетной семье, в селе Светлая Грива Михайловского сельсовета, сейчас это Убинский район. Ушел на фронт в 1942 году, когда ему не исполнилось и 18 лет.

- Иван Васильевич немного писал о том, где идут бои. Мы отследили путь его дивизии на сайте «Память народа»: он был подо Ржевом, где шли страшные, кровопролитные бои. Сражался под Великими Луками, под Невелем. У нас хранится письмо, в котором он пишет о том, что был ранен, но легко, и сейчас полностью здоров и догоняет своих товарищей, которые освобождают Белоруссию, - рассказывает правнучка победителя.

Дальше путь прадеда прослеживается также с помощью известных сайтов. Могилев, Бобруйск, Федоры, бои в Восточной Пруссии, на территории нынешней Польши. В 1945 году в дом Павлухиных в Светлой Гриве пришел заветный треугольничек.

- Я разворачиваю его сейчас с тем же трепетом, с каким держали бабушки и прабабушка, - говорит Маша, держа в руках весточку из 1945 года. Вот содержание того письма, от которого начинают дрожать руки.

Иван Павлухин ушел на фронт, когда ему не было и 18 лет. Фото: семейный архив.

«Здравствуйте, дорогие мои мама и папа, сестренки Дуся, Зоя, Валя, Нюра, Маша, Надежда, братик Вовка, все-все мои любимые. Боевой привет брату Андрею, скорейшего тебе выздоровления после твоих ранений. Мы взяли Варшаву, вы об этом, наверное, знаете. За форсирование Вислы и освобождение Варшавы мне вручили благодарность Верховного главнокомандующего. Враг бежит, хотя иногда обороняется, как зверь. Но мы добьем его. Не обижайте друг друга, Валюша, Зоя, Дуся, Маша, Нюра, берегите себя и мамочку с папой, вы ведь уже совсем взрослые, помогайте друг другу. Я скоро вернусь. Мой горячий боевой привет всем. Скоро будем в Берлине, пройти осталось всего ничего. Ждите, скоро буду дома! Навеки ваш Иван».

Страшные известия

Казалось, до Победы всего ничего. Но нет, Ивана не стало 7 февраля 1945 года. Он погиб в сражении за город Шнайдемюль, город был освобожден от немцев спустя еще неделю.

- Я представляю, каким страшным было горе родных, когда они получили похоронку - известие о смерти сына и брата. У меня и сейчас сжимается сердце, когда я пытаюсь представить себе те минуты. Но я помню и завет: «Берегите друг друга. Помогайте друг другу. С любовью, Иван!» Я верю, что они адресованы и мне! Мой дедушка выполнил долг до конца - он погиб, сражаясь за правое дело, когда ему не было и 20 лет. Я всегда буду помнить об этом! - с жаром пишет в своей исследовательской работе Мария.

Фото: семейный архив.

Почему 14-летняя школьница взялась за эту работу, как прочие подростки нашей необъятной страны?

- Участие в конкурсе «Правнуки победителей» - это большая честь для меня и возможность рассказать о том, что каждый из нас, подростков, может, пусть и виртуально, пройти по местам боевой славы, по тем дорогам, которыми шли наши деды и прадеды, рассказать о том, что я узнала. Мое исследование не закончено. Я надеюсь, что найду могилу дедушки Ивана, смогу сказать спасибо людям, которые за ней ухаживают. И узнаю еще немало об истории своей страны, своей семьи, чтобы сохранить и передать память о героях войны потомкам, - просто отвечает Маша.

Материал выходит в рамках регионального проекта «Парень с нашего двора». Последующие публикации проекта читайте на сайте «КП» - Новосибирск».