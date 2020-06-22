«Состав обновился наполовину»: как формировался новый созыв Общественной палаты Новосибирской области

«Неравнодушные люди»

В состав Общественной палаты седьмого созыва вошло много представителей профсоюзных организаций. Среди них представители из сфер образования, промышленности, сельхозпродукции, а также бизнеса. В прошлом году Общественная палата Новосибирской области впервые организовала благотворительный конкурс «Во Благо».

- Мы узнали, как много делается бизнесменами, простыми гражданами для развития территории. Сегодня неравнодушных людей очень много. Они работают на территории Новосибирской области. Для них наиболее важен моральный стимул, а не материальный. В качестве знаков благотворителей мы выдали им статуэтки. Им было очень приятно иметь такой знак общественного признания у себя в офисе! - поделилась Галина Гриднева.

Как формировали Общественную палату

Процедуру формирования объявили на сессии Законодательного собрания, с 13 марта по 11 апреля. Все общественные организации в один срок подавали документы в одну из трех комиссий: при губернаторе, Заксобрании и Общественной палате Новосибирской области. Губернатор Новосибирской области утверждает 25 членов палаты, еще 25 членов утверждает Законодательное собрание Новосибирской области. Утвержденные губернатором и Заксобранием 50 членов Общественной палаты выбирают 25 оставшихся с помощью рейтингового голосования. В 2020 году был большой конкурс по всем трем сегментам - три - пять человек на место.

- Сложно сказать, сколько всего подано заявок в каждую комиссию. Третий сегмент был особенно активным. Члены Общественной палаты волновались, потому что состав обновился наполовину. Все члены Общественной палаты сказали, что было очень сложно выбирать из своих коллег. Тех, кто не вошел в состав палаты, мы привлекаем для работы в качестве экспертов, - рассказала Галина Борисовна.

Работа кипит

Много работы еще предстоит сделать. 25 июня проведут первое пленарное заседание, на нем пройдут выборы руководящих органов Общественной палаты, состава и наименований комиссий и их руководителей. Начнется планирование работы в каждой из комиссий. Каждая комиссия формирует состав экспертов. В прошлом созыве задействовали 150 специалистов. На каждого члена Общественной палаты Новосибирской области почти два эксперта. Предстоит сформировать комиссии по следующим направлениям деятельности: патриотическое воспитание, семья и детство, социальная сфера, экология, культурное наследие.

Также Галина Борисовна рассказала о том, что в рамках законодательства палате поручено формировать состав общественных наблюдателей для общероссийского голосования по поправкам в Конституцию.

- На каждый избирательный участок нужно по четыре-пять наблюдателей. Потому что голосование проводится не только 1 июля, а в течение шести дней до дня голосования и в сам день голосования. Итого семь дней, в любой из них мы можем проголосовать, высказать свое мнение по поводу поправок, - напомнила Галина Борисовна.

Социальная сфера - в приоритете

Сегодня Общественная палата Новосибирской области - объект общественного контроля. Идет постоянный диалог с участием органов власти, губернатора Новосибирской области. Было сформировано четыре общественных совета по независимым оценкам качества услуг социальной сферы, четыре совета при министерстве социального развития и труда, совет при министерстве образования, общественный совет при министерстве культуры и при министерстве здравоохранения.

- Сегодня социальная сфера в приоритете. Очень важно, как именно оказываются эти услуги для населения. Сегодня общественность действительно привлекается к управлению своей территорией, особенно в муниципальных образованиях, ведь это наиболее прозрачно, - прокомментировала Галина Борисовна.