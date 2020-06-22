2020-06-22T12:34:11+03:00
Общество

«Хочется, чтобы награда находилась у нас»: 12-летняя школьница рассказала о подвиге дедушки

В семье хранится только одна пожелтевшая фотокарточка героя
Поделиться:
Фото предоставлено ГКУ Центр Патриотического Воспитания.Фото предоставлено ГКУ Центр Патриотического Воспитания.
Изменить размер текста:

Наташе Койкиной 12 лет, она живет в поселке Базово Чулымского района. Девочка каждый год участвует в акции «Бессмертный полк», а не так давно приняла участие в конкурсе «Правнуки победителей». Это патриотический конкурс исследовательских работ, ребята со всей страны пишут истории своих предков, бабушек и дедушек-фронтовиков. В Новосибирской области организатор конкурса - ГКУ НСО «Центр патриотического воспитания». Мы уже рассказывали о многих ярких работах юных сибиряков. Наташа же узнала историю своего предка из рассказов близких и благодаря сайту pamyat-naroda.ru.

- Василий Михайлович Рябов - родной брат моей бабушки Анны. Она рассказала, что ее брат был призван в ряды Красной армии в 17 лет и героически погиб в 19 лет. Его мама Наталья Никитична, когда сын ушел на войну, все время повторяла: «Как же он будет там, на войне, ведь он так боится грозы?» Еще бабушка обнаружила в семейном архиве благодарность, которую прислали матери за доблестную службу ее сына. А на сайте «Подвиг народа» я нашла страницу про нашего героя. Здесь я узнала, в каких войсках и в каких битвах сражался, защищая нашу Родину, мой дедушка, - рассказывает Маша.

Оказалось, Василий Михайлович участвовал в наступательных операциях на западном берегу Одера. Его орудийный расчет уничтожил два станковых пулемета и 20 гитлеровцев. Наградной лист подписан командиром полка, Героем Советского Союза гвардии полковником Быковым 25 апреля 1945 года. Бабушка Наташи говорит, что орден в семье не получали.

- А мне так хочется, чтобы награда находилась у нас, потомков героя. Хочется, чтобы хоть что-то было на память, а то ведь у нас, кроме одной маленькой пожелтевшей и выгоревшей фотографии, ничего нет, - добавляет девочка.

Материал выходит в рамках регионального проекта «Парень с нашего двора». Предыдущие публикации проекта читайте на сайте «КП» - Новосибирск».

Еще больше материалов по теме: «75 лет Победы: Год памяти и славы»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Мошенника, выманившего деньги у мамы онкобольной девочки, ищут следователи
«Не думала, что мне такая честь будет»: в Новосибирске для 98-летней военной медсестры устроили мини-парад
В Новосибирске хотят установить памятник врачам, умершим от коронавируса
Сибирячка отсудила сто тысяч за то, что ее 4-летний сын сломал руку на батуте
Пьяные дебоши и конфликты: место происшествия – магазины Новосибирска
«Я бухарик»: сибирячка под видом любимого публиковала фейковые посты в соцсети
На парад Победы 24 июня в Новосибирске пригласят юнармейцев и Волонтеров Победы
«Накинулись на него вчетвером»: новосибирцы избили водителя за то, что он якобы их подрезал
ВТБ снизит ставку по ипотеке для семей с детьми
«Кирпичи на капот повалились»: после ДТП иномарка отлетела в стену
Открытие непродовольственных магазинов в Новосибирске с 22 июня 2020 года: как будут работать, что разрешат
График работы метро во время Парада Победы в Новосибирске 24 июня 2020 года: какие станции перекроют
Как будут работать музеи в Новосибирске с 24 июня 2020 года
«Снял с нее золото и сдал в ломбард»: в Новосибирске задержали мужчину, убившего молотком любимую