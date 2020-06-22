«Хочется, чтобы награда находилась у нас»: 12-летняя школьница рассказала о подвиге дедушки

Наташе Койкиной 12 лет, она живет в поселке Базово Чулымского района. Девочка каждый год участвует в акции «Бессмертный полк», а не так давно приняла участие в конкурсе «Правнуки победителей». Это патриотический конкурс исследовательских работ, ребята со всей страны пишут истории своих предков, бабушек и дедушек-фронтовиков. В Новосибирской области организатор конкурса - ГКУ НСО «Центр патриотического воспитания». Мы уже рассказывали о многих ярких работах юных сибиряков. Наташа же узнала историю своего предка из рассказов близких и благодаря сайту pamyat-naroda.ru.

- Василий Михайлович Рябов - родной брат моей бабушки Анны. Она рассказала, что ее брат был призван в ряды Красной армии в 17 лет и героически погиб в 19 лет. Его мама Наталья Никитична, когда сын ушел на войну, все время повторяла: «Как же он будет там, на войне, ведь он так боится грозы?» Еще бабушка обнаружила в семейном архиве благодарность, которую прислали матери за доблестную службу ее сына. А на сайте «Подвиг народа» я нашла страницу про нашего героя. Здесь я узнала, в каких войсках и в каких битвах сражался, защищая нашу Родину, мой дедушка, - рассказывает Маша.

Оказалось, Василий Михайлович участвовал в наступательных операциях на западном берегу Одера. Его орудийный расчет уничтожил два станковых пулемета и 20 гитлеровцев. Наградной лист подписан командиром полка, Героем Советского Союза гвардии полковником Быковым 25 апреля 1945 года. Бабушка Наташи говорит, что орден в семье не получали.

- А мне так хочется, чтобы награда находилась у нас, потомков героя. Хочется, чтобы хоть что-то было на память, а то ведь у нас, кроме одной маленькой пожелтевшей и выгоревшей фотографии, ничего нет, - добавляет девочка.

Материал выходит в рамках регионального проекта «Парень с нашего двора». Предыдущие публикации проекта читайте на сайте «КП» - Новосибирск».