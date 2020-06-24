2020-06-22T11:58:19+03:00
Общество

Успейте передать показания и оплатить электроэнергию до повышения тарифов

В соответствии с приказом департамента по тарифам Новосибирской области изменяются тарифы на электрическую энергию для населения
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Фото предоставлено пресс-службой АО «Новосибирскэнергосбыт».Фото предоставлено пресс-службой АО «Новосибирскэнергосбыт».
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В связи с этим АО «Новосибирскэнергосбыт» рекомендует своим клиентам в период с 23 по 30 июня 2020 года передать показания электросчетчика и внести плату за электрическую энергию.

Чтобы быстро и удобно передать показания и совершить платеж, воспользуйтесь нашими онлайн-сервисами:

• мобильным приложением «Платосфера»;

• личным кабинетом для физических лиц на сайте новосибирскэнергосбыт.рф;

• оплатой без регистрации на сайте новосибирскэнергосбыт.рф.

Не забывать про своевременную оплату счета за электроэнергию поможет услуга «Автоплатеж». Благодаря ей средства будут автоматически списываться в удобный для вас день. Активировать автоплатеж можно в личном кабинете на сайте компании. (ссылка)

А если вы передадите показания электросчетчика и оплатите задолженность и начисления в мобильном приложении «Платосфера» - станете участником программы лояльности «Энергобонус», которая позволит получать кешбэк до 8%. Накопленные «энергобонусы» можно списывать в счет последующих платежей по электроэнергии. Подробнее о программе лояльности здесь.

Оплатите электрическую энергию до изменения тарифа!

Тарифы на электроэнергию с 1 июля 2020 года составят:

• для городских населенных пунктов 2,80 за 1 кВт*ч;

• для сельских населенных пунктов 2,24 за 1 кВт*ч.

Данные тарифы утверждены Приказом № 750-ЭЭ от 23.12.2019 департамента по тарифам Новосибирской области.

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