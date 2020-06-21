«Парни на меня не смотрели»: сибирячка похудела на 54 килограмма, чтобы найти себе мужа

32-летняя Катя Решетникова – новосибирский мастер по наращиванию ресниц: стройная брюнетка каждый день получает комплименты от клиентов и восхищенные взгляды от мужчин. Но еще три года назад девушка об этом только мечтала: при росте 170 она весила 129 килограммов. Катя рассказала корреспондентам КП-Новосибирск, как ей удалось сбросить полцентнера.

Катя весила 129 килограммов. Фото: личный архив.

«КОМУ Я ТАКАЯ ПОНРАВИЛАСЬ БЫ?»

Набирать лишний вес Катя начала, когда устроилась менеджером. Сидячая работа в офисе, частые перекусы, и в итоге весы перевалили за сотню килограммов.

- Конечно, я переживала из-за лишнего веса. Я мечтала о семье, любимом человеке, но кому я такая понравилась бы? – призналась КП-Новосибирск Катя. – Все подруги замуж выходят, а у меня остались только работа и дом, где еда в холодильнике. Еще родные постоянно намекали, что надо бы похудеть.

Девушку вдохновила худеть подруга. Фото: личный архив.

Так Катя и продолжала заедать свои стрессы и неудачи в личной жизни, пока к ней в гости не приехала подруга.

- Мы с ней давно не виделись, и к тому моменту, когда мы встретились, она похудела на 30 килограммов. Вот в тот момент меня и щелкнуло: «Я тоже так хочу!». И и мы с ней решили соревноваться: кто больше схуднет.

Катя сейчас носит одежду на несколько размеров меньше. Фото: личный архив.

«СКРЫВАЛА СВОЙ ВЕС ОТ РОДНЫХ!»

По лишним килограммам Катя ударила спортом: пошла в фитнес-клуб, хотя для нее это был стресс.

- Некоторые на меня косо смотрели: мол, как вообще себя так можно было запустить. Мне было тогда очень стыдно за саму себя! Но были и те, кто искренне за меня радовался – спасибо им большое, - говорит Катя. - Помню, когда тренер первый раз поставила меня на весы и они показали 129 килограммов, я ее попросила никому не говорить мой вес. И от родных эту цифру скрывала, пока не похудела.

Катя занялась спортом. Фото: личный архив.

Навела Катя и порядок с питанием: никакого фастфуда, жирного, мучного.

- Тренер разрешила мне один день в неделю есть и пить все, что я хочу, чтобы не сорваться. И в этот день у меня обязательно было пиво – не могла я от него совсем отказаться, - говорит Катя.

В итоге девушка таяла буквально на глазах: сейчас она весит на 54 килограмма меньше!

- Я замучила свою швею, - смеется Катя. – Вот куплю я себе платье, а оно мне уже велико через месяц. Приходилось его ушивать, и не один раз. Швея потом мне говорила: «Катя, ты издеваешься надо мной?».

На Катю заглядываются парни.

«ОБВИСЛА КОЖА»

Но это – не самая главная проблема девушки:

- У меня сильно обвисла кожа на животе: никакими массажами и процедурами это не уберешь, нужна операция. Сейчас я настраиваю себя на этот шаг, - признается Катя.

Есть в похудении Кати и приятные моменты:

Многие похудевшую Катю не узнают.

- Клиенты, которые не были в салоне несколько месяцев, меня не узнают: говорят, что у них был другой мастер, - описывает реакцию окружающих сибирячка. – И очень, удивляются, когда им говорю, что я – тот самый мастер.

И, конечно, на Катю стали заглядываться парни:

- Пока у меня нет молодого человека, но теперь уже я выбираю, с кем мне быть, - говорит Катя. – Внимания со стороны мужчин хватает, но я никуда не спешу!

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