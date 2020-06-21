«Я маме дровами хотел помочь, а меня уже три года судят!»: шахтера отправили в СИЗО за девять спиленных осин

Житель Алтайского края Александр Войтов один раз сходил за дровами, чтобы помочь матери, живущей в Новосибирской области. А теперь три года пытается выбраться со скамьи подсудимых. Мужчина заплатил за готовые дрова в Здвинском лесхозе, но лесник сказал: «Руби сам». Александр случайно забрел в заказник и срубил девять осин. Как девять деревьев чуть не загубили жизнь маленького человека - в материале КП-Новосибирск.

«ИДИ НАРУБИ САМ»

Скандальное дело о девяти осинах началось для Александра Войтова с обычного похода в лесхоз. Три года назад житель Алтайского края гостил у пожилой мамы в деревне Алексотово Новосибирской области. Пенсионерке нужны были дрова для печки на зиму, и заботливый сын отправился за ними в местное АО «Лесхоз». Заплатил 1,5 тысячи рублей за четыре кубометра. Сотрудник лесхоза подписал сопроводительный ордер и махнул рукой в направлении лесочка:

- Иди наруби сам.

Войтов нашел в околке девять осин и свалил их бензопилой. Как оказалось - зря.

Войтов оформил одер и имел право добыть древесину. Фото: личный архив.

- Из леса вышли егеря и сказали, что я только что незаконно срубил в заказнике особо охраняемые деревья. Я говорю: «Какой заказник?» Показываю им ордер. И как обозначена граница лесхоза с заказником - один леший знает… Уже потом выяснил, что моя главная ошибка в том, что послушался лесника. Он мне сам готовые дрова должен был выдать на руки, а не отправлять их рубить, - рассказал КП-Новосибирск Александр Войтов.

Вскоре в жизни мужчины начались суды - для системы Войтов оказался очередным черным лесорубом. Ущерб оценили как значительный - около 23 тысяч рублей - и возбудили уголовное дело. Александр везде показывал ордер от лесхоза, доказывал, что платил деньги, говорил об ошибке лесника. Первоначально мировой судья вынес обвинительный приговор, но затем районный суд даже вернул дело прокурору. Потом приговор отменили, другой судья взял самоотвод, сославшись на родство с сотрудниками минприроды (то есть понимал, что может быть предвзятым).

«МОЕГО МУЖА ПОХИТИЛИ»

В итоге в Здвинском районе мировые судьи просто закончились, и Войтова стали судить в соседнем - Куйбышевском. При этом надо понимать, что дело слушалось в Новосибирской области, а сам «преступник» живет в Рубцовске - другой регион. На каждое заседание не наездишься. На одно из них мужчина не явился, на второе, на третье - и мировой судья вообще определил Войтова в розыск! Войтов уверяет, что не экономил, а просто не знал про заседания.

- Меня не уведомляли о заседаниях. Судья вынесла решение о моем аресте, а сама ушла в отпуск. В итоге меня, ничего не подозревающего, внезапно задержали в Рубцовске. Два капитана полиции из Новосибирской области специально приехали за мной - как за особо опасным преступником! Увезли в Новосибирск. Там я провел 12 дней в СИЗО № 1. Жена думала, я пропал, звонила даже в ФСБ Рубцовска, плакала: «Моего мужа похитили». Только после этого меня освободили, - добавляет Александр Войтов.

Ни одной таблички о границах заказника в околке не было. Фото: личный архив.

По жалобе адвоката Алексея Селютина в Куйбышевский суд постановление было отменено. И только в январе 2020 года удалось добиться отмены приговора со штрафом. Но оправдать мужчину и выпустить со скамьи подсудимых суд не решился.

- У Войтова был выписанный ордер, объем заготовки в три кубометра не был превышен. В предоставленном ордере не указан номер квартала для рубки и конкретная порода древесины. Суд считает, что работник лесхоза ввел Войтова в заблуждение и подписал документ о принятии еще не заготовленной древесины, что является грубым нарушением. Обвинительный приговор отменить, меру пресечения оставить прежней - в виде подписки о невыезде, - говорится в апелляции Куйбышевского районного суда, который отправил дело на новое рассмотрение.

БОЯТСЯ ОПРАВДАТЬ ЧЕЛОВЕКА?

- Представитель минприроды Новосибирской области на суде признавал ошибку лесника. Апелляцию удовлетворили, но судьи до сих пор боятся оправдать невиновного человека, который по закону купил ордер и напилил дров для пожилой матери. Третий год дело перебрасывают по судам, лишь бы не выносить оправдательное решение. Уже и сроки давности все вышли, но Александр принципиально идет до конца (отказывается от прекращения дела, пока не докажет, что невиновен. - Прим. ред.). Очень редко бывают такие клиенты, многие на полдороге сворачивают, - поделился с КП-Новосибирск адвокат Войтова Алексей Селютин.

Сам Александр Войтов говорит, что за три года его жизнь перевернулась. Вначале из-за дела о девяти осинах потерял работу - в угольной компании сказали: «Нам судимые не нужны». Затем бывший водитель бульдозера оказался в СИЗО. Спустя три года судов мужчина опять пойдет на очередное заседание, чтобы добиться оправдательного приговора.

Редакция КП-Новосибирск подготовила запрос в минприроды Новосибирской области по факту добычи леса в Здвинском районе.

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