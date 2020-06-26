«Не украла, а нашла»: сибирячку обвиняют в похищении котов

Сибирячка Ольга обвинила соседку Оксану в краже кота Фили. Ее питомец пропал две недели назад, а соседи утверждают, что возле дома предполагаемой похитительницы видели именно его. Корреспондент КП-Новосибирск побывал в гостях у Оксаны. За высоким забором тьма кошек и собак. Есть ли среди них пропавший Филя и что это за животные?

«ЕМУ ЛУЧШЕ У МЕНЯ»

Кот Филя два года жил у Ольги Ковалевой в Затоне, в частном доме в Ленинском районе. Взаперти не сидел — по желанию выходил на улицу. Хозяйка особо не переживала за любимца — Филя всегда возвращался домой. Но 14 июня что-то пошло не по плану — с самовыгула кот не пришел.

— Филя днем ушел гулять и не вернулся. Я его неделю искала, объявления развесила по всему району. Никаких результатов самостоятельные поиски не принесли, — рассказала КП-Новосибирск Ольга.

Филя два года жил в доме у Ольги. Фото: личный архив героя

Однако объявления заметили неравнодушные соседи, они и пришли к Ольге.

— Посмотри у Оксанки, у нее котов куча. Она их вроде ворует и к себе тащит. Поди и Филя твой там. Что она с ними делает, неизвестно. Может, продает? — науськивали соседки.

Человеку в расстроенных чувствах много ли надо, чтобы воспламениться? Ольга в эмоционально заряженном состоянии пришла к Оксане на разборки.

— Я пришла к ней и спросила, видела ли она моего кота. На что получила такой ответ: «Если бы твоему коту было хорошо у тебя, он бы от тебя не ушел. Ему у меня лучше». Я аж обалдела, — говорит Ольга. — Пригрозила ей полицией, так она сразу же стала отнекиваться и говорить, что никого не видела.

Соседи жалуются на постоянный лак собак.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Сибирячка решила поговорить с соседями и подробнее разузнать про предполагаемую воровку. Местные рассказали, что Оксана часто подбирает бродячих кошек и собак, а потом раздает их. Возможно, кота Филю она тоже приняла за бездомного и решила приютить.

— Второй раз я пришла к ней уже с камерой и увидела «концлагерь» для животных. Собаки худые, кошки — около 10 штук — закрыты в вольере и в ужасном состоянии. Она будто мучает их. Однако своего кота я там не увидела, — описывает сибирячка.

Ольга написала заявление в полицию — обвиняет соседку в краже и жестоком обращении с животными. Она уверена, что ее кот у Оксаны, только отдавать его женщина не хочет.

«МНЕ ИХ ЖАЛКО»

Корреспондент КП-Новосибирск решил съездить к Оксане — посмотреть, как живут ее питомцы, и расспросить про потерянного Филю. Сибирячка открыла дверь не сразу, сначала послав незваных гостей на три буквы. Но после нескольких минут уговоров все-таки показала свой небольшой приют.

— Я работаю санитаркой в областной больнице. Животных подбираю с улицы, потому что мне их жалко. Уже больше четырех лет этим занимаюсь. Вот, например, британец. Его моя мама нашла зимой, он замерзал. Кот был избит, лишился ушей, хвоста. Целый год он никого к себе не подпускал, — поделилась с КП-Новосибирск Оксана. — А я его вылечила, спасла.

Вольер, в котором Оксана держит кошек.Фото: Алена МАРТЫНОВА

В ограде у сибирячки три собаки на привязи, еще несколько закрыты в доме. В огороде Оксана самостоятельно построила вольер для кошек. Женщина утверждает, что все животные регулярно проходят осмотр у ветеринарного врача, но кошек и собак она не стерилизует.

— Я их содержу на свои собственные деньги, мне никто не помогает. Днем кошки здесь сидят, а вечером в дом пускаю. Зимой они только в помещении находятся, на улицу не отпускаю. Я вообще против самовыгула — считаю, если хозяева спокойно отпускают кошку на улицу, значит, не сильно-то она им и нужна, — объясняет Оксана.

Восемь бродячих котов нашли свой новый дом.Фото: Алена МАРТЫНОВА

На наш взгляд, на концлагерь огород этой женщины не похож — скорее, напоминает самопальный приют. Тщедушных животных с торчащими ребрами мы не заметили.

Как говорит зоозащитница, кота Филю она видела только на объявлениях, чужого ей не надо. Кроме того, Оксана сама написала жалобу на соседей — говорит, они ей жить мешают, лезут в личную жизнь.

— Я сама написала заявление в полицию на них. Потому что меня терроризируют уже неделю, а доказывать, что ни в чем не виновата, я устала, — признается женщина.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/787213" frameborder="0"></iframe> Сибирячка, которую обвиняют в похищении кота Фили, показала вольер с кошками.Алена МАРТЫНОВА

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru