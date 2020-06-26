«Остановите поезд, я сойду»: новосибирец случайно уехал в Кузбасс, перепутав товарняк с электричкой

Сибиряк очень хотел на дачу, но по расписанию электричка только через пару часов. Чтобы не терять время, мужчина запрыгнул в товарняк, который уходил со станции в нужном направлении. Не знал бедолага, что грузовой состав движется без остановок до самого Кузбасса. Так и провел дачник в вагоне с углем несколько часов. Поймали зайца в саже уже в Кемерове — дачник проехал 174 километра…

Вечером 25 июня 59-летний новосибирец Николай Михайлов* решил навестить старых знакомых. Приехал к ним отдохнуть и поговорить о жизни. Сибиряки выпили за встречу и засиделись до самого утра. Когда солнце взошло, Николаю пришла в голову гениальная идея: а почему бы не съездить на дачу? К этому располагали все обстоятельства: знакомые живут недалеко от станции Инской, а значит, можно рвануть на электричке, вот только нужно подождать пару часов. Николай не хотел терять ни минуты своего времени, поэтому не нашел варианта лучше, чем залезть в грузовой вагон с углем.

— Мужчина рассчитывал, что поезд сделает остановку на нужной ему станции — Жеребцово. Однако не учел тот факт, что состав может пройти мимо, — сообщают в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по СФО.

И действительно, ожидания мужчины не оправдались — поезд проследовал мимо станции. Спустя три часа езды Николай оказался в Кемеровской области. Там путейцы заприметили зайца, когда тот выглянул из вагона на разведку, и вызвали полицию. Поезд вынужденно остановили на станции Юрга-1.

Поезд ехал без остановок три часа. Фото: УТ МВД России по СФО

— Спускайтесь, гражданин. Аккуратнее, не разбейтесь, — вежливо просит сотрудник полиции, наблюдая, как наш герой лихо выпрыгивает из вагона. — Что вы тут делаете?

— Еду! — разводя руками, отвечает Николай.

— А куда едете-то?

— Куда везут, туда и еду.

Николаю пришлось проследовать с сотрудниками полиции, чтобы зафиксировать нарушение.

— Сотрудники транспортной полиции составили протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 11.17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «Самовольный проезд в грузовом поезде», — сообщают в пресс-службе регионального управления на транспорте.

По закону мужчине придется заплатить за нелегальный проезд всего 100 рублей. Зато впечатлений останется на всю жизнь...

*имя изменено по этическим соображениям.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/787305" frameborder="0"></iframe> Новосибирец случайно уехал в Кузбасс, перепутав товарняк с электричкой. Видео: УТ МВД России по СФО.

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