2020-06-19T19:23:50+03:00
Общество

«Бежать тебе некуда»: девушку шантажируют интимным видео, которое она записала ради лечения мамы

За ролики требуют 15 тысяч рублей. К делу подключились полицейские, чтобы вычислить шантажистов
Татьяна СОЛОВОВА
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Девушка не стеснялась оголяться перед камерой. Но в жизни Оля выглядит скромницей. Фото: Стоп-кадр и личный архив героя публикации.Девушка не стеснялась оголяться перед камерой. Но в жизни Оля выглядит скромницей. Фото: Стоп-кадр и личный архив героя публикации.
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26-летняя Оля* сама в слезах позвонила в редакцию КП-Новосибирск: рассказала, что она - бывшая вебкамщица и ее шантажируют. Попросила помощи и совета. А также согласилась рассказать свою историю для наших читателей, чтобы другие девушки не повторяли ее ошибок. В подтверждение того, что у нее действительно проблемы, девушка переслала диалог, который ей пришлось вести сегодня в соцсетях.

- Я к тебе по делу. Смотри, что у меня есть, - пишет ей девушка и в доказательство прилагает два ролика: на одном Оля показывает грудь, на другом - куда более пикантные моменты с интим-игрушками. - Все это я собираюсь отправить твоим родственникам, друзьям. Бежать тебе некуда. Удалять свою страницу, игнорить меня, заносить в черный список - полная бессмыслица, так как видео сразу же будет разослано! Два варианта решения вопроса: первый - я тебя сейчас сливаю, второй - мы решаем деньгами. 15 тысяч рублей. У тебя два часа. И чтобы раз в полчаса отписывалась, что ты не пропала. Не будешь отписываться - солью.

- Ищу, - ответила девушка и позвонила нам.

Переписка с шантажистами.

Переписка с шантажистами.

Как же Оля попала на это видео?

- В вебкам я пошла четыре года назад, чтобы оплатить маме операцию. Я тогда училась на втором курсе, денег не было. Пожаловалась однокурсницам, они и рассказали про эту студию. Я решила попробовать, - призналась КП-Новосибирск Оля. - Быстро поняла, что это ужас и денег не заработать, убежала и забыла как страшный сон.

Студия находилась в центре Новосибирска: девушки работали в отдельных комнатах с диванами и установленными перед ними камерами.

- В первый день я танцевала легкий стриптиз, ничего чересчур интимного, - говорит бывшая вебкамщица. - А на второй - попала в комнату, где были интим-игрушки. Женщина, которая находилась вместе со мной и контролировала мою работу, говорила, что с ними делать…

Через две недели Оля ушла. Заработала за этот позор всего 4 тысячи. Радовалась, что все в прошлом. И вдруг спустя четыре года эти сообщения…

- Единственная моя версия - это тот человек, который работает в вебкам-студии или был там. В чатах нам присваивали совершенно другие имена, так что найти меня в соцсетях можно было только зная, кто я, - предполагает Оля.

Больше всего девушка боится, что эти ролики увидят коллеги, которые есть у нее в друзьях в соцсетях.

- Я работаю в крупной сети кофеен, очень люблю свою работу, не хочу ее потерять. А еще переживаю, что после окончания университета (девушка уходила в академ, чтобы помогать больной маме. - Прим. авт.) не смогу устроиться по специальности. Я - учитель русского языка и литературы, - говорит Оля. - Мне очень стыдно, что меня могут выставить в таком неприглядном виде…

Кстати, самый близкий человек девушки - мама - о том, что Оля была в вебкам-студии, знает.

- Мама сказала: «Дочка, это жизнь. Делай выводы, не повторяй ошибок», - передает разговор с мамой бывшая вебкамщица.

Девушка уже написала заявление на шантажистов в полицию. КП-Новосибирск следит за ходом расследования.

* Имя героини публикации изменено по ее просьбе.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

«Это вымогательство, но найти виновного будет трудно»

Вот как прокомментировал ситуацию юрист Константин Зиновьев:

- То, что от девушки потребовали деньги за видео, расценивается как вымогательство, это статья 163 УК РФ (виновному грозит до четырех лет лишения свободы - прим.авт.). Кроме того, девушка может потребовать компенсацию морального вреда. Если видео будет распространено, то сибирячка может взыскать моральный вред, поскольку ее изображение используется без ее разрешения. Однако найти виновного будет трудно: компьютер с IP-адресом, откуда поступали угрозы, может находиться где угодно.

К ЧИТАТЕЛЯМ

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ИСТОЧНИК KP.RU

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