Мокрое дело на парковке

Жильцы дома № 236 уже второй год борются с сыростью в доме. Получили ключи от новых квартир в благоустроенном жилом комплексе с подземной парковкой, только вот незадача - паркинг оказался с подвохом. После дождей на полу лужи, кирпичная кладка не просыхает месяцами. Собственники квартир уверены: это недоделки строительной компании.

Жильцы бунтуют, ведь за содержание жилья платят согласно тарифу, а строительная компания по закону должна устранить огрехи. Люди жалуются во всевозможные инстанции с просьбой призвать застройщика к ответу. Но вода и ныне там.

После дождичка…

Дом № 236 на улице Кирова построен ГК «Стрижи». Он был сдан в эксплуатацию во втором квартале 2018 года. По словам собственников, сейчас еще находится на гарантии. На данный момент жилой комплекс обслуживает УК «Стрижи». Местная жительница Анастасия Невская от лица собственников обратилась к депутату Законодательного собрания Новосибирской области Андрею Жирнову с просьбой помочь разобраться в ситуации. Проблем много, но главная - подземная парковка. Чтобы пройти на нее, нужны резиновые сапоги - лужи там круглый год.

- Парковку постоянно затапливает. Мы считаем, что виной всему ошибка при проектировании дома. Есть письмо от застройщика, в котором компания обязуется ликвидировать все протекания до 30 июня. Уже 18-е число, и до сих пор никаких работ не ведется. Течет вода и просто с потолка, где межплиточные швы и должна быть гидроизоляция, но, видимо, ее нет. Поднимается вода и с пола - предполагаю, что грунтовые воды расположены близко. Когда на улице сильный ливень и ворота открываются, с улицы Кирова все течет на паркинг - ливневка не справляется, - описывает Анастасия.

Активисты пытаютия призвать застройщика к ответу. Фото: Предоставлено Анастасией Невской.

Тут же жительница уточняет, что попытки решить проблему со стороны строителей были, но безуспешные. 2 июня прошел сильный ливень, и вода снова появилась.

- Может быть, чуть-чуть меньше стало капать, но это же не дело! - возмущается сибирячка. - В прошлом году застройщик обещал ликвидировать все до конца августа, обещание не выполнил. Мы составили запрос в мэрию, перед властями строители отчитались - сказали, так как объем работ большой, они смогут все решить только к 15 мая 2020 года. Но ничего не сделано.

Самое неприятное для жильцов - последствия этого «болота». Кирпичная кладка намокла, не просыхает с прошлого года. Зимой она покрылась инеем, а сейчас, по утверждению жильцов, обнаружен грибок.

- Конечно, больше имеет значение бездействие застройщика. Но управляющая компания при каждом осмотре должна фиксировать недочеты и контролировать их устранение. Но так как УК и застройщик - это по сути одно лицо, то никто из них не хочет тратить деньги на устранение недочетов, - считает Анастасия Невская.

Бетон вместо керамогранита

Есть и другие претензии к работе застройщика. Неприятным оказался тот факт, что в итоге сданные квартиры оказались не совсем в том виде, что обещалось в рекламе.

- Во время приемки квартир оказалось, что застройщиком выполнены не все обязательства, указанные на официальном сайте и в рекламных материалах. А именно: отсутствует керамогранит на лоджиях - по факту на полу бетонная плита с неподготовленным основанием пола. Двор же изначально не подразумевал автомобилей, а по факту в октябре 2018 года была нанесена разметка и установлен знак «Парковка для людей с ограниченными возможностями». При этом у нас есть заверенный у нотариуса обзор сайта ГК «Стрижи» с информацией о том, что двор должен был быть без машин, - утверждает Анастасия.

Многие скажут, что рекламе и ярким буклетам верить нельзя, и будут по-своему правы, но, как говорится, осадочек-то все равно остается…

Просят отчитаться

Следующая пачка претензий местной жительницы обращена уже непосредственно к управляющей компании, а точнее - к подсчету и тратам собранных с жителей средств. Анастасия вникла в этот вопрос и выяснила, на какие конкретно нужды с жителей собирают деньги. Суммы в итоге получаются немаленькие, вот женщина и потребовала отчитаться: где деньги?

- Из договора мы знаем, что на обслуживание наших домов собираются немалые суммы. В частности, только на техническое обслуживание многоквартирного дома ежемесячно платим более 150 тысяч рублей - сюда входят мелкий ремонт, замена лампочек и так далее. Осенью 2019 года мы попытались узнать, где аккумулируются неизрасходованные средства, ведь, к примеру, своевременная замена лампочек не производится, доводчики на пожарной лестнице были установлены, и то не на всех этажах, только через полтора года после ввода дома в эксплуатацию, ряд конструктивных элементов дома поврежден уже очень продолжительное время. Например, во втором подъезде уже более года не работает входная дверь, ручка оторвана, - перечисляет Анастасия.

Вода течет вдоль швов. Фото: Предоставлено Анастасией Невской.

Досадные мелочи копятся и в итоге складываются в общую неудовлетворенность работой исполнителя. Своеобразной точкой кипения стала незакрывающаяся зимой форточка.

- Зимой 2018/19 года в отопительный сезон в подъезде не закрывалось окно, в течение двух недель управляющая компания не могла решить эту проблему. В результате окно закрыли так, что оно не открывается, - продолжает список претензий активистка.

Что касается незакрывающихся зимой окон в подъездах, это потеря ресурсов, тепла. Кто за это будет платить? Правильно, жильцы.

Гарантия еще не кончилась

Но и на этом Анастасия Невская не заканчивает. Как покупателя благоустроенного жилья с красивой, как на картинке в буклете, придомовой территорией, ее беспокоят недоделки застройщика во дворе:

- При сильном ветре у нас дважды падал забор, огораживающий территорию, весной образовались провалы на детской площадке и придомовой территории, которые не устранены до сих пор. Либо их пытались устранить, но они образовались вновь… Мы, жители дома, просим разобраться, насколько качественно ведется эксплуатация нашего жилого комплекса. Со слов мастера участка, осмотры проводятся на постоянной основе, а по факту лампочки много где не горят, на парковке бежит вода, дверь во втором подъезде сломана, окно в холле первого этажа в первом подъезде не открывается и так далее. А на звонок в диспетчерскую службу УК получаем ответ, что никаких замечаний не поступало.

Волнует жителей и денежный вопрос, на который они не смогли получить ответ самостоятельно:

- Просим разобраться, где неосвоенные средства по статье «Содержание жилья», и ответить на вопрос, какие всплывающие неисправности решаются за наш счет, а какие - за счет гарантийного ремонта застройщика. Просим также помочь нам заставить застройщика выполнить все гарантийные обязательства до истечения срока гарантии.