2020-06-19T11:45:01+03:00
Общество

«Вдруг его гладит кто-то другой»: на судью возбудили уголовное дело за поиски любимого пса - чемпиона России

Женщина запросила детализацию звонков сибирячки, которую подозревала в краже титулованного бордосского дога
Никита МАНЬКО
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Гибель пса - чемпиона России толкнула судью на собственное расследование. Фото: предоставлено Татьяной ЛИСИНОЙ.Гибель пса - чемпиона России толкнула судью на собственное расследование. Фото: предоставлено Татьяной ЛИСИНОЙ.
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Бывшая мировая судья из города Оби Татьяна Лисина попала под уголовное преследование из-за любимой собаки. Следователи обвиняют ее в превышении должностных полномочий. Но дело против судьи возбудить не так-то просто - только сейчас Высшая квалификационная коллегия судей дала добро СКР на преследование Лисиной. Хотя сама история случилась еще в 2013 году. Женщина изготовила несколько разрешений на детализацию звонков другого абонента. Цель была благородной - так Татьяна хотела расследовать исчезновение любимого пса Зидана, чемпиона России, титулованного бордосского дога. Экс-судье грозит лишение пенсии, но Лисина оправдывается: я же никому не навредила. И до сих пор верит, что ее пса вероломно похитили...

Зидан был чемпионом России и лучшим представителем породы в стране. Фото: предоставлено Татьяной ЛИСИНОЙ.

Зидан был чемпионом России и лучшим представителем породы в стране. Фото: предоставлено Татьяной ЛИСИНОЙ.

ЛУЧШИЙ ДОГ СТРАНЫ

Зидан - крепкий рыжий дог размером с теленка - появился у Лисиной в 2009 году. Она перекупила его у другой семьи. Те, по словам Татьяны, о собаке не заботились: «Зидан был грязный, толстый». Судья же растила питомца по всем правилам: дорогой корм, кинологи, выставки. В итоге через четыре года Зидан стал чемпионом России среди собак породы бордосских догов. Татьяна гордилась питомцем и души в нем не чаяла.

В 2013 году мировая судья уже собиралась уйти на пенсию, когда жизнь ее круто перевернула трагедия с Зиданом. Хозяйка отправила чемпиона на выставку в Казахстане вместе с хендлером Ольгой Телешовой. Хендлер - это такой тренер для собак, который возит их на соревнования. Пес снова взял высший балл, но уже последний раз в жизни.

- Зидан очень любил подиумы и по характеру был спокойным. Когда мы возвращались в Россию, остановились на границе, чтобы выгулять собак. А он лежал в машине и не двигался. Обычно псы умирают в конвульсиях и муках, но Зидан просто заснул и не проснулся. Для меня это стало шоком - мы не раз уже ездили с ним на соревнования, в том числе в жаркий Улан-Удэ, - рассказала КП-Новосибирск хендлер Ольга Телешова.

Телешова позвонила хозяйке пса с трагическими новостями. Сказала, что пса закопали где-то на обочине трассы. Судья сначала не была против. А потом ее стали терзать сомнения. А вдруг тренер подстроила смерть чемпиона? Продала ценного кобеля в Казахстане? Судья решила докопаться до правды любой ценой. И запросила детализацию звонков хендлера Ольги.

Тренер ездила с Зиданом на соревнования, и все было нормально. Фото: предоставлено Татьяной ЛИСИНОЙ.

Тренер ездила с Зиданом на соревнования, и все было нормально. Фото: предоставлено Татьяной ЛИСИНОЙ.

ВОТ ГДЕ СОБАКА ЗАРЫТА

В 2014 году женщина пошла с распечатками телефонов к частному сыщику, но тот так и не раскрыл дело. А спустя три года у детектива прошел обыск. Нашли в том числе и эти бумаги. Он и рассказал силовикам о деликатном заказе судьи.

- У меня не было выхода. Настоящие собаководы меня поймут, - поделилась с КП-Новосибирск Татьяна Лисина. - Гибель Зидана стала для меня самой страшной потерей, на фоне стресса я стала болеть, даже операции были. Конечно, сначала я просила полицию расследовать дело, но там только рукой махнули. Вот и пришлось самой выяснять, что случилось, кому Ольга могла продать собаку, как я предполагала. Я выписала судебный запрос на распечатку номеров, по которым она звонила с 6 по 10 июня 2013 года. Ну и что в этом такого? Я же никому не причинила вреда. Тогда я думала только о том, как вернуть Зидана. Сердце подсказывало, что он жив! До сих пор верю в это, продолжаю его искать… Вдруг его сейчас гладит кто-то другой…

Бывшая судья провела расследование, но сама и оказалась обвиняемой.

Бывшая судья провела расследование, но сама и оказалась обвиняемой.

«Я ЕЕ НЕ ВИНЮ»

Скандал с собакой дошел до Москвы: следователи возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий, хотели возбудить дело и за прослушку - «нарушение тайны переписки телефонных переговоров». Но Высшая квалификационная коллегия судей согласилась только с первой формулировкой, добавив, что, может, Лисина и не причинила никому вреда своими действиями, но в целом пострадал авторитет судебной власти.

Кстати, хендлер погибшего Зидана Ольга Телешова судью давно простила. Не хочет, чтобы ее наказывали:

- Я не обиделась даже тогда, когда после гибели Зидана мне угрожал муж Татьяны. У нее и так судьба после этого сложилась непросто: развод, болезнь, гибель любимого пса - сплошное горе! То, что отслеживали мои звонки, это крайне неприятно. Как будто руками вляпалась в грязь… Я даже не знала об этом, уже в кабинете у следователей мне рассказали. Но зла на Лисину не держу все равно. Она тяжело болела, у нее был неудачный период в жизни. Может быть, она решилась на такой шаг от отчаяния. Я ее не виню.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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