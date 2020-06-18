Двойняшки, школьный учитель и даже ребенок: зачем 15 блогеров сняли дом и теперь живут вместе

15 клевых людей… Может быть, кто-то вспомнит, что именно так начиналась песня из реалити-шоу с Ксюшей Собчак. Современные тиктокеры, которые наверняка воротят нос от подобного рода тележвачек, практически повторяют формат, только в социальных сетях. По всему миру набирают популярность дома блогеров, или TikTok-дома. Все началось с Америки - там появился популярный проект под названием The Hype House: 19 человек собрались вместе, живут как одна семья и снимают об этом ролики. Российские блогеры решили повторить - подобные проекты открываются по всей стране. И вот они уже есть и в Сибири. Местная молодежь назвала свой съемный дом Zbloggers. Сколько это стоит, зачем это нужно блогерам и какую выгоду они планируют получить, ребята рассказали корреспонденту КП-Новосибирск.

В доме два этажа и 15 комнат.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Коттедж блогеров находится в 20 километрах от Новосибирска, в городе Оби. В доме 15 комнат, небольшая кухня, сауна с бассейном, а на цокольном этаже - бильярдный и теннисный столы. Инициаторами создания дома стали 19-летний Артур и 21-летний Остап, они приехали в Сибирь из Москвы и Сахалина соответственно в поисках местных талантов. Парни устроили виртуальный кастинг для участников. Любой желающий сюда не попадет - тиктокер должен быть из перспективных. Говорят, главное, чтобы человек был не зажат, а люди с чудинкой вообще приветствуются. В итоге набрали 15 человек.

Блогеры понимают, что поддерживать друг друга очень важно.Фото: Алена МАРТЫНОВА

- Я приехал из Москвы в Новосибирск из-за работы. В столице такие дома существуют уже давно, решил, что в вашем городе это пока открытая ниша и можно заработать, - рассказал КП-Новосибирск Артур.

А вы сможете сосчитать, сколько ребят живет в доме?Фото: Алена МАРТЫНОВА

А как заработать-то? На рекламе. Для всего дома создан один аккаунт в TikTok и «Инстаграме». Его ребята главным образом и раскручивают. Блогеры надеются, начнут прилично зарабатывать, когда наберут хотя бы 500 тысяч подписчиков. А параллельно продолжают раскручивать и свои личные аккаунты.

«Лобное место» в доме тиктокеров, где они обсуждают творческие идеи.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Как говорят организаторы тусовки, попасть в их TikTok-семью мечтает каждый, но пока набор в команду закрыт. В листе ожидания участники уже насчитывают около 30 человек.

Сколько будет длиться съем дома, ребята сами не знают. Видимо, все зависит от того, сможет ли команда раскрутить общий аккаунт.

Идеи для съемок тиктокеры придумывают сами.Фото: Алена МАРТЫНОВА

- Наш день начинается в 9.00. Мы делаем зарядку, потом завтракаем. С 10.00 до 11.30 занимаемся своими делами. Потом собираемся на планерку, на которой обсуждаем идеи, проводим тренинги. Например, проводим игры на сплочение команд, - рассказал КП-Новосибирск Остап.

Ребята сами распределяют обязанности между собой.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Новые видео для TikTok блогеры снимают каждый день. Как утверждают жители дома, на съемки одного ролика может уйти до трех часов, а нужно выложить около пяти.

Одна из сложностей — выбрать удачный ракурс.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Ежедневно участники выбирают того, кто будет вести их страницу в «Инстаграме» и освещать все, что происходит в доме команды Zbloggers. Такая Ксюша Собчак на сутки. При этом ребята уточняют: строительством отношений не занимаются - у каждого своя комната. И вообще эта история - не про любовь.

Ребята считают, что они не похоже на участников «Дома-2». Мол, те строят любовь, а они работают — «пилят» контент.Фото: Алена МАРТЫНОВА

- Самое главное правило при съемках - не воровать чужие идеи. Вот мы нашли тренд и пытаемся придумать свою идею, реализуем ее. Только так можно попасть в рекомендации TikTok, - говорит Артур.

Блогеры стараются не ругаться друг с другом.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Кто же среди участников? Школьный учитель - педагог дополнительного образования, который снимает пародии на учеников, юный пикапер, пристающий к девушкам на улице с вопросом «Поцелуй или пощечина?», двойняшки с одним аккаунтом на двоих, где они переодеваются и танцуют. Есть даже мама с маленькой дочкой.

Один из обитателей TikTok-дома - студент, будущий юрист.Фото: Алена МАРТЫНОВА

- У нас в доме нет строгих правил, кроме одного: не пить, не курить и ничего не употреблять. Что касается бытовых моментов, то обязанности мы не распределяем. Уборку обычно делаем вместе, приготовить завтрак-обед-ужин всегда желающий находится, - объясняет Артур. - Но посуду за собой каждый моет сам.

После тяжелого трудового дня можно и отдохнуть.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Зачем все это нужно? Объединение сил - это один из самых эффективных способов развития социальных сетей: происходит обмен подписчиками, быстрый рост. А чем больше подписчиков, тем больше рекламы.

Делу — время, потехе — час.Фото: Алена МАРТЫНОВА

В принципе работа у ребят не слишком тяжелая. Вагоны не разгружают, ракеты в космос не отправляют. Между съемками могут поиграть в бильярд или теннис.

Для отдыха есть все условия.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Для любителей попариться в доме есть сауна и бассейн.

Кто в домике живет?Фото: Малена МАРТЫНОВА

О деньгах тиктокеры говорят неохотно - оно и понятно, это для многих закрытая тема. Известно, что съем подобного коттеджа стоит около 13 тысяч в сутки. Кто платит за эту затянувшуюся вечеринку? Инвесторов не раскрывают…

ТТХ

Площадь дома: 700 квадратных метров.

Оплата: больше 200 тысяч рублей в месяц.

Еда: 300 рублей на одного человека в день.

Подписчики: общая адитория личных аккаунтов блогеров около 3 миллионов человек.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/785610" frameborder="0"></iframe> С бильярдом, сауной и бассейном: новосибирские блогеры сняли большой дом для съёмок.Алена МАРТЫНОВА

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