Александр Карелин заступился за «похмельную душу» Ефремова

В одной аварии погибли два человека: водитель фургона Сергей Захаров и пьяный артист Михаил Ефремов, который вылетел на встречку. Один погиб в прямом смысле, другой - в переносном. Так считает депутат Государственный думы Александр Карелин.

«Ему протыкают похмельную душу» - депутат Александр Карелин о деле Михаила Ефремова. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

- Чтобы вы понимали: вот - он живет, а вот - авария произошла. Две минуты идти, шатаясь. А он садится в машину, едет и убивает человека. И себя убивает. При этом он рассказывал, что он выше системы. Ну, все же видели эти его гадкие стихи, где депутаты - дебилы, власть - никакая. И вот - хоп... Он должен сесть, конечно, - прокомментировал КП-Новосибирск Александр Карелин. - Ну что тут обсуждать? Во втором ряду догнал человека, посерединке хлопнул его. Ясно, что либо уснул, либо с телефоном был. По прямой ехал…

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/783920" frameborder="0"></iframe> "Я виноват": Пьяный Ефремов на месте ДТП в Москве.

Соглашаясь, что Ефремов должен ответить, Карелин все-таки считает, что ему приходится дороже платить за содеянное, чем пришлось бы человеку без всероссийской известности.

- Вы знаете, что я ненавижу комментировать такие подробности... Это две беды. Один - погиб, второй, будучи живым, убил себя окончательно. Что тут обсуждать. В его случае получилось больнее, потому что любое другое ДТП… Этого человека не показали бы по ТВ. Показывать эти живописания, как он похмельный лежит на этих носилках… Зачем? Если бы он был обычным залетчиком, пьяным водителем, но не пьяным Ефремовым, его две недели по телевизору не показывали бы. Это была бы такая же беда, но она была бы там, внутри. Беда бедовая все равно, но не была бы она усилена этими терниями всеми. Ему бы не протыкали его похмельную душу. Беда, да. Но она не должна занимать столько места, - заявил в интервью КП-Новосибирск Александр Карелин.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/784083" frameborder="0"></iframe> Все пьяные выходки Михаила Ефремова.Авария, в которую попал актер Михаил Ефремов, это самый трагический, но не первый результат его любви к выпивке.

Напомним, авария произошла 8 июня на Смоленской площади в Москве. Актер на большой скорости выехал на встречку и столкнулся с фургоном, водитель которого скончался в больнице. В крови Ефремова после ДТП помимо высокой дозы алкоголя были обнаружены наркотики. Сейчас артист под домашним арестом, ему грозит от 5 до 12 лет колонии.

А я сяду на 10 лет : Михаил Ефремов напророчил себе тюремный срок.

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