«Не-не-не, новой перестройки нам не надо!»: Александр Карелин объяснил смысл поправок в Конституцию

Александр Карелин призывает голосовать за поправки в Конституцию. Он сам приехал в радиостудию КП-Новосибирск, чтобы обсудить главный документ в прямом эфире. Чтобы те, у кого есть вопросы, звонили и спрашивали.

- Когда президент вышел с посланием к Федеральному собранию, журналисты из зарубежных СМИ сказали мне: «Это же новая перестройка!» Я говорю: «Не-не-не, новой перестройки нам не надо, уже была». И итогом ее стала утрата советской государственности, огромные тяжелейшие изменения, которые мы чувствуем до сих пор. А тут речь о другом. Эти поправки не меняют закон в корне - это некие подробности, которые дают понять, что государство набрало силу. Мы, как государство, сегодня можем позволить себе заявить, что наш закон доминирует над международным, если этого требуют интересы России, что наши границы незыблемы, - высказался депутат и трехкратный олимпийский чемпион, отвечая на вопросы КП-Новосибирск.

Александр Карелин ответил на вопросы журналистов и слушателей о поправках в Конституцию.Фото: Алена МАРТЫНОВА

- Можете привести примеры, в каких вопросах нормы о незыблемых границах нам пригодятся?

- На востоке, на западе куча территорий, о которых с нами разговаривают не только со времен Великой Отечественной войны. Поэтому сейчас президент предложил очень четкий пункт. Неважно, кто станет президентом, но отчуждать территорию будет невозможно. Нельзя обсуждать это ни на каких условиях. И так себя вести может только сильное государство. Сегодня государство демонстрирует, что оно на это способно, и мы обращаемся к каждому из сограждан, чтобы нас поддержали в этих новациях.

- Новая версия Конституции закрывает вопросы о будущем Крыма?

- Говорят, что поправки эти вносят ради Крыма. Но не только ради Крыма ведь! Японцев, например, тоже беспокоят, тревожат эти поправки из-за Курил - они эти острова хотели бы. Мы должны помнить и о еще одной трофейной территории - Калининградской области. Соседнюю с ней Польшу никак все мир не берет - все пытается отомстить нам за что-то... Что касается Крыма, иностранные СМИ приписывают России какие-то липкие обороты вроде «экспансия» или «аннексия». Но никто почему-то не говорит, что вообще-то там живет больше 2 миллионов человек и они сами изъявили желание быть с Россией. Посмотрите, что на Украине сейчас происходит: государство-клякса, гражданская война, никак не могут разобраться, где эта линия боестолкновений. То же самое было бы и в Крыму, если бы не референдум. Но нас все равно во всем делают крайними. Мы сейчас, оказывается, уже и в беспорядках в США виноваты! Я все-таки надеюсь, что большая часть населения заинтересована в стабильности, а не в выкриках, что мы предложили эти изменения и они не нужны.

«У нас пытаются отнять историю Победы над фашистской чумой» - депутат Госдумы Александр Карелин прокомментировал поправки к Конституции. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM) 00:00 00:00

- Популярный вопрос наших читателей и радиослушателей: почему принятие поправок рассматривается «оптом»?

- Над изменениями в Конституцию работала комиссия, в которую вошли многие авторитетные люди. Предложения, которые внес президент, в итоге разрослись шире. Но канва не меняется, основные постулаты остаются. На мой взгляд, поправки сделают закон современнее. Спрашивают, почему голосуем за все поправки сразу? Чтобы голосование прошло быстро, слаженно. Если уходить в детальные обсуждения, то это затянется, а пандемия и так отдалила эти сроки. Поэтому я считаю, нормальное пакетное предложение - обеспечиваем преемственность, последовательное развитие, вот и все. Это говорил еще премьер-министр в царской России (речь о Петре Столыпине. - Прим. ред.): «Им нужны великие потрясения - нам нужна Великая Россия!» Нам нужен период стабильности. Мы об этом говорим, поэтому я прошу голосовать за поправки.

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