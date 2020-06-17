Депутаты просят отдать пустые квартиры детям-сиротам

Выпускники детских домов в этом году получат всего 39 квартир, а очередь растет с каждым годом. Депутаты Совета депутатов города Новосибирска предлагают мэрии отдать сиротам пустующие квартиры, иначе назреет недовольство и начнутся суды. Какие социальные проблемы можно решить в 2020 году - в материале «КП» - Новосибирск».

Сделайте ремонт

Жители новостроек в жилмассивах Чистая Слобода и Родники хорошо знакомы с проблемой жилья для детей-сирот. Три года назад в их домах появилось несколько подъездов, где по 5 - 10 квартир получили выпускники детских домов. Для прежних жителей это создало неудобства. Некоторые старожилы даже вынуждены были съехать и продать квартиры.

Мэрия перестала расселять сирот в один подъезд и покупает по 2 - 3 квартиры в доме, все чаще - на вторичном рынке. Как сообщили в департаменте по социальной политике мэрии Новосибирска, в 2020 году дети-сироты получат всего 39 квартир. Этого мало. В судах уже около 200 исков, которые решаются в пользу выпускников детских домов.

- Депутаты смогли решить вопрос с тем, что детей-сирот расселяли в бараки либо в один подъезд. Теперь мы знаем, что в городе есть невостребованное муниципальное жилье, квартиры стоят пустые. Это порядка 40 - 45 квартир, которые нужно отремонтировать. Еще столько же пустых муниципальных квартир имеется в рамках Новосибирской агломерации - в Криводановке, Оби, Болотном, Бердске, Искитиме и так далее. Их также (с этого года) можно использовать в данных целях, - рассказал председатель постоянной комиссии Совета депутатов города Новосибирска по образованию и социальной политике Николай Тямин.

По мнению депутата, проблема не решается еще и потому, что сегодня квадратный метр жилья стоит более 48 тысяч рублей. А по закону выделяют около 46 тысяч рублей на квадратный метр. Застройщики же не готовы продавать квартиры по такой цене.

Сейчас в очереди на получение жилья - 1348 человек из числа детей-сирот. В мэрии обещают, что в следующем году получится купить 139 квартир для сирот за счет поддержки федерального и областного бюджетов. Депутаты настаивают: пора властям принимать волевые решения. Сразу две комиссии Совета депутатов города Новосибирска направили мэру обращение - выделить 50 миллионов рублей на ремонт бесхозных муниципальных квартир, чтобы они соответствовали федеральным нормам для выдачи очередникам - детям-сиротам, инвалидам, многодетным семьям и так далее.

Игорь Атякшев. Фото предоставлено пресс-службой Совета депутатов города Новосибирска.

Школа для каждого

Еще одна актуальная социальная проблема, которую затронули депутаты, - условия обучения детей с ограниченными возможностями здоровья.

- Сейчас инклюзивное образование развивается только в отдельных школах и детсадах, таких по городу немного. Но в законе прописано, что родитель может привести ребенка с любыми нарушениями в любую школу. Директор школы в ответ не должен изобретать велосипед, а просто взять практику другой школы. Для этого мы создали проект сетевого взаимодействия между школами, общественными организациями и медицинскими центрами, - отметил депутат Совета депутатов города Новосибирска Игорь Атякшев.

Такие примеры уже есть - школа «Горностай» с ресурсными классами для детей с аутизмом, школа № 158 со специальным сенсорным классом для детей с ОВЗ и так далее. Таких школ в городе всего 13, еще в Новосибирске есть 14 коррекционных школ-интернатов. Но многие из них находятся далеко друг от друга. Задача ресурсного центра - помочь родителям детей с ОВЗ и педагогам вместе вырастить и обучить особенных детей.

- Система образования достаточно консервативна, и все новое принимается не сразу. Но я вижу, что департамент образования мэрии готов решать проблему и поддерживать изменения. Это не поле для экспериментов над детьми и нельзя делать поспешных выводов, - считает депутат Игорь Атякшев.