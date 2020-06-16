Новые реалии не испортят классическое образование

Радио «Комсомольская правда» провело с экспертами эфир на тему «Поступление в вуз в эпоху коронавируса». Режим встречи - видеоконференция, таков запрос времени. Как же отразятся новые реалии на предстоящей приемной кампании? Ректор Сибирского государственного университета путей сообщения Алексей Манаков поделился своим мнением.

Плюс месяц на подготовку

Сроки ЕГЭ уже определены. Первый госэкзамен состоится 1 июля, основные экзамены пройдут в течение этого же месяца. Причем в этом году рекомендовано сдавать ЕГЭ именно тем выпускникам, которые надеются поступить в вуз, остальным школьникам можно получить оценки и баллы исходя из текущей успеваемости. На чем же сосредоточиться «абитуре»?

- Наиболее важно, чтобы выпускники школ правильно выбрали набор экзаменов, потому что от этого будет зависеть тот блок профессий, которыми они будут овладевать, - считает Алексей Леонидович. - Дело в том, что основной госзаказ будет сформирован на те специальности, в которых дополнительным экзаменом будут являться физика и информатика, то есть специальности инженерного блока. Именно на них сегодня распределяется больше бюджетных мест.

В этом году СГУПС получил порядка 700 бюджетных мест, практически все они связаны с инженерной деятельностью. Как пробиться и получить этот «грант от государства»? Алексей Манаков советует не терять «подаренный» месяц:

- Тот месяц, который дан сегодняшней ситуацией (отсрочка сроков сдачи ЕГЭ из-за пандемии коронавируса. - Прим. ред.) не стоит тратить впустую - лучше заняться подготовкой и постараться сдать экзамены на максимально высокие баллы. По статистике нашего университета могу сказать, что баллы должны быть более 75 - 80 по каждой дисциплине, тогда поступление на бюджетные места гарантировано.

К работе в новом формате готовы?

Еще один вопрос родителей и выпускников школ: как изменится высшее образование в связи с удаленным форматом работы - не снизится ли качество образования? Несмотря на неизвестность будущего - никто ведь наверняка не знает, как и в каком формате начнется следующий учебный год, - в СГУПСе готовят сценарий работы на любой случай:

- Мы готовимся к разным сценариям, в том числе и к тому, что 1 сентября не сядем за привычные парты. Но мы уже знаем, как можем провести первый учебный день, как вовлечь в профессию, подарить первокурсникам положительные эмоции, заинтересовать студентов строительством дорог, мостов, других транспортных объектов, причем в любом формате.

Сейчас вуз функционирует в полном объеме - в дистанционном формате проходит сессия, идет подготовка к итоговой аттестации, ее пройдут все студенты, где бы они ни находились. Также вуз полностью готов к приему документов от абитуриентов.

- Хочется дать еще один совет выпускникам школ. Выбирая профессию, не опирайтесь только на моду, которая сегодня быстро меняется. Смотрите в будущее. Инженерные специальности будут нужны всегда. Транспортные объекты городов, дороги, тоннели - их строительство, обслуживание не прекратится, несмотря ни на что. Востребованы будут специалисты не только строительного профиля, но и в области информационных технологий, экономики транспорта, управления персоналом, управления финансов и, подчеркну, знающих особенности транспортной отрасли. Для нашей огромной страны эти профессии будут актуальны всегда, - отмечает Алексей Манаков. - Также важно понимать, куда и как ты трудоустроишься после получения диплома. В нашем вузе действует отличная программа распределения и помощи в трудоустройстве, когда представители многих организаций приходят к нам за молодыми кадрами. Особенно продуктивное сотрудничество налажено с Западно-Сибирской железной дорогой, которая ежегодно заказывает у нас сотни специалистов и предоставляет меры социальной поддержки студентам (целевой прием). И в этом году практика продолжена, только в онлайн-формате.

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