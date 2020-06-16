Взрыв на полигоне под Новосибирском: пострадал солдат-срочник и три контрактника

ЧП на полигоне Шилово в Новосибирской области произошло вечером в понедельник, 15 июня: во время взрыва пострадали четыре человека.

- Вследствие грубого нарушения требований безопасности на территории полигона произошла детонация капсюльной втулки гильзы выхолощенного артиллерийского заряда. В результате четверо военнослужащих получили травмы конечностей, - пояснили в пресс-службе Центрального военного округа.

Известно, что один из пострадавших парней - солдат-срочник, проходил службу по призыву, все остальные - контрактники.

- Одному парню сильно повредило кисть руки и пальцы, остальные получили осколочные ранения, - рассказал КП-Новосибирск источник.

Медики немедленно оказали помощь пострадавшим на полигоне:

- Пострадавшие были оперативно доставлены в медицинское учреждение, где им оказана вся необходимая помощь, - пояснили в пресс-службе Центрального военного округа. - Угрозы их жизни нет.

Теперь предстоит разобраться, почему была нарушена техника безопасности про обращении со снарядом:

- Комиссия Центрального военного округа совместно с правоохранительными органами проводит расследование по факту получения травм военнослужащими, - продолжают в Центральном военном округе. - Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

КП-Новосибирск следит за ходом расследования.

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