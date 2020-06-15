«Усмехались – зачем мне это»: 80-летняя сибирячка прыгнула с парашютом и хочет еще

Какой вам представляется 80-летняя бабушка? Пирожки, огород, дача – дальше список можете продолжать сами. А Тамара Владимировна Киринкова даст фору многим молодым: на днях пожилая экстремалка прыгнула с парашютом! Почему отважная пенсионерка решилась покорить высоту в 4000 метров – в материале КП-Новосибирск.

Тамара Владимировна много лет проработала на заводе. Фото: личный архив.

«ВСЮ ЖИЗНЬ ОБ ЭТОМ МЕЧТАЛА!»

- Прыгнуть с парашютом я мечтала всю жизнь, - призналась КП-Новосибирск Тамара Владимировна. – Но все как-то не получалось: сначала учеба, потом работа на заводе, свадьба. Времени на то, чтобы пройти подготовку перед прыжком не было: там проводились по три занятия в неделю, а я работала в две смены. Ничего у меня тогда не вышло.

Свое 80-летие сибирячка встречала уже одна - ее супруг умер в прошлом году, детей у женщины нет. И она вспомнила о своей давней мечте: прыгнуть с парашютом.

- Я решила, что сделаю самой себе такой подарок на 80-летие. Прыгать с инструктором безопасно – на тебе крепежи, другой человек все контролирует, - объясняет пенсионерка.

- Да многие люди на полвека младше вас не решатся на такое! Неужели совсем не страшно было? - спрашиваем мы.

- Абсолютно не страшно! Конечно, не все близкие меня поняли, вслух ничего не говорили, но усмехались: мол, зачем тебе это надо? А мне было надо! Я решила, что буду воплощать в жизнь свои мечты. А после такой реакции от друзей просто переставала с ними об этом говорить и потихоньку делала свое дело, - говорит Тамара Владимировна.

Тамара Владимировна своим оптимизмом восхищает окружающих. Фото: личный архив.

«СОВСЕМ НИЧЕГО НЕ СЛЫШНО!»

Пенсионерка сама нашла в интернете контакты клуба, договорилась о прыжке. Сначала планировалось, что начинающая парашютистка полетит в апреле, но из-за самоизоляции и непогоды все пришлось перенести на июнь. На аэродром приехала вместе с группой поддержки: близкие за нее очень переживали.

- За два часа до полета Тамара Владимировна прошла инструктаж и медкомиссию. Врачи осмотрели ее и дали допуск к полету. Многих высота сковывает. Но этот человек не испугался, - восхищается смелостью новичка инструктор Дмитрий Колосов. – Пока старше нее еще никто не решался на прыжок.

Тамара Владимировна к делу подошла ответственно: запоминала, как нужно держать ноги, чтобы не навредить себе при приземлении, что делать в воздухе.

Тамара Владимировна перед прыжком. Фото: личный архив.

- Врач осмотрел меня: давление было 130 на 80, как у космонавтки! И мы полетели! – вспоминает Тамара Владимировна. – Где-то около минуты было свободное падение. Знаете, был такой момент, когда в воздухе стало ничего не слышно: вот ни звука! Не передать просто!

Когда бабушка приземлилась, ее захлестнули эмоции:

- Вы не представляете, какой это кайф! Я исполнила свою мечту! – радовалась пенсионерка.

- А еще раз решитесь прыгнуть?

- Ну, теперь если лететь, то только в космос. Я, если что, за, - шутит пенсионерка, а потом добавляет уже серьезно: - Буду копить деньги, и в следующий раз прыгну уже более осознанно. А то я совсем не знала, что и как делать, а теперь уже все понятно.

Тамара Владимировна и ее супруг. Фото: личный архив.

Есть у пенсионерки еще одна задумка, правда, куда менее экстремальная:

- Хочу исполнить мечту своего покойного мужа – съездить на Байкал. А еще побывать на Камчатке, - мечтает женщина. – Знаете, что я поняла? Все мечты обязательно должны сбываться, пусть даже и спустя много лет.

Этого мы и желаем Тамаре Владимировне. И, конечно, крепкого здоровья!

В Новосибирске 80-летняя пенсионерка прыгнула с парашютом.

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