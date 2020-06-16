2020-06-15T14:21:46+03:00
Общество

Азербайджанское подкрепление: в День России врачам передали чайные наборы со сладостями

В акции «Испеки пирог и скажи спасибо» приняли участие 30 представителей азербайджанской молодежи
Евгения МОРЕВА
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Участники акции бережно укладывают сладости в коробки.Участники акции бережно укладывают сладости в коробки.Фото: Евгения МОРЕВА
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К Дню России по всей стране проходила акция «Испеки пирог и скажи спасибо». Участники акции должны были испечь пирог и подарить любому человеку в знак благодарности за самоотверженный труд, достижения в работе или добрые дела.

12 июня наша огромная страна отмечает День России. С 2002 года он официально называется Днем принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР. Если раньше этот праздник ассоциировался с днем независимости, то сегодня его философия направлена больше на единение. Все мы - россияне, граждане одной огромной страны. Народов - множество, есть среди нас и выходцы из соседних государств, в силу разных причин оставшихся и даже переехавших в новое время в нашу страну. Но все мы соблюдаем общие законы, чтим историческую память государства, бережем природу, понимаем и принимаем права и обязанности, с уважением относимся к традиции каждого народа. Объединиться в этот день помогают и различные акции, особенно благотворительные.

К акции «Испеки пирог и скажи спасибо» присоединяются различные организации и объединения со всей страны. Жители Ботлиха в Дагестане подарили военным медикам 30 пирогов, приготовленных по народным рецептам. В Норильске к акции присоединились предприниматели, школьники и воспитанники детских садов, артисты и другие публичные личности. Пирогами там поддержали тех, кто сейчас трудится на передовой в борьбе с эпидемией коронавируса, и спасателей, задействованных в ликвидации последствий аварии на ТЭЦ-3. В акции принимают участие большие и маленькие города. Предприниматели Октябрьского района из Республики Башкортостан передали медикам Городской клинической больницы № 21, которые стоят на передовой в борьбе с пандемией, фирменный чак-чак.

На каждой коробочке - открытка со словами благодарности. Фото: Евгения МОРЕВА

На каждой коробочке - открытка со словами благодарности.Фото: Евгения МОРЕВА

Новосибирск тоже принял участие в акции. В местной Региональной общественной организации «Объединение русско-азербайджанской молодежи» собрали подарочные наборы с чаем, национальными сладостями и вареньем. В первую очередь таким образом участники акции благодарят врачей за их героический труд в период пандемии. Уже вечером 12 июня подарки передали медикам, работникам Городской инфекционной больницы № 1.

День России - общий праздник для всех жителей многонациональной страны, и это еще один отличный повод сказать спасибо тем, кто сейчас нуждается в поддержке.

- Молодой праздник, молодая страна. Думаю, это очень актуально, ведь все мы живем в России и порой забываем говорить друг другу спасибо. А в связи с пандемией мы действительно должны благодарить наших врачей, фельдшеров, работников медицинской сферы. Они находятся на передовой в это нелегкое время, - отметил руководитель и президент организации Тофиг Гусейнов.

Участники акции рассказали, почему откликнулись и решили принять участие во всероссийской акции благодарности.

- Хочется сделать акцент на врачах, которые работают с коронавирусными больными, потому что это действительно большой вклад. Даже психологически это тяжело: люди каждый день идут на работу, несмотря на то, что у них есть семьи, родственники. Врачи понимают, что они в группе риска, но все равно продолжают делать свое дело. Это героический труд. Кроме того, что врачи каждый день выполняют свой профессиональный врачебный долг, они являются еще и психологами для больных. Большинство пациентов в панике, и необходимо их морально поддерживать. Это действительно дорогого стоит, - считает участник организации Дана Пронина.

Вместо обычных пирогов - традиционные азербайджанские сладости. Фото: Евгения МОРЕВА

Вместо обычных пирогов - традиционные азербайджанские сладости.Фото: Евгения МОРЕВА

Пирогов в национальной азербайджанской кухне нет, поэтому в дело пошла традиционная выпечка: пахлава, шекербура, чура. Кроме этого, в подарочные коробочки бережно упакован азербайджанский черный и зеленый чай, национальное варенье из грецкого ореха и клубники. Всего заготовлено порядка 20 таких коробок. Четыре отправлены в больницу, а остальные будут розданы людям, которым хочется выразить благодарность.

В Новосибирске много национальных объединений, деятельность которых направлена на продолжение традиций своего народа и дружеское мирное сосуществование на общей территории.

- В Новосибирске много азербайджанской молодежи. Мы чтим традиции России, не забывая и свою культуру. В чем это выражается? Знакомим наших ребят с русской кухней, а русских - с национальной азербайджанской. И это очень интересно. Дети принимают участие в наших мероприятиях вместе с родителями. Происходит этнический культурный обмен, и это очень важно. День России всегда встречаем с открытым сердцем - это праздник уважения, взаимопонимания, - поделился с «КП» Тофиг Агасалим Оглы.

В скором времени все коробочки были розданы врачам. Фото: Предоставлено НРОО «Объединение русско-азербайджанской молодежи».

В скором времени все коробочки были розданы врачам. Фото: Предоставлено НРОО «Объединение русско-азербайджанской молодежи».

Особенно приятно поддержать акцию именно в День России, ведь такой праздник вызывает чувство гордости и уважения к своей Родине и к людям. Для русско-азербайджанской молодежи эта акция стала возможностью напомнить всем о ценности работы врачей. В такие дни нужно не забывать чаще говорить спасибо друг другу. Особенно тем, кто рискует своей жизнью ради спасения других.

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