«Подвигу дедушки посвящен памятник!»: путь ветерана увековечен под Москвой

В год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне с целью изучения судеб родственников-героев школьники со всей России участвовали в конкурсе «Правнуки победителей». Участникам в возрасте от 11 до 18 лет предлагалось написать исследовательские работы, посвященные судьбе прадедушек и прабабушек. Всего поступило более 16 тысяч работ, в Новосибирской области организатором конкурса стал ГКУ НСО «Центр патриотического воспитания». Один из правнуков победителей - 14-летний Дмитрий Хобта из новосибирской школы № 43 - рассказал о подвиге и боевом пути своего прадеда, Глеба Владимировича Ульченко.

Герой из книги

- Он очень любил жизнь, поэтому и бесстрашно воевал, чтобы жизнь увидели мы, - считает школьник. - Я представляю, какую боль испытывал Глеб Владимирович при каждом ранении. Какую силу нужно иметь, чтобы в мороз, раненым, добираться до своих.

Глеб Ульченко рядом с подругой и сестрой. Фото: личный архив Дмитрия Хобта.

Сапер Глеб Ульченко был двоюродным братом дедушки мамы Димы. Информацию о нем родственники собирали по крупицам долгие годы - изначально было известно лишь то, что он погиб под Москвой. Подробности о подвиге родственника и его дальнейшей судьбе потомкам стали известны как будто бы случайно, из книги документальных очерков Василия Малкина «Неизвестные известны».

- С раннего детства помню, как старшие говорили, что наш дед был как-то причастен к подвигу панфиловцев. Гордились, конечно, но подробной информации ни у кого не было, - рассказывает мама Дмитрия - Надежда Хобта. - Мы с сыном давно уже начали искать информацию о Глебе Ульченко, так и наткнулись на книгу Малкина.

Парадокс, но в книге были опубликованы письма Глеба Ульченко родным, которые до них так и не дошли. Каким образом к ним получил доступ автор очерков, так и осталось неизвестным - книга была опубликована в 1983 году, и к тому моменту, когда о ней узнали современные потомки героя, автора, который и сам был участником подмосковных сражений, уже не осталось в живых.

Уничтожил четыре танка

В ноябре 1941 года, буквально за пару дней до знаменитого сражения панфиловцев у разъезда Дубосеково, 11 саперов, в числе которых был и Глеб Ульченко, приняли неравный бой с фашистами у деревни Строково. Первое время считалось, что Ульченко погиб в том бою, но оказалось, что это не так.

Саперу Глебу Ульченко было суждено получить тяжелые ранения в конце февраля 1943 года и погибнуть уже в эвакуационном госпитале. Герой был похоронен в братской могиле в Калуге.

Общий вид мемориала. Фото: личный архив Дмитрия Хобта.

Глеб Ульченко был в составе отряда истребителей танков, который уничтожал технику противника не в открытом бою, а в местах стоянок в тылу врага: наши разведчики сняли часовых, бесшумно заложили под танки взрывные заряды (эта работа была как раз для опытного сапера Ульченко). Глеб во время той вылазки уничтожил четыре танка, но получил много ран от гранатных осколков и оказался в плену, откуда сумел бежать. В своем письме родным он потом написал: «Конечно, немцы раздели, разули и заперли в сарай, где пробыл одну ночь, а потом сбежал, но, не дойдя километра полтора или два, выбился из сил и шесть часов провалялся в снегу. Чуть не замерз. На счастье мое, шли женщины и подобрали меня. Я им очень благодарен. Конечно, пришлось с 13 ноября по 20 декабря скрываться в подполе. Хотел пробираться к своим, но не было что одеть и обуть. К счастью, 20 декабря 1941 года наши взяли город. Это время питался картошкой».

После ранения под Волоколамском и лечения в военном госпитале Ульченко был направлен на станцию под Москвой в учебный батальон, готовивший младших командиров-минометчиков.

На передовой двоюродный прадед новосибирского школьника Димы Хобта вновь оказался в октябре 1942 года. Последнее письмо домой он отправил в конце февраля 1943 года, когда войска готовились к наступлению. В марте от его имени письмо написала Елизавета Угодникова: «…по просьбе вашего сына Глеба я вам пишу. Он, раненный 8 марта 1943 года, в данное время лежит в госпитале в Калуге… Глеб ранен в правое плечо, в горло и в челюсть. Сам написать не может…» В апреле родным сообщат, что Глеб скончался от ран, и опишут подробности его последнего подвига: «…они во время боя переходили речку, и около него разорвалась мина, поранила плечо, горло, челюсть. Взрывом отбросило в полынью…»

Имя прадеда увековечено на мемориале «Взрыв». Фото: личный архив Дмитрия Хобта.

Глеб Ульченко был похоронен в Калуге. В конце октября 1981 года, к 40-й годовщине битвы за Москву, был открыт мемориал «Взрыв», посвященный 11 героям-саперам. Мемориал находится на 114-м километре Волоколамского шоссе Московской области: из-под колес немецкой танкетки как бы вырывается взрыв - его лучи сделаны из листов нержавеющей стали. У танкетки перебиты траки и дуло пушки. Памятник облицован красным уральским гранитом. В центре гранитной плиты в торжественные дни зажигается Вечный огонь. Окопы и ходы сообщения выполнены из бетона. Напротив каждой ячейки - гранитная тумба, где золотом выписаны фамилии героев-саперов, в числе которых и красноармеец Г. В. Ульченко.

Военный совет Западного фронта представил всех 11 героев-саперов к награде орденом Ленина посмертно. Это единственный случай в Великую Отечественную войну, когда высокой правительственной наградой был награжден целый взвод саперов.