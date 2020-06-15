«Это же была деревня»: французы опубликовали цветное видео с визитом Шарля де Голля в Академгородок

Новосибирцы нашли кинохронику, не известную раньше. Четырехминутное видео 1966 года на французском языке рассказывает о визите президента Франции Шарля де Голля в сибирскую столицу. Ссылку на ролик опубликовала на своей странице в Facebook Анастасия Близнюк, основательница Интегрального музея-квартиры в Академгородке. Этим видео с ней поделился Алексей Андреев, один из посетителей музея.

Что интересно, впервые видео появилось еще в 2016 году на YouTube-канале пользователя Jérôme Pillard. Под звуки балалайки камера показывает набережную Оби, Коммунальный мост, трамваи и троллейбусы. На дороге в объектив камеры попала даже лошадь, запряженная в телегу. Больше всего французов поразило, что небольшая деревня превратилась в мегаполис за полвека.

Видео запечатлело встречу Шарля де Голля с академиком Михаилом Лаврентьевым. Фото: стоп-кадр.

- Новосибирску всего 75 лет, - говорит закадровый голос (и допускает ошибку: в 1966 году Новосибирску исполнилось 73 года. - Прим. ред.). - Несколько десятилетий назад его называли «деревней в центре самого большого пустыря в мире». Сегодня в нем живет больше миллиона человек.

Много внимания французы уделили Академгородку, назвав его «городом мозгов». Главные кадры - встреча Шарля де Голля с академиком Лаврентьевым. Президент сказал, что был очень тронут приемом сибиряков - жителей «этой странной и смелой земли».

Жители Академгородка поразили французского президента. Фото: стоп-кадр.

- Франция смотрит на Академгородок не только с интересом, но и с восхищением. И она еще больше желает, чтобы наши математики, физики, химики, биологи, антропологи, экономисты, философы сотрудничали с вашими. Пусть советская и французская наука объединится для прогресса людей, а Россия и Франция - для мира во всем мире, - сказал де Голль, выступив с речью в Сибирском отделении Академии наук СССР.

Напомним, в марте краеведы показали горожанам, как выглядел Новосибирск в 1987 году. Новосибирцы впервые увидели архивные кадры с набережной - раньше там был большой-луна парк с аттракционами и мордочкой Микки-Мауса.

Charles de Gaulle Novossibirsk - 1966.

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