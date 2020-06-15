2020-06-15T06:18:49+03:00
Дом. Семья

Попробуй лето на вкус

Те, кто давно знаком с продукцией Шоколадной фабрики «Новосибирская», наверняка, не упустит возможности познакомиться с новинкой этого сезона. Этим летом известный бренд предлагает Вам попробовать Мармелад желейный формовой
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Сладости в яркой и привлекательной упаковке с ёжиками уже можно найти во многих магазинах города и фирменных отделах. Фото: Шоколадная фабрика «Новосибирская».Сладости в яркой и привлекательной упаковке с ёжиками уже можно найти во многих магазинах города и фирменных отделах. Фото: Шоколадная фабрика «Новосибирская».
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Сладости в яркой и привлекательной упаковке с ёжиками уже можно найти во многих магазинах города и фирменных отделах.

Для гурманов-сладкоежек есть удобный способ познакомиться с новинкой. В упаковке весом 230 граммов представлены 12 ярких мармеладок сразу четырех вкусов. Производитель постарался сделать акцент на натуральных ярко-выраженных природных ароматах - земляника, лимон, черная смородина и яблоко.

Отметим, что продукт сделан в соответствии с ГОСТ и на пектине. Ни для кого не секрет, что пектин - это природный компонент, который содержится в фруктах и ягодах и некоторых видах водорослей. Употребление мармелада на пектинене только порадует, но и принесёт пользу. Ведь пектин способствует улучшению пищеварения, выведению токсинов и шлаков, очищению крови. Ну а само лакомство способствует выработке эндорфинов и улучшению настроения.

Даже самые разборчивые в выборе сладкоежки оценят этот мармелад по достоинству. Впрочем, приверженцы сладостей от Шоколадной фабрики «Новосибирская» давно знают о высокой планке качества местной продукции.

Мармелад мягкий и идеально подходит для смакования с теплым чаем. Фото: Шоколадная фабрика «Новосибирская».

Мармелад мягкий и идеально подходит для смакования с теплым чаем. Фото: Шоколадная фабрика «Новосибирская».

Мы решили попробовать новинку на вкус. Дегустация порадовала, сами мармеладинки обсыпаны сахаром и приятные на вид. Мармелад мягкий и идеально подходит для смакования с теплым чаем. Приятно отметить, что мармелад не приторный, хороший баланс сладости и вкуса, чувствуется легкая, освежающая кислинка. Вывод напрашивается сам собой новинка качественная и вкусная.

Отметим, что в конце прошлого года Шоколадная фабрика «Новосибирская» выпустила еще несколько удачных новинок, среди которых конфеты CrazyDays® и CrazyNights®. Если в первом случае в начинке ореховое пралине, то во втором шоколадно-молочный крем с дроблеными вафлями. Основная фишка этих конфет - взрывная карамель в начинке, которая дарит яркие ощущения и понравится и детям, и взрослым.

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