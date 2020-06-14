Врачи сказали - не сможешь ходить: сибирячка с больным позвоночником стала гимнасткой

Ирине 20 лет, она работает в цирке гимнасткой. Эквилибристка кружится под куполом, показывает трюки на кольцах, может согнуться пополам. Такое ощущение, что сделана она из резины. Эти умения - не только результат упорной работы, но еще и следствие страшного диагноза «дисплазия позвоночника». Врачи уверяли: ребенок будет инвалидом, но мама девочки решила бороться.

Сибирячка рассказала, как живет с болезнью, какие травмы получала в цирке и как растяжка помогает в бытовых делах.

К 20 годам сибирячка овладела кубом, воздушными полотнами и другим реквизитом. Фото: личный архив.

«РЕБЕНОК ОСТАНЕТСЯ ИНВАЛИДОМ»

С самого рождения врачи пророчили Ире: не будешь ходить. Роды у ее мамы прошли тяжело, и диагноз, поставленный младенцу, был неутешительный: «дисплазия позвоночника». Медики думали, девочка просто не выживет. А спустя некоторое время сказали маме, что, когда девочка подрастет, скорее всего, останется инвалидом. С такой степенью дисплазии ходить не сможет - позвоночник не удержится в вертикальном положении.

- Моя мама сама врач, поэтому отнеслась к диагнозу с пониманием. Она была уверена, что я вырасту здоровым и полноценным человеком. Моя пластичность начала проявляться еще в младенчестве: пока я лежала, то ногу закидывала далеко за голову, то другие штучки выделывала, - рассказала КП-Новосибирск Ирина.

Просто смотреть и ждать, что станет с ребенком, мама Ирины не собиралась - в четыре года отдала девочку на художественную гимнастику. Если с позвоночником проблемы, значит надо тренировать мышцы! В спортивной секции сразу заметили успехи ребенка, к тому же болезнь в деле пластичности оказалась преимуществом. В шесть лет Ира попала в цирковое училище. Годы шли, сильный ребенок не сгибался от груза болезни. Осанка словно у балерины - спорт и сила воли сделали свое дело. Мышцы помогают держать спину ровно.

- Когда мне было 14 лет, я бросила гимнастику. Начался переходный возраст, сами понимаете. А оставить цирк я не смогла - душой прикипела, - признается сибирячка. - Изначально я занималась «Каучуком». Это название номера. У меня была простая задача: выполнять пластическую акробатику на маленьком столике.

Самый первый номер Иры в цирке «Каучук». Фото: личный архив/Сергей СУХОВЕЙ.

ГНЕТСЯ КАК ПЛАСТИЛИН

Изначально цирковые коллеги не удивлялись гибкости и пластике девочки. Думали, с возрастом мышцы задеревенеют и выгибаться в разные стороны ей уже не удастся. Спустя время поняли, что их мнение было ошибочным. Ире 20 лет, и она до сих пор может сложиться пополам без особых усилий.

- С каждым годом я прокачивала свой уровень подготовки. Например, дополнительно начала учиться выполнять трюки на трапеции, воздушных полотнах. Мне тогда было 12 лет. Сейчас я могу работать на кольце, кубе, сетке, - перечисляет Ирина. - Безусловно, моя пластичность - это отчасти результат дисплазии, но я сделала свои слабые стороны сильными!

Из-за самоизоляции Ира очень скучает по цирку. Фото: личный архив.

Этим принципом - не идти на поводу у страхов - девушка руководствуется во всем. К примеру, поднимается под купол цирка, но при этом ужасно боится высоты.

- Я помню, как первый раз поднялась на трапеции. Было безумно страшно, но адреналин, который бушевал в крови, не дал мне сделать шаг назад. Признаюсь честно, коленки дрожат перед каждым выступлением, но, когда ступаешь на манеж, все проходит, - описывает свое состояние Ира.

Ира падала на манеж около пяти раз. Фото: личный архив.

«Я ПАДАЛА ОКОЛО ПЯТИ РАЗ»

Благодаря работе в цирке Ира объездила разные города в России и за рубежом. Множество историй она запомнит на всю жизнь.

- За 11 лет работы в цирке я падала с разной высоты. Последний раз это произошло два года назад в Череповце. Я работала вместе с другими девочками, и наш номер открывал представление. Мы находились на высоте семь метров, и тут трос оторвался… - вспоминает Ира.

Дальше все как в тумане: носилки, «Скорая», больница… У сибирячки были перелом челюсти, разрыв связки в голеностопе, ушиб ребра и головы. А ее партнерше наложили на нос 21 шов.

- До этого случаев с падением было около пяти. Один раз мне пришлось дорабатывать номер со сломанной рукой. Мы выступали перед выпускниками. Мой партнер перебрасывал меня, и я не успела схватиться и полетела вниз, - говорит сибирячка. - Резко встала и поднялась к партнеру. Только через 15 минут после выступления ощутила дикую боль.

Это еще одно свойство гуттаперчевой девушки - какие бы падения в жизни ни случились, она все равно встает и идет вперед.

Дети стараются брать пример с тренера. Фото: личный архив.

ВЫКЛЮЧАЕТ НОГОЙ СВЕТ И ЧИТАЕТ, СТОЯ НА РУКАХ

В обычной жизни друзья Иры по-разному реагировали на пластичность девушки. Как говорит сибирячка, одного парня даже стошнило, когда она встала на мостик. Спустя время все привыкли, и уже никто особенно не заостряет внимание на особенностях циркачки.

- Еще я работаю с детьми, преподаю растяжку. Моя гибкость мотивирует их заниматься. Они смотрят на меня огромными удивленными глазами и говорят: «Мы хотим быть как ты. Что нужно сделать, чтобы так растянуться?». После таких вопросов начинают тренироваться еще больше и усерднее, - улыбается Ира.

В повседневной жизни невероятная пластичность помогает сибирячке ежедневно. Например, когда руки заняты, Ира может одной ногой выключить свет. Или совмещает приятное с полезным - встает на локти и читает книгу.

- Таким образом я тренирую баланс. В этой позе могу спокойно прочесть несколько страниц. Я не прекратила тренировки из-за самоизоляции - растягиваюсь дома. Кстати, я ежегодно прохожу обследования, и спина меня абсолютно не беспокоит, - добавляет девушка.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/784862" frameborder="0"></iframe> Сибирячка с больным позвоночником стала гимнасткой и гнется пополам.

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