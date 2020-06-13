«Во время грозы готовились к построению»: солдата-контрактника убило молнией под Новосибирском

Гроза, обрушившаяся на Новосибирскую область 13 июня, унесла жизнь 25 –летнего парня – солдата-контрактника Олега*. Его убило молнией перед построением: спасти парня не успели. Корреспонденты КП-Новосибирск выяснили подробности случившегося.

«ПРИКОММАНДИРОВАЛИ ИЗ КУЗБАССА»

Олег оказался в воинской части под Коченево недавно: был прикомандирован с соседнего Кузбасса, из города Ленинск - Кузнецкий. Как и другие ребята, оказался в полевом лагере с палатками.

- Олег был отличным парнем, у него остались жена и двое маленьких детей - сын и дочка, - вздыхают в разговоре с КП-Новосибирск сослуживцы.

Что произошло во время роковой грозы 13 июня, по минутам предстоит восстановить правоохранителям. Вот как описывают случившееся сослуживцы парня:

- В восьмом часу утра после завтрака должно было быть построение. Все к нему готовились, Олег был на улице, - рассказывают сибиряки. - Тогда в него и ударила молния.

Парень мгновенно упал навзничь: спасти его шансов уже не было.

- Вызов в полицию от врачей «Скорой помощи» поступил в 8.24 утра: они и сообщили о том, что молодой человек погиб от удара молнией, - рассказали корреспондентам КП-Новосибирск в ГУ МВД России по Новосибирской области. - От разряда он умер мгновенно.

СЛЕДОВАТЕЛИ ПРОВОДЯТ ПРОВЕРКУ

Сейчас выяснением всех обстоятельств произошедшей трагедии занимается Следственный комитет.

- Сейчас проводится доследственная проверка. Произведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы, назначена судебно-медицинская экспертиза, - пояснили в Следственном управлении СК РФ по Новосибирской области. - По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

«Комсомольская правда» выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего и будет следить за ходом расследования.

* Имя героя публикации изменено по этическим соображениям.

ВАЖНО

Чтобы в вас не ударила молния

Вот несколько важных советов от ГУ МЧС по Новосибирской области на время грозы:

1. Не держите в руках остроконечные металлические предметы, зонты, удочки, не приближайтесь к водоемам.

2. Отключите сотовый телефон.

3. Если вы находитесь на водоеме и видите приближение грозы, немедленно отойдите от берега. Вода - отличный проводник тока, а удар молнии распространяется в радиусе 100 метров от нее.

4. Ни в коем случае не пытайтесь спрятаться в прибрежных кустах. Если в поисках укрытия вам необходимо пересечь открытое пространство, не бегите, идите спокойным шагом.

5. В лесу наиболее безопасным местом будет низина с массивом из невысоких деревьев. Нельзя оставаться на поляне, особенно вблизи одиноко стоящего дерева.

6. Если же никаких укрытий поблизости нет, ни в коем случае не ложитесь на землю, подставляя электрическому току всё тело. Нужно сесть на корточки в любом естественном углублении и обхватить ноги руками.

7. Нельзя продолжать передвигаться на велосипеде или мотоцикле: переждите непогоду на расстоянии не менее 30 метров от своего транспортного средства. При этом велосипед или мотоцикл лучше уложить на землю. Если же вы ехали на машине, остановитесь, закройте окна и переждите грозу.

8. Необходимо быть подальше от электропроводки, водостоков, молниеотводов и антенн.

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