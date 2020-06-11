«Он ничего не боялся»: путь ветерана, освобождавшего Дорогу жизни к блокадному Ленинграду

В год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне был проведен всероссийский конкурс с международным участием «Правнуки победителей». Цель проекта - изучение судеб родственников - героев войны и тружеников тыла. Организатором в Новосибирской области выступил ГКУ НСО «Центр патриотического воспитания».

Школьники из всех регионов России и зарубежных стран - дети в возрасте от 11 до 18 лет - писали исследовательские работы. Всего в конкурсе приняли участие более 16 тысяч ребят. Арсений Шелехов - один из призеров регионального этапа конкурса - провел большое исследование боевого пути своего прадеда Александра Алексеевича Давыдова.

С дедушкой на параде

Для получения сведений о боевом пути прадедушки Арсений изучил множество исторических источников, статей, исследовательских работ, ознакомился с воспоминаниями ветеранов. Сам Александр Алексеевич говорить много о войне не любил. В воспоминаниях мамы Арсения - Натальи Шелеховой - есть небольшие, но яркие эпизоды, связанные с ее дедушкой.

- Мама часто рассказывала, как маленькой девочкой брала деда за руку и шла с ним на параде в строю ветеранов войны. Рассказы мамы о прадеде научили меня гордиться им, гордиться другими воинами-защитниками, - рассказывает Арсений.

Приведем некоторые фрагменты из исследования Арсения Шелехова.

Александр Давыдов в послевоенное время работал партийным работником в поселке Мошково Новосибирской области. Фото: Семейный архив Арсения Шелехова

Обученные сибирские дивизии

«Александр Давыдов родился в небольшом поселке Мошково Новосибирской области в обычной крестьянской семье, где кроме него росли еще пятеро детей. Лишних денег в семье никогда не было, летом братья в основном бегали босиком, а в более холодное время выходили из дома по очереди - обуви на всех не хватало. Тем не менее все получили восемь классов школьного образования и продолжили образование дальше. Александр Алексеевич окончил Кооперативный техникум.

В ноябре 1939 года Александр Давыдов был призван в армию. Службу проходил в 74-м отдельном саперном батальоне, недалеко от станции Отпор в Забайкальском крае, на самой границе с Маньчжурией. На тот момент территория Маньчжурии была оккупирована Японией, и имелся значительный риск развязывания военных действий между Японией и СССР. По мнению специалистов, целью Японии было перерезать железную дорогу в районе Забайкалья, препятствуя переброске советских войск на Дальний Восток, а также оккупация отрезанных территорий. Задачей 74-го батальона, где служил Александр Давыдов, было создание на границе оградительных инженерных сооружений, а также пресечение попыток японцев нарушить границу. Как вспоминал Александр Алексеевич, таких провокационных вылазок со стороны японцев было множество.

За полгода до демобилизации прадеда пришло сообщение о начавшейся войне с Германией. Поскольку существовала опасность войны с Японией, армейские части и добровольцев на фронт не отпускали. Было принято решение направить на фронт - под Москву и Ленинград - десятки хорошо обученных сибирских дивизий. В октябре 1941 года 74-й отдельный стрелковый батальон вошел в состав 65-й стрелковой дивизии и был направлен на фронт со станции Даурия».

Освобождение дороги на блокадный Ленинград

«65-я стрелковая дивизия погрузилась в три эшелона и направилась на фронт. Первоначально ее планировалось направить на московское направление, но захват в этот день Тихвина все поменял. С падением Тихвина блокадный Ленинград оказался в двойном кольце блокады и лишился последней дороги, связывающей со страной, по которой в город доставляли продукты, оружие и боеприпасы. Ближайшие базы снабжения располагались в 320 километрах от города. Чтобы доставить в Ленинград продовольствие с данных станций, требовалось почти две недели. 65-й стрелковой дивизии было поручено осуществить нападение на немцев с трех сторон и соединиться в семи километрах от города, в районе Чудовского Барака. Затем планировался захват Тихвина, форсирование реки Волхов и захват плацдармов на ее левом берегу. Задачей 4-й армии, в состав которой вошла 65-я стрелковая дивизия (и, соответственно, 74-й отдельный стрелковый батальон), было организовать наступление против немецкой группы армий «Север», взяв Тихвин в кольцо и уничтожив ее.

При проведении данной операции отличился и мой прадед, за что получил медаль «За отвагу». Как следует из наградного листа, 21 ноября он с группой бойцов получил приказ сделать в минном поле три подхода. Приказ был выполнен, при этом удалось захватить пленного».

Награды ветерана бережно хранятся в его семье. Фото: Семейный архив Арсения Шелехова

Рукопашный бой с превосходящими силами противника

«После продолжительных боев новая волна наступлений началась 13 января. В ходе данной наступательной операции мой прадед вновь отличился. 16 января, после выхода из строя по ранению командира взвода, Александр Давыдов принял командование на себя и вступил в рукопашный бой за мост через реку Тихвинка с превосходящими силами противника. В результате 15 немцев были убиты, трое - взяты в плен. В этом бою мой прадед был тяжело ранен, поэтому дальнейшего участия в военных действиях не принимал. После длительной госпитализации Александр Алексеевич был демобилизован в августе 1942 года.

Подводя итог, можно отметить, что действия наших частей, в том числе 65-й стрелковой дивизии, в которой служил прадед, сорвали планы Гитлера по взятию Ленинграда и сыграли важную роль в его освобождении. С освобождением Тихвина Дорога жизни стала значительно короче: 110 километров вместо 320, что значительно облегчило жизнь блокадного Ленинграда».

- Я восхищен самоотверженность моего прадеда! Он ничего не боялся, всегда шел вперед, - гордится Арсений.

После демобилизации в годы войны Александр Давыдов обучал новобранцев основам саперного дела. В послевоенные годы работал товароведом. Затем, после окончания Высшей партийной школы, стал партийным работником в поселке Мошково Новосибирской области. Александр Алексеевич имеет множество наград: медаль «За отвагу», медаль «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 - 1945», орден Отечественной войны I степени.

- Во многих семьях до сих пор скорбят о погибших родственниках, пытаются узнать об их жизни на войне, разыскать останки пропавших без вести. Об этом говорит наличие множества исследовательских и поисковых сайтов. Спасибо всем, кто пытается сохранить страницы нашей истории. Узнав подробности фронтовой жизни 65-й стрелковой дивизии, в которой служил мой прадед, я понял, что по-настоящему горжусь им, - признается Арсений.

Материал выходит в рамках регионального проекта «Парень с нашего двора». Последующие публикации проекта читайте на сайте «КП» - Новосибирск».