Переезд - зона жизни

За последние 15 лет в Новосибирской области несколько ДТП произошло на одних и тех же железнодорожных переездах. На перегоне Искитим - Бердск ДТП случались шесть раз, на станции Бердск - пять раз, на перегонах Мочище - Сокур, Крахаль - Восточная, Буготак - Изынский, Тогучин - Изынский, Падунская - Бормотово - по два раза. В этом году на переездах произошло уже четыре аварии по вине автоводителей, в результате чего два человека погибли, четверо - пострадали. Для чего мы перечисляем эти случаи? Чтобы вы - водители, пассажиры, читатели - понимали, что опасность переезда не надуманна. Большинство автомобилистов, создавших аварийную ситуацию, наверняка решали: «Пусто! Проскочу». А может, задумывались о чем-то своем или просто отвлекались, не придавали переезду значения. Почему переезд - это зона высокой опасности и как следует вести себя на подъезде к путям, разбираемся вместе с сотрудниками Западно-Сибирской железной дороги.

Вес имеет значение

Для того чтобы осознать опасность, которую таит в себе переезд, надо совсем немного разбираться в физике. Простой расчет приводит заместитель начальника Западно-Сибирской железной дороги по Новосибирскому территориальному управлению Евгений Дербилов:

- Масса автомобиля в среднем 1,5 - 2 тонны, а масса грузового поезда - 4,5 тысячи тонн. Представляете, какой кинетической энергией обладает грузовой состав весом 4,5 тысячи тонн, двигающийся со скоростью 90 километров в час? Тормозной путь у такого поезда в режиме экстренного торможения на полной скорости составит порядка 800 метров. А пассажирский поезд двигается еще быстрее - со скоростью 120 километров в час. Как вы думаете, есть ли у водителя автомобиля шанс выжить при столкновении с составом?

Если не жизнь, то здоровье можно потерять точно. И какова цена, которую готов платить автомобилист? Чаще всего нужно подождать на переезде всего 3 - 4 минуты, пока пройдет поезд. И все, дальше можно двигаться без рисков.

- Говорят, в одну воронку снаряд не попадает. Как видите, исходя из статистики ДТП на переездах, у нас попадает по несколько раз. Причина столкновений - это прежде всего нарушение правил дорожного движения, - отметил Евгений Дербилов. - И одно дело - ценить собственную жизнь. Но надо не забывать, что в пассажирском поезде едут более 400 человек, которые могут пострадать из-за аварии. Также стоить помнить, что грузовые составы перевозят «всю таблицу Менделеева», включая взрывоопасные материалы, - и ДТП на переезде может иметь последствия техногенного и экологического характера. Все очень серьезно.

Фото: Служба корпоративных коммуникаций Западно-Сибирской железной дороги - филиала ОАО «РЖД».

Взять под контроль

В Новосибирской области насчитывается 149 переездов, 117 из них оснащены автоматической переездной сигнализацией, 51 - с дежурным работником, 40 - оборудованы устройствами заграждения переездов. В мае уже выполнен ямочный ремонт проезжей части на 15 железнодорожных переездах.

Чтобы предупредить нарушение ПДД водителями, на 11 железнодорожных переездах Новосибирского региона по инициативе министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области установлена система контроля безопасного проследования переездов пассажирским транспортом с использованием навигационной системы ГЛОНАСС. Пока она работает в тестовом режиме.

- Используем датчики ГЛОНАСС/GPS для контроля следования автотранспортных средств. В первую очередь это транспорт, который перевозит опасные грузы, пассажирские автобусы. Смысл такой: при включении заградительной сигнализации на переезде датчики контролируют время включения сигнализации. И при движении автомобиля по переезду идет сопоставление времени: во сколько включилось заграждение на переезде и во сколько автомобиль проследовал через пути. Эта информация в автоматическом режиме поступает в единую информационную систему, - описывает Евгений Дербилов.

Сейчас под контролем водители маршрутных, школьных автобусов и транспорта, перевозящего опасные грузы. В отчетах по нарушениям фиксируется информация о типе автомобиля, его госномер. За время работы системы выявлено уже более 150 фактов пересечения переездов водителями автотранспорта на запрещающий сигнал светофора. Помимо разъяснительных бесед с нарушителями изменяется и график движения маршрутных автобусов, чтобы исключить факты проезда при его длительном закрытии.

- Мы не просто фиксируем факт нарушения, тем более если оно имеет систематический характер. Подобные ситуации необходимо проанализировать и принять верное решение по их недопущению, - подчеркивает заместитель начальника Новосибирского отдела инфраструктуры Олег Юрченко. - Если же факт нарушения единичный, то с руководителями автотранспортных предприятий и водителями проводится инструктаж. Установка дополнительного оборудования при подключении к системе ГЛОНАСС не требуется. При доработке системы для водителей будет доступна и такая функция, как установка оборудования с речевым информатором: водитель, подъезжая к закрытому переезду, услышит предупреждающий сигнал и увидит индикационную лампочку.

Машинист настороже

К счастью, ДТП на железнодорожных путях и переездах случаются не каждый день, но локомотивные бригады всегда готовы к быстрой реакции на препятствия.

- Недавно на станции Бердск случилось серьезное происшествие с моей локомотивной бригадой. Водитель автомобиля после столкновения с составом до сих пор находится в больнице, - рассказал Евгений Орлов, начальник моторвагонного депо. - В любом случае все участники ДТП всегда испытывают серьезные последствия. Но многие почему-то уверены, что именно с ними ничего такого не произойдет.

Евгений отметил, что локомотивные бригады готовятся к возможности подобных происшествий, и им всегда удается минимизировать последствия аварии. Бригады отрабатывают случаи возникновения препятствий на пути с помощью тренажеров. Также они тренируются в покидании кабины на время: чтобы выбежать в тамбур и занять там безопасное положение, у помощника машиниста - 3 секунды, у машиниста - 5 секунд, поскольку ему еще нужно применить экстренное торможение.

Фото: Служба корпоративных коммуникаций Западно-Сибирской железной дороги - филиала ОАО «РЖД».

Кроме того, существует перечень опасных мест, где машинисты обязаны подавать звуковые сигналы заранее. Это переезды, на которых наблюдается активное автомобильное движение, а также охраняемые переезды.

- Расскажу, как действует локомотивная бригада при столкновении, допустим, автомобиля с электричкой, - продолжает Евгений Орлов. - После экстренного торможения машинист по громкой связи успокаивает пассажиров и просит уточнить, нужна ли кому-то медицинская помощь. Помощник машиниста идет в вагоны удостовериться, что никто не пострадал. Затем машинист закрепляет передвижной состав, передает дежурному по участку информацию о ДТП, вызывает полицию, медиков (при необходимости) и работников пути. Если автомобиль отбросило на соседний путь - об этом также сообщается дежурному, чтобы с автотранспортом, не дай бог, не столкнулся другой поезд. Дальше действуют по ситуации: если кому-то из пострадавших нужна первая помощь, локомотивная бригада ее оказывает.

- Несколько раз в месяц мы проводим акцию «Внимание, переезд!», - говорит заместитель начальника Западно-Сибирской дирекции инфраструктуры, начальник Новосибирского отдела структуры Сергей Дядов. - Инспекторы ГИБДД помогают нам останавливать машины. А мы проводим разъяснительную работу с людьми по правилам движения через переезд, раздаем информационные памятки. Параллельно сотрудники ГИБДД выявляют нарушителей ПДД.

Помните, ваша жизнь и жизнь ваших близких важнее нескольких минут, потраченных на ожидание. Будьте внимательны и здоровы!

Конкретно

РЖД совместно с ГИБДД и органами власти проводят разъяснительно-профилактическую работу, чтобы снизить число ДТП на железнодорожных переездах. С начала 2020 года проведены пять акций «Внимание, переезд!» и 42 рейда, а также сотрудники магистрали Новосибирского региона посетили семь автопредприятий и провели инструктаж для 528 водителей. Более 6,5 тысячи памяток о правилах проезда через железнодорожные переезды получили автомобилисты. В марте работники Инской дистанции пути совместно с ГИБДД провели акцию «Вас ждут дома!» - побеседовали с водителями и раздали информационные листовки.