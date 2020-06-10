Как кризис может помочь экономическому развитию

В преддверии праздника мы побеседовали с нашим гостем о том, что нужно стране для настоящей экономической независимости и как можно использовать нынешний «коронакризис» в интересах развития.

- Константин Анатольевич, День России ранее назывался Днем принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР. Суверенитет - это в том числе и независимость государства во внешних делах. Как считаете, сегодня Россия в глобальном смысле обладает независимостью во внешних делах, касающихся экономики? Что нас сковывает?

- Я думаю, благодаря достижениям наших предков, ученых, промышленников, аграриев сама возможность обретения экономической независимости у нас есть. Есть необходимые ресурсы, есть народ, который хранит важнейшие традиции в созидании и науке, есть великая история. Но в то же время в обществе, в правительстве есть силы, которые считают, что Россия не должна стремиться к независимости, самостоятельности. Есть люди, которые считают, что мы должны стать придатком Запада, глобальной экономики или мостом между Западом и Востоком, то есть нас изначально не рассматривают как самостоятельную державу. Эти же люди определяют и денежно-кредитную политику, считают, что денег должно быть поменьше, а если образуются лишние - их надо выводить за границу, складывать в стабфонды.

Фото из личного архива Бабкина К. А.

Такая политика приводит к тому, что в стране очень дорогие сырьевые ресурсы, и это не позволяет перерабатывающей экономике развиваться; к тому, что в России слишком высокие налоги, задавливающие экономическую активность. Это же привело и к тому, что мы вступили в ВТО, принеся в жертву интересы наших тружеников. Вот и получается, что экономической самостоятельности у нас на сегодняшний день нет.

- В феврале прошлого года вы называли три антикризисные меры: снизить ключевую ставку Центробанка, уменьшить налоги и начать проводить протекционистскую политику. Если бы тогда на высшем уровне начали реализовывать эти меры, как это сказалось бы на прохождении через нынешний кризис?

- Вряд ли мы тогда данными мерами предупредили бы наступление кризиса. Но для страны, для финансового благополучия граждан эти шаги были бы заметны. Предлагаемые меры привели бы к тому, что топливо стоило бы на 40 - 50% дешевле, электричество тоже существенно подешевело бы. Кредиты стоили бы дешевле, и люди, которые выплачивают ипотеку, уже почувствовали бы облегчение. В тех условиях, когда миллионы людей потеряли значительную часть доходов, наши меры были бы заметны. Люди увереннее чувствовали бы себя в условиях карантина, самоизоляции. При этом и рейтинги власти не снижались бы, как докладывают социологи сегодня.

Фото из личного архива Бабкина К. А.

- Опишите ситуацию в сельском хозяйстве и сельхозмашиностроении. Как отрасль переживает пандемию? В какой поддержке нуждается?

- Сельское хозяйство от пандемии страдает меньше, чем другие сферы экономики, - производство продовольствия ведь нельзя останавливать. Аграрии продолжают работать, и мы, как сельхозмашиностроители, производители комбайнов, видим, что спрос на технику в России не упал, даже подрос. Но не буду говорить только о хорошем. Проблемы есть. Одна из них - действующий запрет на экспорт зерна. Сегодня многие участники рынка не знают, будет ли продлен этот запрет, а от этого зависят и цены на продукцию, и объемы продаж, и рентабельность предприятий. Поэтому сфера сельского хозяйства сегодня пребывает в состоянии неопределенности.

- В конце июня пройдет секция МЭФ, на которой вы планируете обсудить, как страна должна преодолевать последствия пандемии в экономическом, социальном и психологическом аспектах. Расскажите о мероприятии подробнее.

- Сессия пройдет в формате видеоконференции. Ожидается шесть приглашенных спикеров, все остальные зарегистрировавшиеся участники смогут задать экспертам вопросы, поучаствовать в обсуждениях. Конкретный список еще рано обнародовать, но, думаю, будет интересно. Главная задача нашей сессии - показать обществу, что встряска, связанная с коронавирусом, с падением экономики, с падением цен на нефть, должна привести к пересмотру экономической, социальной, международной политики. Нам надо показать, что мы не только можем выйти из кризиса, но и способны попасть на магистральный путь динамичного развития в экономике, социальной сфере, медицине и всем остальном. Мы хотим вместе с соотечественниками потребовать от правительства смены экономического курса.