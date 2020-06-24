«Каждая новость о нем доводит до слез»: девушка ищет родного брата, с которым не виделась 20 лет

29-летняя Мария Петренко ищет своего родного брата Алексея Белякова. Последний раз она видела парня почти 20 лет назад, когда он с бабушкой и дедушкой приезжал к ней в гости. После этого она о брате ничего не слышала. 11 лет Мария пытается найти родного человека, но безуспешно. При этом ниточки, ведущие к брату, все-таки есть. Возможно ли его найти — в материале КП-Новосибирск.

Алексей Беляков родился 11 сентября 1981 года в небольшом городе Пскенте, Республика Узбекистан. Как рассказывают родственники, мама парня оказалась в тюрьме, и мальчик остался совсем один. Родные бабушка и дедушка оформили над ним опеку, когда ребенку было 4 года.

— Вообще, было два брата — Валентин и Алексей. Бабушка оформила опеку над ними двумя и увезла в Новосибирск. В 1991 году наша мама родила меня — от другого мужчины. Валя и Леша постоянно приезжали к нам в гости, пока мы не переехали в другой город, — рассказала КП-Новосибирск Мария Петренко, сестра пропавшего. — Мама там спилась, а я попала в интернат. Больше своих родственников я не видела.

Вскоре Марию удочерили, и, достигнув совершеннолетнего возраста, она начала разыскивать братьев. Оказалось, что Валентин уехал в Киргизию на заработки и пропал там. Маша уже и не пытается его найти — нет никаких зацепок: ни адресов, ни контактов тех, с кем он мог бы общаться. В поисках Алексея просветы есть — сестре кажется, что брат совсем рядом, но в то же время связаться с ним невозможно.

— Я обращалась за помощью к волонтерам. Они раскидали ориентировки по социальным сетям. Кто-то из них съездил в Узбекистан, в наш родной город, и нашел семьи друзей. Тогда удалось узнать точные данные о Леше, — объясняет Мария.

Сестра ничего не знает о парне уже 20 лет. Фото: личный архив героя.

Как выяснили волонтеры, Алексей жил в Ленинском районе Новосибирска, на улице Пархоменко, вместе с бабушкой и дедушкой. Окончил школу, поступил в колледж. Получил специальность «штукатур-маляр». Девушка предполагает, что ее брат связался с плохой компанией, потому что сидел в тюрьме за хулиганство.

— Мой знакомый поехал в Новосибирск по адресу прописки. Там Алексея не оказалось. Как рассказали соседи, в 2017 году он выписался оттуда, и больше о нем ничего неизвестно. В той квартире он жил с женой, потом они развелись, он жил с другой девушкой. Странно, что он соседу оставил сумку со всеми документами. Сам сосед причины этого объяснить не смог, — говорит сестра пропавшего. — В сумке я и нашла медицинский полис, непонятные номера и справку об освобождении Алексея.

Маше удалось поговорить с бывшей женой брата. В браке они жили шесть лет. Оказалось, что парень тоже искал родственников, но неизвестные сообщили ему, что они все погибли в автокатастрофе и он остался один.

— Она еще рассказала, что он заразился в тюрьме туберкулезом. Поэтому наблюдался в инфекционной больнице. Я отправила туда запрос, надеюсь, что мне ответят, — добавляет Мария.

Сестра уверена: брата обязательно найдет, но до сих пор не знает, что скажет ему при встрече.

— Я не знаю, выдержит ли мое сердце, если я его увижу. Вы не представляете, как сильно я люблю его. Каждая новость о нем доводит до дрожи и до слез, — со слезами на глазах признается девушка.

Уважаемые читатели, если вы владеете какой-то информацией о местонахождении Алексея Григорьевича Белякова, который родился 1 сентября 1981 года в Узбекистане, сообщите нам в редакцию на WhatsApp: 8-923-145-11-03.

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