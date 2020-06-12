Как живется тебе, Россия? Сибирячки рассказали, зачем их назвали в честь страны

В праздник День России мы вспоминаем и про наших красивых девушек. Россия ведь не только название страны, а, оказывается, и женское имя. Весьма необычное. Как складывается жизнь Россиюшек и как получилось, что их назвали именно так – в материале КП-Новосибирск.

«ТАТУ С ФЛАГОМ НЕТ – ЭТО ПЕРЕБОР»

Сибирячке России Кольцовой приходится всегда ходить с паспортом: слишком долго приходится объяснять что имя – это не название страны, а фамилия – не одноименный наукоград под Новосибирском.

Необычное имя сибирячке дал папа. Его уже нет в живых.

- Папа был патриотом. Он преподавал на факультете бизнеса в НГТУ экономическую теорию и политэкономию, - вспоминает Россия.

России Кольцовой имя выбрал папа. Фото: личный архив.

Сама она работает бухгалтером в управлении закупок одной из коммерческих организаций. Увлечения у нее серьезные: стрельба, оружие, а еще она разбирается в военной технике. Но, несмотря на не девичье хобби, родители всегда звали дочку нежно – Рося.

Традицией стало, что у мужа сибирячки есть еще один повод подарить цветы — 12 июня, когда вся страна отмечает День России. В жизни девушки с необычным именем не обошлось без триколора: он у нее на обложке паспорта, а раньше и рингтон был в виде Гимна. Мы спросили у собеседницы, а тату с флагом сделать не хочется?

- Нет, что вы, это уже перебор.

«НА РАБОТЕ – В СУДЕ – ВОЗНИКАЮТ КАЗУСЫ»

А у сибирячки Герды слово «Россия» не в имени, а в фамилии. Полностью ее имя звучит так: Герда Россия-Горская. Кстати, имя женщина поменяла сама. Раньше ее звали попроще - Надежда Горская.

- О смене фамилии думала давно. Но при этом я никогда не хотела выделяться из толпы, итак всегда была яркой личностью, целеустремленной. Я ехала в автобусе услышала имя Герда, мне оно понравилось. Спустя какое-то время я случайно узнала, что оно переводится как «защитница», - рассказала КП-Новосибирск сибирячка.

Герда решила изменить имя и фамилию сама. Фото: личный архив.

Удивительное совпадение: по образованию Герда – юрист. Сейчас работает медиатором. Она занимается тем, что урегулирует споры до суда, ее профиль – семейные конфликты. Женщина умеет найти подход к супругам, она помогает оппонентам достигнуть соглашения. Дело свое Герда любит, даже в декрете находит время на работу.

На работе - в судах - из-за имени возникали казусы.

- Часто судьи путались, называли меня предыдущим именем и фамилией, на что я тактично просила их обратить внимание на паспорт, - вспоминает Герда.

У Герды большая семья. Фото: личный архив.

Друзья и родные к новому паспорту Нади-Герды отнеслись спокойно. Дети новое имя мамы запомнили легко. А их у сибирячки четверо. Буквально месяц назад у Герды появился малыш. Кстати, у всех ребятишек имена более привычные: Есения, Мирослава, Кристина и Миша.

- 12 июня обычно мы проводим на природе. Но в этом году не получится, мы с малышом еще в больнице. Так что буду отмечать праздник виртуально, посмотрю в соцсетях, как празднует страна, - рассказала Герда. Кстати, у всех четверых детей Герды обычные фамилии. Слово Россия встречается только на обложке документов.

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