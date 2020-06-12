85-летняя сибирячка упала в колодец и провела там пять дней без еды и воды

В начале ноября прошлого года пенсионерка Екатерина Николаевна Павлова провалилась в открытый трехметровый колодец и провела там пять суток. Все это время ее искали родственники. На днях Куйбышевский районный суд вынес приговор по этому делу. МУП «Горводоканал» заплатил за мучения пенсионерки 80 тысяч рублей. О том, как Екатерина Николаевна пережила несколько дней на дне колодца и долгих поисках, - в материале КП-Новосибирск.

ВЫШЛА ПРОГУЛЯТЬСЯ И ПРОПАЛА

Екатерине Николаевне 85 лет, она живет одна в частном доме в городе Куйбышеве. Сибирячка пережила военное время, перестройку и другие тяготы жизни, но оставалась бодрой, общительной, любила выйти на улицу, поговорить с соседями. Вечером 1 ноября вышла из дома на вечернюю прогулку и пропала. В последнее время бабушка была немного рассеянной, забывчивой. Родные все списывали на возраст, но не думали, что она может заблудиться, потерять ориентацию в пространстве.

- Мы потом уже начали восстанавливать события того вечера, - рассказывает дочь Екатерины Николаевны Елена Семенова. - Мама вышла за ограду и разговорилась со знакомой. Вместе они прошли определенное расстояние, потом соседка пошла по своим делам, а мама осталась одна. Как я предполагаю, она не смогла сориентироваться на местности, разволновалась и пошла в другую сторону от дома.

Отсутствие бабушки родня заметила меньше чем через сутки. Супруг Елены заехал к свекрови померить ей давление, а пенсионерки не оказалось дома. Дверь закрыта, вокруг никого. Зять обошел огород, затем - весь квартал. Екатерины Николаевны нигде не было. Елена тут же обратилась в полицию.

- К поискам подключились знакомые, коллеги. Они разместили объявление в социальных сетях, - вспоминает сибирячка. - Информация о поисках быстро разлетелась в интернете. В скором времени со мной связался местный таксист, который видел ее. Дал примерный ориентир, где искать. Мы еще и поисковый отряд «Лиза Алерт» подключили. Они помогли нам с ориентировками и подсказали, как правильно начать поиски.

Всю жизнь сибирячка трудилась на ликеро-водочном заводе. Фото: личный архив.

«ХОДИЛА ПО ОДНОМУ ПЯТАЧКУ»

Первым делом волонтеры посоветовали просмотреть камеры видеонаблюдения. Елена обошла ближайшие магазины и заправки.

- На некоторых кадрах мы заметили маму. Стало понятно, что она шла в сторону кладбища - там были фонари, видимо она на них и шла. Потом еще была запись - там видно, как мама бродит буквально на одном и том же пятачке. Она ходила там долго время, пока свет не выключили… У меня сердце разрывалось, когда я смотрела эти кадры. Мы ходили по тем же местам, но ее нигде не было - как сквозь землю провалилась, - продолжает Елена. - Мы искали маму пять суток. Вся родня не спала. Я каждый день молилась, чтобы мы нашли ее живой. Боялась, что мама может замерзнуть, ведь ночью температура опускалась до -5.

Сердце женщины подсказывало, что мама не могла уйти далеко. Ее постоянно тянуло на то место, где пенсионерку зафиксировали камеры.

«Я ДУМАЛА, ЧТО НИКОГДА ВАС БОЛЬШЕ НЕ УВИЖУ»

На пятые сутки в голове дочери мелькнула мысль: люки не проверяли! В этом районе не так много колодцев: сначала посмотрели один - закрыт новой крышкой, нет никого. Потом ноги снова понесли в уже хоженый на сто раз пятачок.

- Ночью 6 ноября я с мужем вернулась к той самой заправке. Чуть поодаль супруг заметил ветки на земле, мы их убрали. Муж посветил фонариком… - От пережитых эмоций у Елены до сих пор сбивается дыхание, голос дрожит. - Я увидела маму. Сразу начала ей кричать: «Мама! Мама! Мы здесь!» Она руку тихонько подняла, обессиленная. И у меня внутри все опустилось… В голове была одна мысль: «Жива».

Родственники тут же вызвали «Скорую», полицию и спасателей. Службы быстро прибыли на место и смогли достать пенсионерку, которая провела в холодном колодце целых пять дней без еды и воды.

- Я думала, что никогда вас больше не увижу, - произнесла Екатерина Ивановна шепотом, когда ее вытащили из колодца.

Теперь пенсионерка боится выходить из дома одна. Фото: личный архив.

«НАДО МНОЙ ПТИЦЫ ЛЕТАЛИ»

Чуть позже Екатерина Николаевна рассказала дочери, как провела все это время на дне холодного заброшенного колодца:

- Представляешь, дочка, я лежу, а надо мной птицы летают. Это единственное, что я видела в это круглое окошко. Я постоянно кричала и звала на помощь, но меня никто не слышал. Слышала, как рядом ездили машины. А людей - нет, не слышала.

Екатерина Николаевна даже не поняла, сколько времени пролежала в колодце. Все эти дни были похожи один на другой и проходили как в тумане.

У Екатерины Николаевны были сильные ушибы и ссадины, но обошлось без переломов. Сутки пенсионерка провела в реанимации, а потом Елена забрала ее домой и сама следила за здоровьем мамы.

БОИТСЯ ВЫХОДИТЬ ИЗ ДОМА

После случившегося Екатерина Николаевна боится выходить из дома и оставаться одна. Елена наняла сиделку, которая постоянно находится вместе с пожилой женщиной, да и сами родственники теперь ночуют у бабушки. Так у пенсионерки пропадает тревога и страх снова остаться одной.

- У нее было сильное переохлаждение. Хорошо, что пневмония не развилась. После всего случившегося, конечно же, написали заявление в полицию, стали искать виноватых. МУП «Горводоканал» свою вину признавать не хотел. Говорили, что они не могут возле каждого колодца установить охрану, - объясняет Елена.

Екатерине Николаевне удалось получить компенсацию морального вреда в размере 80 тысяч рублей. Елену все устраивает - для нее сейчас самое главное, чтобы ее мама была здорова и не боялась жить дальше.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

«Она стала исключением из правил»

КП-Новосибирск обратилась к спасателю Артуру Давыденко. Пожилой человек пять суток провел в колодце без еды и воды и при этом выжил, хотя температура воздуха опускалась до -5. Насколько это удивительно? Специалист объяснил, как пенсионерке удалось выжить в таких экстремальных условиях:

- Ей крупно повезло. Можно даже сказать, она стала исключением из правил. Она очень удачно упала и ничего себе не сломала. Обезвоживание наверняка было, но из-за перепадов температуры в колодце могла образовываться роса, которую пенсионерка могла употреблять. Без еды бабушка смогла прожить, потому что никак не двигалась, не теряла энергию. Меня поражает больше всего, что пенсионерка не замерзла. Видимо, была очень тепло одета.

Как нам рассказала Елена, у ее мамы был с собой теплый плед. Возможно, он и сыграл ключевую роль в спасении жизни Екатерины Николаевны.

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