2020-06-10T19:44:47+03:00
Отношения между мужчиной и женщиной

Сибирячка вышла замуж за своего детсадовского друга через 20 лет после знакомства

Малышами они ходили вместе в детский сад, а потом 15 лет жили в соседних домах, но судьба свела их совсем другим путем
Анна ПАШАГИНА
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Молодые люди были знакомы с самого детства. Фото: личный архив.Молодые люди были знакомы с самого детства. Фото: личный архив.
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Роман и Рита женаты два года, растят дочку. Отношения между молодыми людьми сложились не сразу, хотя судьба с самого детства подталкивала друг к другу. Разбирая детские фотографии своего мужа, Рита нашла его альбом из садика и увидела на снимке себя. Ну как не разглядела вторую половинку сразу?

РАБОТАЛИ В ОДНОМ БАРЕ

Рита и Рома познакомились в 2012 году. Работали в одном баре: она - официанткой, а он - барменом. Друг на друга сильно внимания не обращали. Да и зачем? У Риты намечалась свадьба, да и Рома был не свободен.

- Я помню, он меня постоянно подкалывал на работе. Как-то раз у меня сел голос, а Рома меня стал «сипухой» называть, - рассказала КП-Новосибирск Рита. - Но отношения были рабочие, о симпатии речи не шло.

Дорожки молодых людей разошлись. Сибирячка вышла замуж, а Рома строил планы на будущее со своей второй половинкой. Однако по воле судьбы пути бывших коллег пересеклись вновь. Первый брак Риты оказался неудачным, да и Рома со своей пассией разошелся. Однажды вечером девушка случайно наткнулась на страничку бывшего коллеги в интернете.

То самое фото (в круге - булущие супруги). Фото: личный архив.

То самое фото (в круге - булущие супруги). Фото: личный архив.

ВТОРАЯ ПОПЫТКА

- Мы списались, поболтали. У Ромы тогда не было работы, а я работала барменом. Предложила ему стать моим сменщиком, он не отказался. Мы снова стали коллегами, потом Рома пригласил меня к себе на день рождения. Вскоре стало понятно, что мы не просто друзья, - говорит сибирячка.

Ухаживания, прогулки под открытым небом и прочая романтика переросли во что-то большее. Молодые люди сыграли свадьбу, а вскоре у них родилась прекрасная дочка. Рита решила сделать для новорожденной альбом с воспоминаниями. Именно тут молодую маму ждал сюрприз.

«Я ЕГО НЕ ПОМНЮ»

- Я начала перебирать фотографии мужа в гостях у свекрови и обнаружила альбом из детского сада. Такие у многих есть, - вспоминает Рита. - Открываю альбом и вижу: на фото я и он. Да еще и рядом стоим. Я его вообще не помню в таком раннем возрасте.

Как оказалось, судьба сводила молодых людей с самого раннего детства. Ходили в один детский сад, 15 лет жили в соседних домах, но будто бы не видели друг друга.

- На самом деле я благодарна судьбе за такой подарок, переданный мне через годы. Значит, так было нужно, чтобы познакомились мы намного позже. Мне кажется, в этом есть какой-то знак. Все в нашей жизни не случайно, - с любовью в голосе добавляет Маргарита.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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