«Упала ветка, убила дочку»: мама погибшей сибирячки полгода судится с коммунальщиками, проводившими обрезку деревьев

Жительница Новосибирска потеряла единственную дочь и пытается добиться справедливости. Рабочие не выставили ограждение и не заметили девушку. Они извинились и признали вину. Однако руководитель фирмы считает, что его вины в гибели девушки нет. Как произошла эта страшная трагедия и сможет ли мама погибшей добиться справедливости - в материале КП-Новосибирск.

Жители дома на улице Пархоменко добивались обрезки тополя с мая 2019 года. Фото: предоставлено Натальей КАЗАКОВОЙ.

СУЧЬЯ ПИЛИЛИ ГРУЗЧИКИ

Молодая девушка умерла в результате травмы, полученной из-за падения ветки тополя. Трагедия произошла 2 октября 2019 года во дворе дома № 30 по улице Планировочной. 29-летняя Саша вышла из подъезда и направилась к дороге через двор. Она торопилась на встречу с друзьями и не заметила рабочих слева, которые в этот момент обрезали дерево. Внезапно одна из больших надпиленных веток упала девушке на голову. Травма тяжелая, спасти сибирячку не удалось.

- Я в тот момент сидела дома и даже не подозревала, что в нескольких метрах умирает моя дочь. Рабочие сразу куда-то делись, а Саша лежала на асфальте с разбитой головой. «Скорую помощь» вызвали прохожие. Медики констатировали тяжелые травмы головы, несовместимые с жизнью. Саша умерла спустя час, не приходя в сознание. В том месте не было ограждения, а сучья пилили грузчики, не имевшие допуска на выполнение этих работ. Потом, на следствии, они говорили, что кричали моей дочери, но пилить почему-то не прекращали, - рассказала КП-Новосибирск мать погибшей Наталья Казакова.

Александра мечтала о своей семье и ребенке, увлекалась поэзией. Фото: предоставлено Натальей КАЗАКОВОЙ.

«А ЕСЛИ БЫ ЭТО БЫЛ ГЛУХОНЕМОЙ?»

В суд в качестве ответчика вызвали представителей ИП Крыжановская И. В. Адвокаты обвиняемых настаивают, что в момент падения дерева девушка была в наушниках. Мол, сама виновата - не услышала предупреждений. О наушниках на суде заявила свидетельница, которая вызывала «Скорую».

- Я считаю, что на девушку-свидетеля надавили, а моих свидетелей суд вызывать не стал. Хотя были очевидцы, которые говорят, что у Саши не было наушников. Сейчас я ищу этих людей. Отзовитесь, пожалуйста! Но даже если бы наушники и были! А если бы на месте моей дочери оказался глухонемой? Тоже был бы сам виноват? Никто ведь не выставил ограждение, - недоумевает Наталья Казакова.

Еще девушке нравилось рисовать. Фото: предоставлено Натальей КАЗАКОВОЙ.

БЫЛА ЛИ У РАБОЧИХ ЛИЦЕНЗИЯ?

Еще в ходе следствия стало известно, что заказчиком плановой обрезки тополей является МКУ «Ленинское», подконтрольное администрации Ленинского района Новосибирска. Исполнитель, выигравший тендер и нашедший рабочих, - ИП Крыжановская И. В.

Мать погибшей выяснила, что компания небольшая - семь лет назад муж с женой открыли семейный бизнес и начали выигрывать тендеры на работы по благоустройству. По версии Натальи Казаковой, у фирмы есть лицензия на обрезку деревьев, но предпринимательница наняла разнорабочих без опыта, договорившись с ними на словах.

По данному инциденту было возбуждено одно дело по двум статьям. По статье 109 «Причинение смерти по неосторожности» - в отношении рабочих и по статье 216 «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ» - в отношении фирмы.

- Рабочие полностью признали вину и раскаялись только на суде. А вот сама Крыжановская не признает вины и на суде ведет себя вызывающе. Кроме того, знаю, продолжает выигрывать тендеры от властей, значительно занижая стоимость, а в итоге у них работают случайные люди с улицы, - говорит пенсионерка Наталья Казакова.

Девушка с детства была ответственной, не имела вредных привычек. Фото: предоставлено Натальей КАЗАКОВОЙ.

А вот индивидуальный предприниматель опровергает информацию о том, что нанимает неумелых рабочих.

- Пока идет судебное заседание. Адвокаты рекомендуют не давать комментарии до решения Ленинского районного суда. Что касается информации о неквалифицированных рабочих в нашей компании, это домыслы, которые ничем не подтверждены, - сообщила КП-Новосибирск Ирина Крыжановская.

Мать погибшей девушки сейчас на пенсии, она тратит последние накопления на адвоката. Наталья говорит, что будет просить суд наказать предпринимательницу с максимальной строгостью, а также взыскать моральный вред.

По данным электронного бизнес-справочника Rusprofile, за семь лет работы ИП Крыжановская И. В. было заключено более 100 контрактов на 25 миллионов рублей.

Ближайшие заседания по уголовным делам в отношении рабочих в Ленинском районном суде пройдут 10 и 18 июня. Редакция КП-Новосибирск подготовила запрос в администрацию Ленинского района по факту сотрудничества с индивидуальным предпринимателем и будет следить за ходом расследования.

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