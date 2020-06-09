«Прошло полгода, но мне все равно больно»: новосибирская феминистка обвинила немецкого диджея в изнасиловании, его ищет Интерпол

Бывшая топ-модель и экоактивистка из Новосибирска Саша Шугай обвинила немецкого диджея Данила Купцова* (он уже несколько лет живет в Германии) в изнасиловании. Девушка написала заявление и надеется, что делу дадут ход. Но проблема в том, что инцидент случился достаточно давно - полгода назад, а сам Данил попал под прицел Интерпола. Его обвиняют в отмывании денег и махинациях с финансами. Как бывший сибиряк успел натворить столько дел?

Шесть лет назад Саша Шугай украшала обложки журналов и ездила в Париж и Милан. Фото: предоставлено Сашей ШУГАЙ.

ХОТЕЛИ ПОГОВОРИТЬ КАК МУЗЫКАНТЫ

Активистка Саша Шугай согласилась рассказать КП-Новосибирск о своих претензиях к Данилу Купцову. Сама девушка - личность широко известная в узких кругах: в 15 лет покоряла подиумы Москвы и Милана, ее снимки публиковали модные журналы Гонконга, Сингапура и знаменитый Vogue. Но в 19 лет сибирячке пришлось оставить успешную карьеру в модельном бизнесе из-за требований бывших менеджеров сниматься голой и, как говорит сама девушка, домогательств на съемках. Затем Саша решила стать диджеем и даже работала в московском техноклубе Arma, популярном среди столичной золотой молодежи.

В 2019 году Саша вернулась в Новосибирск и решила изменить свою жизнь. Ее отношение к жизни резко изменилось - девушка вдруг решила стать экоактивисткой, поддержала Грету Тунберг. Сибирячку заметили за рубежом и пригласили выступить в ООН на тему об изменении климата.

Недавно Саша начала называть себя уже экофеминисткой, помогла организовать фестиваль в поддержку женщин - жертв насилия «Не виновата» в Новосибирске. Как оказалось, за этим стоит личная травма. Девушка говорит, что ее изнасиловал Данил Купцов - диджей и организатор вечеринок. Паренек родился в Кузбассе, но давно переехал в Берлин, где и стал популярным музыкантом. Он выступает в клубах Европы, прилично зарабатывает и достаточно известен в столичной среде организаторов техновечеринок. Благодаря своей музыкальной деятельности и познакомился с Сашей Шугай.

Девушка бросила модельную карьеру из-за домогательств и стала защищать права женщин. Фото: предоставлено Сашей ШУГАЙ.

- Вчера я написала заявление в СКР по Новосибирской области. Меня изнасиловали полгода назад, но мне до сих пор больно. Все это время я переживала травму. Все произошло в нашем городе, в ночь после вечеринки 7 октября 2019 года. Данил приехал в Новосибирск как диджей. Мы списались, хотели поговорить как музыканты - в Москве я научилась выступать, знала многих промоутеров из Нью-Йорка, Берлина, Цюриха. Я пришла в клуб на тусовку, он решил подарить мне несколько пластинок. Я ждала весь вечер, пока он доиграет, - рассказала КП-Новосибирск Саша Шугай.

Девушка вспоминает, что пьяный Данил позвал ее на афтепати в номер отеля. Было около 7 часов утра. Девушке стало плохо, и вместо бесед о работе диджея она пожаловалась на самочувствие, собралась уходить. Внезапно парень, по словам активистки, начал к ней приставать.

- В тот вечер я выпила всего один коктейль, но мне было плохо - весь день ничего не ела. Он выпивал, возможно, был под чем-то и начал приставать ко мне. Я несколько раз сказала ему: «Не надо». Помню, что точно сказала: «Я не хочу с тобой секса…» В ответ он начал ко мне лезть обниматься и целовать, - вспоминает Саша. - После случившегося я была в шоке, меня трясло, несколько часов просидела в ванной.

Экофеминистка говорит, что из отеля они с Данилом вышли вместе - ей было стыдно из-за пережитого, в то же время она не могла его не слушаться. Друзья довезли парочку до аэропорта, там они перекусили. Потом диджей уехал, а бывшая модель осталась в Новосибирске.

Сибирячка принимала участие в международной конференции ООН в Женеве, ее называли новосибирской Гретой Тунберг. Фото: предоставлено Сашей ШУГАЙ.

«Я ТЕБЯ В ОТЕЛЬ НЕ ЗВАЛ»

Данил Купцов о претензиях знакомой из клубной среды знает. Она сама писала ему о нанесенной моральной травме. Но диджей не признает за собой преступления, отрицая любое давление со своей стороны. Вот что он отвечал девушке в аудиосообщениях:

- С тобой все в порядке? Тебе не надо обратиться за медицинской помощью? Ты можешь со стороны на ситуацию посмотреть и признать, что я тебя не насиловал. Что за бред ты придумала спустя пять месяцев после того, как мы занялись любовью? Почему ты не сказала, что я тебя изнасиловал, в ту же ночь, когда мы занялись сексом? Я же проснулся от того, что ты на мне сидишь полуголая. Я сам на тебя потом подам заявление. Я тебя в отель не звал, успокойся. Надеюсь, у тебя в жизни все будет хорошо. Не надо мне больше писать. Извини, пожалуйста. До свидания.

Александра считает, что все сказанное Данилом - просто попытка оправдаться. Девушка переживала за свое здоровье, но тест на ВИЧ ничего не подтвердил. Экофеминистка не собирается сдаваться - через знакомых она попыталась узнать, какой Данил по характеру, водятся ли за ним подобные грешки.

- Знакомые написали, что то, как он со мной поступил, в его стиле. Он абьюзер. Считает себя самым классным, думает, что его все хотят, и давит на тех, кто ему доверился. У Данила есть бывшая подруга и ребенок. Говорят, он бил ее по лицу, - поделилась пострадавшая феминистка.

Сибирская сторонница Греты Тунберг ездила в ООН, ее послание демонстрировали в Штаб-квартире в Цюрихе. Фото: предоставлено Сашей ШУГАЙ.

НАПАЛИ, ОТКУДА НЕ ЖДАЛИ

С самим Данилом корреспонденту КП-Новосибирск поговорить не удалось, тому есть серьезная причина. Парня взяли под прицел другие неприятели. Оказалось, он не только насолил сибирской активистке, но еще и привлек внимание Интерпола. Правда, совсем по другой причине.

1 июня Купцова арестовала полиция Германии по требованию властей США. Американское министерство юстиции потребовало его немедленной экстрадиции, бывшего кузбассовца обвиняют в финансовых махинациях и мошеннических действиях в интернете. Якобы он отмыл через нелегальные схемы целый миллион долларов! Вокруг Данила закрутилась международная полиция. Саша же считает, что ее заявление станет еще одним гвоздиком для ящика с репутацией диджея.

Между тем русские музыканты и диджеи, наоборот, решили выступить в поддержку Данила. Они заявили о его невиновности и даже создали петицию в защиту парня.

- Есть вероятность, что его личность была украдена и использована для преступной деятельности. Ему нужна наша помощь. Пожалуйста, подпишите эту петицию, которую мы можем представить вместе с просьбой об освобождении под залог, - пишут коллеги диджея.

Активистка Саша Шугай, видя, как за ее противника заступились друзья, тоже решила собрать группу поддержки - девушек - жертв абьюза со стороны Купцова и других диджеев и продюсеров.

КП-Новосибирск готова выслушать и вторую сторону конфликта.

* Имя героя публикации изменено.

Данил начинал в Кузбассе, а теперь семь лет живет в Берлине. Фото: предоставлено Сашей ШУГАЙ.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

Слово против слова

Новосибирский юрист Константин Зиновьев считает, что доказать изнасилование спустя полгода будет крайне сложно.

- С одной стороны, девушка права, ведь если женщина говорит нет - это всегда нет. Но спустя полгода доказать изнасилование будет крайне сложно. Обычно доказательствами являются травмы, синяки, биологические жидкости и так далее. Такие преступления расследуют по горячим следам в течение недели. Либо должна быть совокупность доказательств и свидетелей, видеозаписи с камер. Есть известный пример - Моника Левински хранила платье с биологическими жидкостями президента США в морозильнике, а затем представила в суде, - прокомментировал КП-Новосибирск Константин Зиновьев.

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