«Ему не было и 20 лет, а уже слепой»: путь героя от солдата до музыканта

Проведенный в этом году конкурс «Правнуки победителей» объединил всех участников одной важной целью - не просто вспомнить о героях Великой Отечественной войны, но и детально исследовать боевой путь героя своей семьи. Основной тезис проекта - «От истории семьи - к истории страны».

Участники - ребята от 11 до 18 лет - вместе со своими родителями окунулись в военное прошлое, чтобы не забыть те суровые годы, в которые жили и воевали их предки. 11-летний Никита Дроздов вместе со своей мамой Оксаной рассказал историю сильного духом человека, своего прадеда. Героем истории стал Василий Михайлович Новиченок.

Организатором конкурса «Правнуки победителей» в Новосибирской области выступил ГКУ НСО «Центр патриотического воспитания».

В возрасте 17 лет Василий Новиченок вместе с одноклассниками был призван на войну из города Куйбышева Новосибирской области. Фото: Семейный архив Никиты Дроздова

Юный командир взвода

История Василия Новиченка не может никого оставить равнодушным. Семья Новиченок перебралась в Сибирь из Тверской губернии еще до революции. В непростое время после раскулачивания и отбывания срока в Томске отец перевез семью в Куйбышев. В семье было восемь детей. Жили в доме № 33 на улице Коммунистической, недалеко от школы № 1 (ныне гимназия № 1), где учился Василий Михайлович, а сейчас учится и сам Никита. Василий Новиченок окончил только 9 классов. В сентябре 1941 года в возрасте 17 лет вместе с одноклассниками был призван Куйбышевским районным военным комиссариатом.

Сам Никита рассказывает, что еще в четыре года стал узнавать от родных о прадедушке:

- Мне было интересно узнать о своем прадеде. Я горжусь им! Моему прадеду было всего 17 лет, когда он ушел на фронт. Совсем молодой. Был командиром саперного взвода, нес ответственность за своих солдат и за выполнение задания. Он видел, как погибают товарищи.

Информацию о прадеде Никита начал собирать еще будучи учеником третьего класса - готовил небольшую работу для школы. Это заинтересовало Никиту, и в рамках конкурса «Правнуки победителей» он вместе с мамой провел уже более масштабное и детальное исследование боевого пути своего героя. Информация собрана из документов, семейных архивов, воспоминаний очевидцев, а также из архива музея музыкальной школы, где после войны работал Василий Новиченок. Приведем некоторые отрывки из большого исследования Никиты Дроздова:

«В 1943 году взвод под командованием Василия Михайловича выполнял боевое задание по строительству 30-тонного моста через реку Мжа в районе южнее Мерефа. Несмотря на интенсивный артминометный огонь противника, сосредоточенный по переправе, Василий Новиченок не допустил перерывов в работе взвода. Наоборот, сумел четко организовать работу и воодушевить сержантов и красноармейцев на выполнение поставленной перед взводом задачи. В самые трудные минуты, когда огонь становился особенно интенсивным, Василий Михайлович не покидал командирского места и своим хладнокровием и мужеством сохранил дисциплину взвода и тем самым обеспечил непрерывность в работе. Мост был выстроен к указанному сроку. За проявленное мужество, смелость и решительность Василий Новиченок награжден медалью «За отвагу».

Чудом остался жив, но ослеп

«Самым тяжелым боем для Василия Михайловича стало освобождение Кривого Рога в начале 1944 года. Намечалась танковая атака, но поля были заминированы. Василий Михайлович со своим взводом искали и разминировали мины. Говорят, что сапер ошибается лишь однажды. Мина взорвалась, погибло много солдат. Василий Новиченок получил ранения в руку, плечо, шею, лицо. Он чудом остался жив, солдаты положили его на танк. Начался артобстрел, взрывной волной его отбросило с танка. Он начал гореть. Солдаты потушили огонь, вынесли бойца с поля боя, перевязали. Василий Михайлович ослеп».

В 1943 году взвод под командованием Василия Новиченка выполнял боевое задание по строительству 30-тонного моста под артминометным огнем противника. За проявленное мужество Василий Михайлович награжден медалью «За отвагу». Фото: Семейный архив Никиты Дрозд

Музыкальная школа для слепых воинов

«Василия Новиченка направили в специальный госпиталь в городе Баку. Временами он не хотел жить. Ему не было и 20 лет, а уже слепой. Домой не писал - боялся огорчить родителей. Василию помог найти себя композитор, музыкант Рубен Ефремович Бабоян. Он обнаружил у Василия музыкальные способности и сделал все, чтобы тот стал профессиональным музыкантом, помог ему освоить технику игры на баяне. В мае 1945 года в городе Курске открыли музыкальную школу для слепых воинов. Василий Михайлович приехал в Курск и начал изучать чтение по методу Брайля (осязанием). Успешно окончил музыкальную школу, получил среднее образование. Восстановил связь с родителями. В 1948 году Василий Новиченок вместе с женой Шурой вернулся в город Куйбышев. Сначала вел хоровые кружки на государственной районной электростанции, в зооветтехникуме, детских садах, а потом перешел в музыкальную школу. Экстерном окончил музыкальное училище. Он много работал, был общительным. Василий Михайлович совершил воинский подвиг во время войны, но самым трудным был его человеческий, гражданский подвиг в течение 47 лет. Никто не слышал от него жалоб на слепоту. Василия Михайловича знали и помнят все старшее поколение, все, кто работал с ним и учился у него. Это - Человек с большой буквы, человек-легенда. Почетная воинская награда - орден Боевого Красного Знамени - нашла его 9 октября 1997 года, через 51 год после награждения».

- Я горжусь прадедом. Оставшись без зрения в неполные 20 лет, он жил полной жизнью. Не сидел на пенсию инвалида, а работал, учил детей музыке, создал семью, детей, - говорит Никита.

Материал выходит в рамках регионального проекта «Парень с нашего двора». Последующие публикации проекта читайте на сайте «КП» - Новосибирск».