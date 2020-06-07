«Хочу увидеть дочку»: дневник сибирячки, которая лишилась зрения, но вышла замуж и родила ребенка

Анастасии Лобастовой 28 лет, и она ничего не видит. 9 лет назад девушка попала в автокатастрофу, пролежала в коме и ослепла. Несмотря на это, сибирячке удалось восстановиться, она живет полной жизнью. За эти годы в темноте Настя вышла замуж, родила ребенка. Она научилась самостоятельно краситься, но самое главное ее достижение - семья. Главная мечта жизни - вернуть зрение, но не ради красок мира. Ей просто очень хочется увидеть своего ребенка.

Сибирячка попала в аварию в 18 лет. Фото: instagram.com/stasi_gold/

«Я ПОМНЮ ЯРКИЕ ВСПЫШКИ»

День аварии Анастасия помнит, будто это было вчера. Сибирячке тогда было 18 лет, она училась на втором курсе Сибирской академии госслужбы. Вечером 22 апреля 2011 года девушка была в машине с друзьями.

- В нас врезался другой автомобиль, и нас отбросило в столб с электрощитом. Последнее, что я помню, - яркие вспышки. Потом уже очнулась в больничной палате в абсолютной темноте. На тот момент еще не пришло осознание, что я потеряла зрение, - рассказала КП-Новосибирск Анастасия.

Сибирячка находилась в состоянии стресса. Ела мало, не говорила и не вставала с кровати. Когда вернулась домой, почти никуда не выходила. Насте казалось, будто у нее просто закрыты глаза и скоро все вернется на свои места.

- Мои друзья меня не оставили. Заставляли выходить на улицу, гулять. Близкие кормили почти насильно, потому что в больнице я похудела до 35 килограммов, хотя до этого весила около 50, - продолжает сибирячка.

Девушка переживала, что мама будет ругать за короткие волосы. Фото: instagram.com/stasi_gold/

«НАШЛА ЛЮБОВЬ В ТАКСИ»

Мало-помалу Настя свыклась с тем, что ничего не видит. Научилась делать уборку, вспомнила о своем хобби - вязании.

- Мне было скучно, и я стала заново учиться вязать. Сначала - крючком, потом перешла на спицы. Сейчас могу создать сложные вещи - игрушки, вазочки, одежду, - перечисляет Настя.

Следующим шагом возвращения к нормальной жизни было восстановление в вузе. Девушка обратилась в центр «Интеграция», где ей помогли выучить шрифт Брайля и адаптировали компьютер для обучения - установили специальную программу, которая озвучивает текст и почти все действия, которая совершает сибирячка.

С мужем Александром девушка познакомилась в такси. Фото: instagram.com/stasi_gold/

В реабилитационный центр и обратно Настя возвращалась на такси. Она всегда предупреждала водителей о том, что не видит и ей нужна помощь. Одна из таких поездок стала для девушки судьбоносной.

- Я позвонила водителю - в общем, все как обычно. Пока мы ехали, разговорились, и он предложил записать его номер телефона, чтобы возить меня постоянно. Так было проще, чем каждый раз объяснять новому человеку свои особенности. Я и согласилась. Он представился, сказал, что его зовут Александр (а это мое любимое имя). И я тогда сразу подумала, что это судьба, - вспоминает Анастасия.

Настя до сих пор не может объяснить, как поняла, что влюбилась. Говорит, просто рядом с Сашей чувствует себя полноценным человеком. Она сердцем чувствует, что ему с ней легко. Через год у пары родилась дочка Алина.

Настя научилась краситься сама и следит за питанием. Фото: instagram.com/stasi_gold/

САМА СЕБЕ ВИЗАЖИСТ

Настя решила, что нужно возвращать в свою жизнь маленькие женские радости. Первое, что она сделала, окончила курсы визажиста. Теперь девушка может не только сама накраситься, но и другим помочь сделать макияж.

- В 2013 году я узнала о мастер-классах от одной косметической компании. Они согласились меня обучить. Все проходило просто - меня красили и рассказывали, что и как делают, довольно подробно, - делится тонкостями процесса Настя. - Сама я пользуюсь небольшим количеством косметики. Например, вместо базы под макияж, тонального крема и пудры использую крем-пудру. Расчесываю реснички и крашу их тушью. Кстати, не всегда черной. У меня в арсенале есть и фиолетовая, и розовая, и синяя. Далее наношу румяна, помаду. Если что-то не получается, мама подсказывает, где неровно и что исправить.

Настя очень любит читать, но сейчас слушает аудиокниги. Фото: instagram.com/stasi_gold/

«Я ЧУВСТВОВАЛА СЕБЯ ПТИЦЕЙ»

Еще одно достижение в копилке сибирячки - прыжки с парашютом. Настя осмелилась на этот шаг с высоты дважды!

- Первый раз я прыгнула в июне 2019 года. Я полностью доверилась своему инструктору. Больше всего боялась, что не услышу его во время полета, потому что там очень шумно, - признается Настя.

Настя до сих пор помнит, что от страха не могла ни дышать, ни кричать. Просто ощущала свободное падение, хоть и не видела высоты. В голове крутилась только одна мысль: «Боже мой! Зачем я решилась на это?».

- Когда инструктор раскрыл парашют, я испытала кайф. Поняла, что минуты страха стоили того. Я ощущала себя птицей, которая парит над землей. Мы поднимались вверх и вниз. Когда я уже ощутила под ногами землю, то поняла, что прыгну еще раз, - описывает свое состояние Анастасия. - Второй раз уже было не так страшно. Мне даже разрешили немного «порулить» стропами.

Насте понравилось получать адреналин, и она решилась на следующий рискованный шаг - отправилась с подругой в аквапарк. Девушке было интересно: что она будет чувствовать здесь? Какие эмоции ее захлестнут, когда она будет лететь с горки высотой с четырехэтажный дом?

- Когда мы неслись на плюшках, я сначала зажмурилась, но подруга закричала: «Настя, Настя, смотри!» Я изо всех сил выпучила глаза и про себя повторяла: «Давай смотреть, давай смотреть!», - улыбается сибирячка.

Настя уверена, что ее организму этот стресс пойдет только на пользу.

Настя уверена, что однажды увидит свою дочку. Фото: instagram.com/stasi_gold/

«Я ПРОБУЮ ВСЕВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ»

Но мечтает Настя не о ежедневном адреналине. Ее самое заветное желание - увидеть дочку. Алине уже три года и она понимает, что у нее особенная мама. Ради дочки Настя не оставляет попыток вернуть зрение.

Девушка прошла обследование и курс лечения в одной из клиник Уфы, решилась на курс иглоукалывания, даже обращалась к знахаркам, но все попытки оказались тщетными. И все же Настя не унывает и продолжает борьбу за свое зрение.

- Я пробую все варианты. Следующий мой шаг - федеральный центр нейрохирургии. С помощью знакомых попала к одному из врачей этого центра и после дополнительного обследования меня отправили к офтальмологу. Она мне прописала лечение, - говорит девушка.

Курс лечения уже давно закончился, в ноябре Анастасия пойдет на очередное обследование. Девушка очень хочет собственными глазами посмотреть на малышку. Пока что она видит ее только сердцем.

- Я уверена, что она похожа на меня в детстве. Только светленькая, - добавляет Настя.

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