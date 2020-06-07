2020-06-07T14:05:29+03:00
Дом. Семья

«У нас не было на него времени»: шарпея, в честь которого назвали зоосалон, отдали по объявлению в добрые руки

Хозяева уехали в другой город, а пес оказался в семье алкоголиков. Сейчас для него ищут новый дом
Екатерина КОМЯКОВА
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Теперь псу ищут по-настоящему ответственных хозяев. Фото: vk.com/freedomanimalsТеперь псу ищут по-настоящему ответственных хозяев. Фото: vk.com/freedomanimals
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В Новосибирске ищут хозяев для собаки породы шарпей по кличке Мажор. Его первыми владельцами стали будущие бизнесмены - молодая пара, позже открывшая зоосалон. Пса любили, называли сыночком, но когда «мама» и «папа» собрались переехать в другой город, решили передать песика в добрые руки. Так начались скитания некогда заласканного питомца. Сейчас он сидит на передержках, у него проявляется агрессия. Как сложилась судьба Мажора и что говорят об этом его первые хозяева?

НАЗВАЛИ БИЗНЕС В ЧЕСТЬ СОБАКИ

Щенок был куплен без документов - с рук - два года назад. Но внешне сразу было понятно: настоящий шарпей - смешной нос, плюшевая шерстка. Хозяева давно мечтали о такой породе, назвали питомца Мажором. Ласкали, баловали, а когда решили открыть бизнес - зоосалон, где стригут животных, - назвали его в честь любимца.

Коллеги говорят, хозяйка Альбина души в собаке не чаяла, но когда решила продавать салон, вопрос с псом решила тоже весьма категорично: отдала Мажора в добрые руки по объявлению в интернете.

Раньше на Мажора надевали бантики, теперь он сидит на передержке. Фото: vk.com/freedomanimals

Раньше на Мажора надевали бантики, теперь он сидит на передержке. Фото: vk.com/freedomanimals

ПОПАЛ К АЛКОГОЛИКАМ

Альбине казалось, пса пристроили удачно. У новых хозяев был еще один шарпей - девочка, значит умеют обращаться с животным. Но прошло немного времени, и у Мажора в новой жизни появились серьезные проблемы, к решению которых пришлось подключиться зоозащитникам. О дальнейших скитаниях Мажора рассказывает волонтер Любовь.

- Как удалось выяснить, в новой семье тоже было не все гладко. Супруга вдруг посадили, девочка-шарпей то ли умерла, то ли ее отдали в какую-то деревню. В результате новая хозяйка поехала с Мажором за город, где он, по ее словам, покусал какого-то таксиста. Женщина в итоге отдала пса в семью, где абсолютно все выпивают, - рассказала КП-Новосибирск Люба.

Пса пытались пристроить также с помощью объявлений в Сети - находилось много желающих обзавестись породистой собакой, пусть и без документов, но заниматься воспитанием пса с непростым характером никто не хотел. В итоге Мажор сменил еще пару семей - успел укусить одну потенциальную хозяйку и в итоге попал на передержку. Что же Альбина?

- Мы с ней созванивались, - говорит Любовь. - Она сказала, что Мажору она больше не хозяйка. Была рада, что теперь я занимаюсь его судьбой. Но я ее не обвиняю - мало ли какая ситуация у людей…

- Может, она материально помогает? Оплачивает корм, передержку? - уточняем у волонтера.

- Нет, этого не делает…

Шарпей побывал не менее чем в пяти семьях. Фото: vk.com/freedomanimals

Шарпей побывал не менее чем в пяти семьях. Фото: vk.com/freedomanimals

АГРЕССИВНЫЙ ИЛИ ОБИЖЕННЫЙ?

В социальных сетях висит объявление: «Собака с зооагрессией, только опытным людям. Шарпей Мажор в поиске своего человека. Семья для собаки - это стая, и если в стае нет вожака, им становится собака. Мажору нужен хозяин, который сумеет стать для него вожаком, авторитетом и лидером». За пристройство взялись люди, знающие породу, ищут по-настоящему ответственных людей в возрасте около 40 лет с сильным характером, готовых вкладывать в собаку время и деньги.

Сейчас пес находится на платной передержке, с ним работает кинолог, который уже сумел найти к нему подход. Есть надежда, что судьба Мажора все-таки сложится хорошо.

Что же Альбина, первая хозяйка пса? Нам удалось с ней связаться.

- Мы любили Мажора, я с ним буквально из одной тарелки ела. Но так сложились обстоятельства: абсолютно не было времени на него, не получалось уделять ему должного внимания. Я переехала в другой город. Салон не закрыли, он продолжает работать, просто я сейчас не в Новосибирске. Взять собаку с собой не было возможности, приняли решение передать в добрые руки. Сейчас это уже не мой пес, но я слежу за его судьбой, переживаю за него, - уверяет Альбина.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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