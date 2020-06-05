«Он, бездыханный, лег прямо на выходе»: лось погиб в траншее, вырытой людьми

В редакцию «КП» - Новосибирск» обратился председатель регионального общества охотников и рыболовов Николай Кабуленко. Он прислал видео, на котором взрослый лось бегает туда-сюда по траншее, а выбраться не может. В результате сохатый погиб. Охотники беспокоятся за животных - говорят, такие рытвины встречаются в разных районах области, погибнуть может не один десяток таких же лосей, косуль, зайцев. Что это за ловушки и откуда они появились?

ЗАПАЛИЛСЯ ЗВЕРЬ

История с лосем произошла буквально две недели назад в Краснозерском районе, недалеко от села Локтенок. Утром мимо проезжали люди, увидели в траншее животное. Вызвали охотоведов, нашли трактор, но выкопать проход смогли только к вечеру.

- Там глубина где-то 2,5 метра, ширина - около 80 сантиметров. Лось - зверь дикий, для него люди - источник стресса, тем более трактор шумит. Неизвестно к тому же, сколько времени он там провел, - рассказывает Николай Кабуленко. - В общем, когда лося вытянули, он уже бездыханный лег, прямо на выходе из этой траншеи. Как говорят, запалился. Не спасли.

Председатель охотобщества говорит, что такие траншеи - головная боль для района. Их много, они проложены вдоль околков, перелесков. Раньше в земле трубы лежали, а теперь их кто-то вытягивает. Траншеи роют частники и какие-то компании, но не засыпают ямы землей.

- Не первый год с такой проблемой сталкиваемся. В прошлом году, слышал, косуля упала, еще случаи были. В период миграции животные весной на юг бегут, осенью - на север. У них на инстинктивном уровне этот путь проложен, и они прут не разбирая дороги. Может, кустами да травой край обрыва зарос - и все, не видно ямы, - объясняет, как животные попадают в ловушку, Кабуленко.

В общем, имеем дело не с браконьерами, а с человеческой глупостью и жадностью. Позиция известная: сам заработаю, а после меня хоть трава не расти. Но как-то же надо этих трубокопателей найти, призвать к ответу?

Лось бегал по траншее не меньше суток. Фото: предоставлено Николаем КАБУЛЕНКО.

ОТКУДА ТРУБЫ РАСТУТ?

Заместитель главы Краснозерского района Олег Швайгер подтверждает, что местные власти о проблеме знают, писали обращения по поводу этих траншей в природоохранную прокуратуру.

- Нашли организацию, вытаскивающую эти трубы, кого-то наказали, но были и фирмы-однодневки, их не смогли найти. Часть траншей засыпали, а часть - нет, - говорит чиновник.

Но что же это за водопровод такой странный, который перелесками идет? Что за трубы, кому понадобились? Про это рассказал экс-руководитель департамента по охране животного мира Новосибирской области Федор Гога.

- О том, что трубы выкапывают, - знаю, а о том, что там живность гибнет, - нет. Копают этот водопровод по всей области. Идет он от Спирино из Оби, далее по плану должен был уйти в Казахстан. План создавали еще в советское время. В Спирино была построена мощная станция, но через какое-то время перестала работать. Вода была техническая - для полива. Несколько лет назад тендер на разбор труб выиграла какая-то московская компания. Трубы там, знаю, хорошие, немецкие. Они очень хорошо сохранились, вроде как их увозят в Челябинск, там чистят и продают почти как новые, - описывает дело металлосборщиков Федор Витальевич.

В то же время в департаменте по охране животного мира ранее не были в курсе гибели животных из-за траншей. Не обращался к ним никто с такой проблемой.

- Было бы обращение - мы бы специалистов на место послали, предъявили бы иск по ущербу природе, - утверждает Федор Витальевич. - Даже сам глава района мог бы прислать официальное письмо - реакция последовала бы.

ПИШИТЕ ПИСЬМА

Между тем в прокуратуре о проблеме из-за траншей знают. Только вот рассматривают ее с точки зрения не гибели животных, а ущерба для почв. Ведь часто этот водопровод идет по землям сельхозназначения, и рекультивация действительно проводится далеко не везде.

- О том, что роют, знаем, - отмечает природоохранный прокурор Новосибирской области Александр Барышников. - Проблемой почв занимались и в Ордынском, и в Краснозерском районах. Мы находим тех, кто проводит работы, пишем представления, через суд обязываем закопать траншеи. В области много траншей, которые уже закопаны, работаем над проблемой вместе с районными прокуратурами. При этом нельзя сказать, что копает одна компания, - мы работали с несколькими фирмами. Там это дело передается, перепродается…

Прокурор просит охотников и тех, кто знает о нанесении урона животному миру, написать обращение. В ведомстве готовы вместе с минприроды рассмотреть жалобу и разобраться в ситуации.

«КП» - Новосибирск» также подготовит обращение в природоохранную прокуратуру ПО поводу погибшего лося. Штраф за умершее животное будет не маленький, главное, чтобы виновники поняли: не начнут закапывать ямы - на них будут еще больше кляуз писать. Не понимают по-человечески - может, хоть собственный карман их переубедит.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/783341" frameborder="0"></iframe> Лось погиб в траншее, вырытой людьми.

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