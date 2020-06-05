Университет первой категории: программа развития НГУ до 2025 года

Развитие Новосибирского государственного университета - это вопрос развития и всего региона, и российской науки в целом. НГУ - один из ведущих вузов страны по ряду показателей в различного рода рейтингах. Ректор НГУ Михаил Федорук рассказал о стратегии развития на ближайшие пять лет и о работе университета в период пандемии коронавируса.

Сибирские вычислительные ресурсы

Новосибирский государственный университет на протяжении нескольких лет прочно занимает высокие позиции среди всех вузов России. Постоянное движение, открытие новых направлений, подготовка специалистов международного уровня - НГУ не стоит на месте. Так, сейчас решается вопрос об открытии Сибирского национального центра высокопроизводительных вычислений, обработки и хранения данных на базе университета. Это совместный проект вуза и Сибирского отделения Российской академии наук в рамках программы «Академгородок 2.0». Открытие центра позволит решать новые масштабные задачи по компьютерному моделированию и анализу больших данных - сейчас приходится откладывать их в долгий ящик либо искать вычислительные ресурсы в Москве или за рубежом.

- Уже созданы управляющие органы центра - координационный и наблюдательный советы. Есть концепция и паспорт проекта, пояснительные записки. В открытии центра коллективного пользования заинтересованы и все институты СО РАН, и губернатор Новосибирской области Андрей Травников, - рассказал ректор НГУ Михаил Федорук.

Обучение в период пандемии

Текущая эпидемиологическая ситуация внесла коррективы в образовательный процесс вуза. Несмотря на это, педагоги провели большую работу, чтобы в максимально полном объеме дать студентам программу по той или иной дисциплине.

- Было непросто проводить занятия по дисциплинам естественно-научного цикла. Лабораторные работы, эксперименты, практические работы - без этого в процессе обучения не обойтись, - отмечает Михаил Федорук.

Несмотря на текущую эпидемиологическую ситуацию, в формате онлайн удалось провести Международную научную студенческую конференцию. В ней приняли участие все факультеты по всем направлениям.

Важно отметить, что приемная кампания, как и всегда, начнется 20 июня. Ректор НГУ отметил, что дистанционный формат не помешает вузу принять документы всех абитуриентов. Также есть предположение, что в связи с пандемией возможен повышенный интерес поступающих к Институту медицины и психологии.

В целом количество мест для абитуриентов не сократится. Если сейчас НГУ готов принять 8 тысяч студентов, то в планах программы развития увеличение количества мест до 12 тысяч для российских студентов и 3 тысяч мест для иностранных студентов.