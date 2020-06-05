2020-06-05T14:11:31+03:00
Общество

Университет первой категории: программа развития НГУ до 2025 года

У вуза амбициозные планы - масштабное строительство нового центра и увеличение количества студентов до 15 тысяч
Валентина НЕПОМНЯЩАЯ
Поделиться:
Михаил Федорук рассказал о движении вуза в программе международной конкурентоспособности.Михаил Федорук рассказал о движении вуза в программе международной конкурентоспособности.Фото: Валентина НЕПОМНЯЩАЯ
Изменить размер текста:

Развитие Новосибирского государственного университета - это вопрос развития и всего региона, и российской науки в целом. НГУ - один из ведущих вузов страны по ряду показателей в различного рода рейтингах. Ректор НГУ Михаил Федорук рассказал о стратегии развития на ближайшие пять лет и о работе университета в период пандемии коронавируса.

Сибирские вычислительные ресурсы

Новосибирский государственный университет на протяжении нескольких лет прочно занимает высокие позиции среди всех вузов России. Постоянное движение, открытие новых направлений, подготовка специалистов международного уровня - НГУ не стоит на месте. Так, сейчас решается вопрос об открытии Сибирского национального центра высокопроизводительных вычислений, обработки и хранения данных на базе университета. Это совместный проект вуза и Сибирского отделения Российской академии наук в рамках программы «Академгородок 2.0». Открытие центра позволит решать новые масштабные задачи по компьютерному моделированию и анализу больших данных - сейчас приходится откладывать их в долгий ящик либо искать вычислительные ресурсы в Москве или за рубежом.

- Уже созданы управляющие органы центра - координационный и наблюдательный советы. Есть концепция и паспорт проекта, пояснительные записки. В открытии центра коллективного пользования заинтересованы и все институты СО РАН, и губернатор Новосибирской области Андрей Травников, - рассказал ректор НГУ Михаил Федорук.

Обучение в период пандемии

Текущая эпидемиологическая ситуация внесла коррективы в образовательный процесс вуза. Несмотря на это, педагоги провели большую работу, чтобы в максимально полном объеме дать студентам программу по той или иной дисциплине.

- Было непросто проводить занятия по дисциплинам естественно-научного цикла. Лабораторные работы, эксперименты, практические работы - без этого в процессе обучения не обойтись, - отмечает Михаил Федорук.

Несмотря на текущую эпидемиологическую ситуацию, в формате онлайн удалось провести Международную научную студенческую конференцию. В ней приняли участие все факультеты по всем направлениям.

Важно отметить, что приемная кампания, как и всегда, начнется 20 июня. Ректор НГУ отметил, что дистанционный формат не помешает вузу принять документы всех абитуриентов. Также есть предположение, что в связи с пандемией возможен повышенный интерес поступающих к Институту медицины и психологии.

В целом количество мест для абитуриентов не сократится. Если сейчас НГУ готов принять 8 тысяч студентов, то в планах программы развития увеличение количества мест до 12 тысяч для российских студентов и 3 тысяч мест для иностранных студентов.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Профессии будущего: Что выбрать выпускнику, как пройдёт приёмная компания 2020?
ИД «Комсомольская правда» в прямом эфире проводит круглый стол на тему: «Профессии будущего. Классическое образование в аудитории или онлайн образование за компьютером. Что выбрать выпускнику?»
Российские школы после открытия будут работать по-новому: для каждого класса должны составить свой график
Роспотребнадзор опубликовал рекомендацию для учебных заведений пересмотреть время начала уроков, чтобы избежать скопления учащихся в вестибюлях и на переменах
Новости 24
Прокуратура проверит многодетную мать, у которой забрали пятерых детей
В Новосибирске спасатели продезинфицируют школы перед ЕГЭ
Затопило всю дорогу: в Ленинском районе забил фонтан кипятка
За время пандемии новосибирцы заплатили штрафов на 5,6 миллионов рублей
Погода на выходных в Новосибирске: чего ждать сибирякам 6 и 7 июня 2020 года
«Совсем разленились»: в зоопарке еду для енотов и мартышек спрятали в хитрые кормушки
Нарушитель, вооруженный пистолетом, задержан
«Ржавая развалюха, как она еще едет»: новосибирцев возмутило состояние «скорой», застрявшей в яме
Строительство коллектора на реке Ельцовке-1 завершится в июле
Сибирячка украла у подруги кольцо за 100 тысяч рублей
«Не бесите женщин»: астролог объяснила, как лунное затмение 5 июня 2020 года повлияет на людей
Такого еще не было: за сутки в Новосибирской области коронавирусом заболели 17 детей
Лунное затмение 5 июня в Новосибирске: во сколько начнется, где посмотреть
В Новосибирской области еще 108 человек заразились коронавирусом
«Бродил всю ночь и чуть не замерз»: новосибирец босиком ушел искать убежавшую в лес собаку и потерялся
В Новосибирской области от коронавируса умерли женщина и мужчина
После аварии новосибирцы устроили тусовку на Ипподромской магистрали, перекрыв две полосы
Банк ДОМ.РФ профинансирует строительство жилого комплекса ГК «Расцветай» на Красном проспекте
Банк УРАЛСИБ запустил программу автокредитования «Коммерческий транспорт»
Базовые требования к паролям игнорируют почти 80% российских компаний
«Мрачновато получилось»: показываем, как будет выглядеть театр Афанасьева после реконструкции
Появилось видео тройного ДТП в Новосибирске, в котором пострадали женщины
«Девки в магазин пошли»: новосибирцев позабавило стадо коров, пришедших пастись у торгового центра
Боевик, обстрелявший здание ФСБ в Дагестане, выходит на свободу
Погода в Новосибирске на 5 июня 2020 года: достаем куртки и зонты
«Подайте лестницу, мы задыхаемся»: в Новосибирске загорелась квартира в пятиэтажном доме
Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 5 июня 2020 года: рассказываем, что происходит в регионе
В Новосибирск придет похолодание до -2 градусов