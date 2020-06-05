«Единая Россия» перешла в онлайн: новый формат партийной работы в период пандемии

В Новосибирском региональном отделении партии «Единая Россия» впервые провели онлайн-форум «Партия заботы и уважения» с участием первых лиц области и депутатов Государственной думы Российской Федерации. В период пандемии коронавируса было решено провести мероприятие в режиме видеоконференцсвязи с организацией прямой трансляции. Такой формат позволил собрать несколько тысяч однопартийцев вместе.

Мероприятие в период текущей эпидемиологической ситуации приняло еще больший масштаб, чем подобные ранее. Ведь на связи с региональной площадкой мог быть каждый желающий представитель партии. Так, участие в форуме приняли 44 местных отделения партии: 30 отделений районов области, 4 отделения городских округов, 10 местных отделений города. Также на связи были и первичные отделения партии в 490 поселениях. Со своих домашних компьютеров и мобильных устройств к трансляции присоединились несколько тысяч членов партии и участников предварительного голосования.

- Меня радует и воодушевляет, что нас много. Сегодня с нами были более 3500 участников, зрителей онлайн-форума. Эмоции и реакция людей чувствуется и ощущается и через экран, - отметил секретарь Новосибирского регионального отделения партии «Единая Россия», губернатор Новосибирской области Андрей Травников. - 1 июля - день голосования по поправкам в Конституцию - пройдет также в онлайн-формате. Чтобы каждый успел изъявить свою волю, голосование будет идти в течение недели.

Член высшего совета политической партии «Единая Россия», депутат Госдумы Александр Карелин отметил, что дистанционный формат общения подталкивает к более быстрым и буквальным решениям различных вопросов:

- Наши коллеги в районах области продемонстрировали сплоченность и возможность быть на связи и в онлайн-формате. И сейчас перед нами несколько задач: сбор подписей за звание «Город трудовой доблести», что ценно для всех новосибирцев, и голосование по внесению поправок в Конституцию. Да, сейчас ограничены приемы и исключены собрания. Но это лишь ставит перед нами задачу быть более убедительными и не стесняться демонстрировать согражданам свою убежденность.

На связи с региональной площадкой форума мог быть каждый желающий представитель партии «Единая Россия». Фото: пресс-служба НРО партии «Единая Россия».

В этом году в онлайн-формате прошло и предварительное внутрипартийное голосование. Победители этого голосования будут представлять «Единую Россию» на предстоящих осенних выборах. Так, каждый желающий мог в течение семи дней (с 25 по 31 мая) зарегистрироваться на партийных ресурсах и проголосовать за своего кандидата. Все дебаты прошли онлайн в формате видеопрезентаций. Каждый ролик получал пользовательские оценки - либо лайк, если высказана поддержка, либо дизлайк, то есть отказ в ней. Новый формат предварительного голосования показал, как важны обновления. Так, более 80% кандидатов - это новые лица, которые не были политиками до настоящего момента. Важно отметить, что 40% кандидатов - это люди моложе 35 лет.

- В праймериз приняли участие практически треть сторонников и беспартийных от общего числа кандидатов предварительного голосования, - подчеркнул член фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании, председатель Заксобрания Андрей Шимкив. - Сегодня на онлайн-форуме мы все вместе обсудили план реализации задач, поставленных президентом. Отмечу, что Заксобрание готово к решению сложных экономических задач. Мы конструктивно работаем с исполнительной властью, проводим множество встреч по отраслям, с представителями промышленной торговли. Мы должны как можно скорее выполнить федеральные нормы поддержки. Думаю, наверняка будут и местные нормы поддержки.

Руководитель депутатского объединения «Единая Россия» в Совете депутатов города Новосибирска, председатель Совета депутатов города Новосибирска Дмитрий Асанцев отметил, что новый формат предварительного голосования был полезным и положительным опытом для всех:

- С людьми пожилого возраста была проведена разъяснительная работа - регистрация на сайте «Госуслуги». Технический процесс и цифровизация не стоят не месте, и это удобно. Еще 10 лет назад к каждой кассе была очередь. Сейчас оплата многих услуг проводится с помощью смартфона. В последние несколько лет у молодежи наблюдается потеря интереса к выборам. Молодые люди не привыкли сами приходить на выборы и все вопросы решают с помощью гаджетов. Поэтому новый онлайн-формат - в духе времени.

Главный врач Новосибирской областной клинической больницы Анатолий Юданов отметил, что сегодняшняя непростая стрессовая ситуация оптимизировала все силы:

- Волонтерский штаб партии - это одно из самых позитивных впечатлений. «Единая Россия» - партия не только заботы и уважения, но и реальных дел.

За онлайн-форматами - будущее, в подобного рода мероприятиях с энтузиазмом принимает участие и молодежь. На предстоящих региональных выборах в сентябре партию «Единая Россия» представит большая команда кандидатов.