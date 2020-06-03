Ученые: голос человека может рассказать о депрессии и некоторых болезнях

Программа была разработана учеными из НГТУ совместно с психологами и врачами-фониатрами. Исследователи сначала установили, что голос человека может меняться в зависимости от типа расстройства, а потом придумали, как использовать это знание. Корреспондент КП-Новосибирск поговорил с одним из создателей программы и узнал, как она работает и где ее можно применить.

Начало исследованиям голоса в Новосибирске положил еще 10 лет назад доктор технических наук Владимир Карпович Макуха, заведующий кафедрой электронных приборов в НГТУ. Именно он начал сотрудничать с фониатрическим центром и изучать специфику звуков. Его идею подхватили студенты, в том числе и Дарья Боровикова, которая присоединилась к разработке проекта в 2013 году. Она и рассказала нам, чем будет полезен прибор врачам-фониатрам. Фониатрия - это одно из направлений отоларингологии. Обычно к фониатрам обращаются люди с нарушением голоса и дискомфортом в области гортани, обычно это представители «голосоречевых» профессий. Но ведь проблемы с голосом могут возникнуть и у других людей.

Дарья и ее коллеги трудились над программой долгое время. Фото: пресс-центр НГТУ.

- Врачи оценивают качество голоса только на слух. В этом плане все зависит только от их компетенции. Программа поможет облегчить работу медиков -сделает предварительное заключение о здоровье человека, а также о его психологическом состоянии, - рассказала КП-Новосибирск Дарья Боровикова, аспирантка факультета радиотехники и электроники НГТУ.

Психологи включились в работу чуть позже, но их вклад в разработку прибора существенен. Они выдвинули гипотезу о том, что эмоциональное состояние человека тоже может отразиться на его голосе. Молодые ученые решили это проверить и продолжили разработку программы.

Для работы нужны только микрофон, специальная аудиокарта и компьютер. Фото: пресс-центр НГТУ.

- Самыми первыми нашими «подопытными» стали ученики начальной школы. Каждый из них произносил определенный набор фраз. Например, «меня зовут Маша» или только гласные звуки. Говорили ребята в своем ритме и тембре, ничего не меняя, - объясняет принцип работы сибирячка. - Программа анализировала тон, обертона, интонацию, темп и ритм голоса, прогоняя все это по специальному алгоритму. Система удобна в использовании. Для нее нужны только микрофон, специальная аудиокарта и компьютер.

Результат, полученный в конце эксперимента, удивил молодых ученых. У некоторых детей начальной школы были выявлены признаки тревоги, депрессии, агрессии.

- Уточню сразу: программа не ставит окончательный диагноз. Она просто показывает отклонения, которые есть у человека. Верить ей или нет, ориентироваться ли на ее результат - дело медиков, - говорит Дарья.

Система обрабатывает тон, тембр, обертон и ритм голоса. Фото: пресс-центр НГТУ.

Кроме психологического состояния, система по голосу способна определить заболевания гортани. Так что и обычным отоларингологам поможет. Сумеет определить ларингит, хордит, подскажет об узелках и полипах на голосовых складках, даже сможет предположить наличие опухоли.

Ученые уверены, что изменения на связках влияют и на изменения в голосе. Поэтому с помощью системы можно определить болезнь на ранних стадиях.

По словам Дарьи Боровиковой, новую методику можно будет использовать не только в психологии и медицине. К примеру, она может пригодиться в военном деле. Ведь очень важно знать психоэмоциональное состояние военнослужащих. Еще один вариант применения - сфера безопасности. При дополнительных исследованиях программа может дополнить детектор лжи.

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