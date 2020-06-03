Восстановить картину боя по часам: школьница узнала, где похоронен ее прадед

В рамках конкурса исследовательских работ «Правнуки победителей» участникам необходимо было исследовать трудовой или боевой путь ветерана и написать сочинение-рассуждение, раскрывая предложенные вопросы. Для этого ребята должны были изучить открытые архивы Министерства обороны России, газеты и журналы военного времени, а также письма, документы, фотографии, сохранившиеся в семье. После в каждом регионе выбирали победителей и призеров. В Новосибирской области первое место получила работа Анастасии Борисовой. Школьнице удалось провести масштабное исследование вместе со своим папой Александром Владимировичем. Организатором конкурса «Правнуки победителей» в Новосибирской области выступил ГКУ НСО «Центр патриотического воспитания».

Освобождение Крыма и взятие высоты

Еще будучи пятиклассницей Анастасия решила вместе с папой найти всю информацию о герое своей семьи - Илье Васильевиче Борисове. В 1941 году Илья Васильевич, как и миллионы его соотечественников, ушел на фронт. С фронта он не вернулся, сведений о том, где именно он воевал, не сохранилось. Осталась только копия похоронного извещения, где было указано, что красноармеец Илья Васильевич Борисов погиб в бою за Социалистическую Родину, верный воинской присяге, проявив геройство и мужество, 8 апреля 1944 года. Место похорон - Армянский район Крымской АССР.

- Мне захотелось больше узнать о моем прадеде, ведь это история не только моей семьи. Это история целой страны, моей Родины и всего государства, - рассказывает Анастасия. Поэтому я хотела собрать наиболее подробную информацию о том, где воевал мой прадед, где погиб, где похоронен.

Илья Васильевич Борисов - участник наступательной операции по освобождению Крыма. Фото: Семейный архив Анастасии Борисовой

Изначально сбор информации проходил с помощью различных интернет-ресурсов. После папа Анастасии - Александр Владимирович - отправился в город Подольск Московской области в Центральный архив Министерства обороны Российской Федерации. Обработкой полученных архивных материалов Анастасия занималась совместно с папой. Так, удалось выяснить, что прадедушка школьницы - Илья Васильевич Борисов - служил в 362-м стрелковом полку 315-й стрелковой дивизии. Погиб 8 апреля 1944 года. Именно в этот день началась наступательная операция по освобождению Крыма. На основании журналов боевых действий, а также военных карт и схем и сопоставлении их с современными картами, учитывая географические высоты, ориентиры (железнодорожная станция, изгиб железной дороги, проселочные дороги, лесополосы, населенные пункты), была совершенно точно определена дислокация 362-го стрелкового полка на 8 апреля 1944 года. Также удалось в некоторых случаях буквально по часам восстановить картину боя 8, а также 9 и 10 апреля 1944 года. После результаты исследования были нанесены на современную карту местности, предварительно скачанную из интернет-приложения Google-карты. Основываясь на данных составленной карты, Анастасия вместе с папой узнали место происходивших событий и место захоронения своего прадеда.

- Мой прадед был похоронен в братской могиле вместе с другими погибшими воинами, которые отдали свою жизнь за освобождение Родины от немецко-фашистских захватчиков, за мир на нашей земле, за счастье своих детей и внуков. Сейчас эта братская могила находится в парке Победы города Армянска. Светлая им память! - пишет Анастасия в своем исследовании.

Архивная выписка из донесения о безвозвратных потерях. Фото: Семейный архив Анастасии Борисовой

Илья Борисов принимал участие в операции по освобождению Крыма от немецких захватчиков. Об этом Анастасия пишет в своем исследовании:

- Весной 1944 года настал черед освобождать от немцев полуостров Крым. Несколько месяцев, заняв оборону в районе древнего Перекопского вала - самого узкого перешейка между материком и полуостровом Крым, наша армия готовилась к генеральному наступлению. С заводов подвозили новые самолеты и танки, пушки и минометы, оружие и боеприпасы. Полки и дивизии пополнялись свежими силами солдат и офицеров. Разведчики узнавали расположение противника. Солдаты упорно готовились к штурму перекопских укреплений: проводились усиленные тренировки в условиях, максимально приближенных к бою, а по ночам бойцы прокапывали скрытные ходы и траншеи по направлению к окопам врага. В ночь на 8 апреля 1944 года командир 362-го стрелкового полка 315-й стрелковой дивизии, где служил мой прадед, построил солдат и объявил, что на рассвете начнется наступление. 362-й стрелковый полк получил приказ уничтожить противостоящего противника в районе высоты 21,7, которая находится в 3 километрах от линии фронта, и овладеть высотой».

На братской могиле

При штурме высоты Илья Васильевич Борисов погиб. Подробности были неизвестны несколько десятилетий. Но благодаря детальному подходу к исследованию Анастасия вместе с папой узнали все о боевом пути героя своей семьи.

- Когда мы с папой были в Крыму, то прошли пешком до высоты 21,7, посетили Перекопский (Турецкий) вал, городской музей, местные памятники освободителям Крыма, которых здесь достаточно много, и братскую могилу в парке Победы в городе Армянске, - поделилась Анастасия. - Кроме того, в процессе сбора и обработки информации я очень заинтересовалась военным периодом истории моего Отечества. В дальнейшем я хотела бы подробно изучить весь боевой путь моего прадеда - Ильи Васильевича Борисова. А также хочу узнать судьбу другого моего прадеда - Алексея Архиповича Казанцева, который во время войны пропал без вести.

Материал выходит в рамках регионального проекта «Парень с нашего двора». Последующие публикации проекта читайте на сайте «КП» - Новосибирск».