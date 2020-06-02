«На магазинах висят таблички «Пощадите нашу витрину! У нас нечего брать!»: русская девушка - о погромах в Голливуде и бегстве богатых из особняков

Пять дней в Лос-Анджелесе бушуют пожары и разбои после убийства Джорджа Флойда полицейскими. Богачи бегут из «белых» районов города к друзьям в «муравейники», а предприниматели защищают свой бизнес с автоматами, потому что силовики не успевают ловить погромщиков. «КП» публикует рассказ уроженки Новосибирска из самого сердца мятежа.

Погибший чернокожий теперь имеет звезду на голливудской «Аллее славы». Фото: личный архив.

ПОЛИЦИЯ НЕ МОЖЕТ ПОЗВОЛИТЬ СЕБЕ НИ ОДНОЙ СЛУЧАЙНОЙ СМЕРТИ И ТЕРПИТ

Сибирячка Марина Трубачева* прилетела к подруге в Лос-Анджелес два года назад - и решила остаться жить там. В Новосибирске девушка занималась благотворительностью, работала в фонде помощи детям-сиротам. Этот опыт пригодился и в Америке, помог получить грин-карту и устроиться на работу. Но сейчас бывший соцработник в шоке - самый прогрессивный и толерантный к иностранцам штат США - Калифорния - превратился в горячую точку. А самый знаменитый район Лос-Анджелеса - Голливуд - утонул в беспорядках.

- Это ужасно страшно. В том числе и потому, что силовики не реагируют. Ощущение, что полицейские получили приказ ни в кого не стрелять, так как после убийства чернокожего в Миннесоте они не могут позволить себе ни одной случайной смерти и терпят. Сегодня армянская диаспора района Ventura County защищала свои магазины с автоматами, потому что надеяться не на кого. Вот что у нас происходит, - рассказала КП-Новосибирск Марина Трубачева.

На перекрестках дежурит национальная гвардия, в городе ввели комендантский час с 20.00 до 5.30.

ЛЮДИ БОЯТСЯ ЖИТЬ В ЧАСТНЫХ ДОМАХ

Девушка говорит, что грабежи и поджоги продолжаются уже пятый день. Грабят богатые «белые» районы города - бутики известных брендов стоят без стекол. Владельцы магазинов фотографируют повреждения и убирают мусор, почти все витрины заколочены деревянными щитами. Жилые дома в элитных районах полупустые - состоятельные американцы поспешили спрятаться от погромов.

- Мои друзья, живущие в таких опасных районах, эвакуируются из частных домов в многоэтажки. Три человека переехали в мою квартиру, так как я из нее уехала - сбежала в Техас. Уже два дня на улице введен комендантский час, даже оставаться дома вечером в богатом районе уже не безопасно, - призналась КП-Новосибирск Марина Трубачева.

Беспорядки в Голливуде. Фото: личный архив.

ГОЛЛИВУДСКИЕ ПОГРОМЫ

Погромы направлены на более богатое население - Upper Middle Class - и успешных предпринимателей, считает сибирячка. Протестующие щадят малый бизнес, который едва дышит.

- Насчет сплоченности мирных жителей я ничего не знаю. Но есть сплоченность разрушителей, которые разбивают и разворовывают богатые «белые» улицы, районы, магазины и так далее. Знаю, что погромщики не трогают малый бизнес, который принадлежит таким же маленьким людям, как и они сами. Недавно я видела надпись на одном из массажных салонов, суть которой такова: «Мы с трудом держимся на плаву. Пожалуйста, пощадите нашу витрину! У нас нечего брать». И этот салон не тронули, хотя все соседние бизнесы разнесли и разграбили, - описывает Марина Трубачева.

Девушка переживает из-за беспорядков, она хочет вернуться домой, но не знает, когда это будет безопасно. Ее знакомая Валерия снимает последствия погромов каждый день. На видео от 1 июня видно, что в Лос-Анджелес ввели войска национальной гвардии. На перекрестках дежурят бронеавтомобили с пулеметами, по громкой связи требуют от людей оставаться дома и не выходить на улицу. Но протесты продолжаются - прямо на голливудской «Аллее славы». Протестующие будто уверены, что пули, которые в них полетят, будут ненастоящими, поэтому не особо боятся силовиков.

КОМУ ЭТО НУЖНО?

- Вообще, расизм - это больная тема для Штатов. Протест Black Lives Matter («Жизни чернокожих имеют значение». - Прим. ред.) начался с мирных митингов за справедливость. Но суть-то в том, что виноватый в смерти Джорджа уже арестован. А волнения продолжаются. Творится беспредел, и неизвестно, кому это нужно. Есть разные версии: либо так началась предвыборная кампания Трампа, либо это вывод доллара из наличного оборота, либо что-то еще, - рассуждает Марина Трубачева.

Сибирячка отметила, что в США до сих пор почти 40% платежей совершаются наличными, американцы не готовы отказаться от Cash ради безналичного расчета. А пока по улицам бродят грабители и погромщики, иметь с собой наличку не самая хорошая идея.

- Может, это выгодно, - строит теории заговора сибирячка.

* Имя и фамилия девушки изменены по ее просьбе.

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