Энергокомпания представила населению первый подробный отчет

Топ-менеджеры СГК выступили перед жителями с публичным отчетом, а накануне обратились к сибирякам посредством районных администраций, управляющих компаний и СМИ с предложением задать интересующие вопросы. В пресс-центре «Комсомольской правды», откуда видеотрансляция шла в интернет, энергетики рассказали о том, как прошел отопительный сезон, каковы планы подготовки к предстоящей зиме, а также ответили на вопросы жителей.

Отчет об итогах отопительного сезона и ремонтных планах.

Примечательные цифры: минувший отопительный сезон в Новосибирске стал самым коротким за последние 20 лет - всего 212 дней (на три недели меньше, чем годом ранее). Количество повреждений на теплосетях уменьшилось на 17%. По словам директора Новосибирского филиала СГК Андрея Колмакова, повреждений стало меньше благодаря тщательно проведенным испытаниям и ремонтам в прошлом году. Этим летом компания намерена заменить и отремонтировать еще свыше 31 километра магистральных и распределительных теплосетей.

За пять лет значительно сократились вредные выбросы ТЭЦ в атмосферу. Фото предоставлено пресс-службой СГК.

Коснулся глава филиала и экологического вопроса: за пять лет выбросов ТЭЦ в атмосферу стало на 11,5% меньше.

Интерактивный отчет доступен для ознакомления на портале «СГК Онлайн».

Отчет компании касался как Новосибирска, так и Куйбышева, который получает тепло от Барабинской ТЭЦ. Основные вопросы жителей небольшого города касались качества горячей воды. Некоторые пожаловались, что температура у нее недостаточно высокая.

- Необходимая температура достигается только благодаря наличию линий рециркуляции. Дома, системы горячего водоснабжения в Куйбышеве запроектированы давно и такими линиями не оборудованы. А для того чтобы обеспечить эту рециркуляцию, надо провести четвертую трубу и изменить разводку в самом доме, - объяснил Колмаков. - Нужно совместно с властями подготовить соответствующую программу и изыскать источники, чтобы ее реализовать.

Отопительный сезон оказался рекордно коротким. Фото предоставлено пресс-службой СГК.

Еще один блок вопросов, что присылали читатели и радиослушатели «Комсомольской правды», касался отопления. От жалоб на слишком горячие батареи до возмущений о том, что, напротив, они не прогревают помещения.

- Подобные обращения поступают часто - в январе батареи нагреты слабо, а в марте - апреле, когда на улице жарко, становятся горячими. Мы отпускаем тепло строго в соответствии с графиком, который согласовывается профильным департаментом мэрии, -прокомментировал заместитель главного инженера по режимам теплосетевого подразделения СГК Роман Корниенко. - Получаем прогноз из Гидрометцентра и задаем теплоносителям температуру в соответствии с той температурой воздуха, которая ожидается в предстоящие сутки. В марте и апреле в квартирах бывает жарко в связи с тем, что большинство систем отопления в домах не регулируются по погоде (не оснащены соответствующими системами). В новых домах или в домах с реконструированными системами отопления происходит автоматическое регулирование температуры воды в системе.

Одной из основных тем встречи стали вопросы платы за тепло, поскольку это один из основных источников финансирования ремонтных программ на теплосетях. Во время пандемии долги потребителей перед СГК увеличились.

Зима в этом году была на редкость теплой. Фото предоставлено пресс-службой СГК.

- Непосредственно по тем счетам, что предъявлены, дебиторская задолженность составляет 2,9 миллиарда рублей, причем 1,7 миллиарда - это просроченная задолженность, и ее прирост продолжается, в первую очередь по малому и среднему бизнесу. Собираемость по этой категории упала до рекордных показателей: платят только 60% от начисленного, - назвал цифры директор теплосбытового подразделения СГК Дмитрий Григорович. - Некоторые потребители ошибочно сочли, что правительственные льготы для населения подразумевают полный отказ от начисления пеней. Многие трактуют это законодательство (мораторий на запрет взимания пеней. - Прим. ред.) так, что оно освобождает от платежей. Тем не менее, если внимательно прочитать постановление правительства, там сказано ее не взыскивать и не требовать с потребителей, но запрета на начисление пеней нет. Мораторий - только на истребование.

Григорович добавил, что после окончания моратория набежавшие пени могут быть предъявлены потребителю. Людям, которые испытывают финансовые трудности, Григорович предложил обращаться в СГК, чтобы обсуждать вопросы оплаты в частном порядке.

При этом Андрей Колмаков поблагодарил потребителей - он отметил, что население сегодня - самый надежный плательщик.