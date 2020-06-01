На мороз в мешке из колючей проволоки: школьник рассказал о взятии прадеда в плен

«Нужно больше узнать о войне минувшей, чтобы не постучалась в окно война завтрашняя. Мой прадед - из числа победителей, и эта война не должна повториться! НИКОГДА!» - это строки из исследовательской работы школьника Матвея Яковлева. На основе мемуаров своего прадеда Иосифа Николаевича Яковлева - участника Великой Отечественной войны - старшеклассник написал не просто работу для конкурса. Матвею удалось кратко, но с максимальной точностью, в деталях рассказать о страшных и жутких событиях военного пути своего прадедушки.

Мемуары - семейная реликвия

В рамках всероссийского конкурса «Правнуки победителей» ребята писали о героях своей семьи. Оценка работ проводилась экспертным жюри как в регионе так и федеральными организаторами. Региональные эксперты отметили 18 лучших работ и выбрали тройку призеров. По оценке федеральных и региональных экспертов одним из призеров стал одиннадцатиклассник Матвей Яковлев. Организатором конкурса в Новосибирской области выступил ГКУ «Центр патриотического воспитания».

Матвей Яковлев считает, что ему повезло, ведь в его семье хранится настоящая реликвия - мемуары дедушки - Иосифа Яковлева. Тринадцать тонких школьных тетрадей, переплетенных вместе. Матвея с ними познакомили еще в семилетнем возрасте дедушка с бабушкой, когда он проводил с ними лето на даче. Военные истории прадеда не могли оставить Матвея равнодушным. С пятого класса школьник начал писать небольшие исследовательские работы, посвященные прадедушке. К девятому классу накопилось внушительное количество материала. О конкурсе «Правнуки победителей» мальчик узнал от своего учителя истории. Вместе с мамой Светланой Яковлевой Матвей начал серьезную подготовку.

Мемуары Иосифа Николаевича - это бесценная семейная реликвия. Фото: Семейный архив Матвея Яковлева

История ветерана берет свое начало еще в довоенное время и начинается так: «В жизни каждого человека бывает счастливый день. У меня тоже был счастливый день. Даже очень счастливый, о котором я мечтал с 12-летнего возраста. Было это так. Председатель приемной комиссии Ленинградской военной академии имени Толмачева назвал фамилии тех, кто успешно выдержал вступительные экзамены и зачислен в академию на первый курс. Сбылась моя мечта - 21 июня 1941 года я был принят в академию. Я - счастлив».

- Я часто задумываюсь над тем, что важен в жизни каждый день. Казалось, мечта, цель, к которой стремился дед, была так близко и сбылась: он стал студентом академии и... все рухнуло в один миг. Этот миг счастья остался в памяти деда надолго, поэтому он и ценен. Отдел кадров НКО назначил деда командиром отдельного саперного батальона. Приказом НКО от 27 июня 1941 года дед прибыл на фронт - в Смоленскую область, в действующую Красную армию, - пишет Матвей в своем исследовании.

Пытка колючей проволокой и тифозный барак

Мечты многих молодых людей прервал 1941 год. Так, позже Иосиф Яковлев получил приказ от начальника инженерной службы дивизии остаться в тылу с задачей подрывать мосты и дороги. После проведения одной операции немцы стали преследовать группу Иосифа Яковлева. Завязался неравный жестокий бой, и Иосиф Николаевич попал в плен.

- С самого детства мне больше других запомнился один фрагмент из мемуаров прадедушки, - рассказывает Матвей. - В плену за «провинность» его решили наказать - поместили в мешок из колючей проволоки и выгнали на мороз.

Других пленных помещали в бараки с тифозными вшами. Иосиф Николаевич своими глазами видел пострадавшего «с видом обглоданной собаками кости. Он представлял из себя человека, состоявшего из костей, покрытых кожей».

Иосиф Яковлев попал в плен осенью 1941 года, а соединился с частями Красной армии осенью 1944 года. Он прошел пять концлагерей, бежал с территории Германии, три долгих года добирался домой, ведя партизанскую борьбу с товарищами из Закарпатья. Бежал он с двумя товарищами, один во время пути отделился, и даже уже в мирное время его так и не смогли разыскать. С другим своим товарищем, Федором Михеенко, Иосиф Николаевич после войны встречался не один раз.

Мемуары Иосифа Николаевича с любовью хранятся у дедушки Матвея - Олега Иосифовича. Но эта бесценная информация, по мнению школьника, должна быть издана в печатном варианте.

- Если бы можно было получить какую-то поддержку, я бы очень хотел выпустить тираж книги, - признается Матвей. - Нельзя допустить, чтобы события Великой Отечественной войны были забыты.

Материал выходит в рамках регионального проекта «Парень с нашего двора». Последующие публикации проекта читайте на сайте «КП» - Новосибирск».