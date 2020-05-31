«Многие ходят по улицам с бейсбольными битами»: русская девушка описывает погромы в Миннеаполисе, ей пришлось бежать из города

Уроженка Новосибирска оказалась в охваченном беспорядками Миннеаполисе. Этот город на севере США сейчас во всех новостных лентах. Миннеаполис «лихорадит» после гибели местного жителя, афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания полицейскими. Как тихий городок превратился в горячую точку — рассказала наша соотечественница.

Протестующие выходят с портретами жертвы полицейских. Фото: REUTERS.

СТРАШНЕЕ КОРОНАВИРУСА

Нина Сальникова* переехала из Бердска в Миннеаполис — на родину жениха-иностранца. Этот город никогда не казался девушке криминальным и неспокойным, даже коронавирус не пугал сибирячку. Страшнее него оказался вирус ненависти, в котором утонул штат Миннесота. По просьбе эмигрантки мы изменили ей имя, анонимно она согласилась рассказать, что именно сейчас происходит на улицах ее города.

— Беспорядки начались из-за гибели местного жителя. Он зашел в супермаркет и попытался расплатиться якобы поддельным чеком — сейчас многие пишут, что он был настоящим, там с этим пока непонятно, — рассказала КП-Новосибирск Нина Сальникова*. — Продавцы вызвали полицию и чернокожего жестко задержали, прижав его голову и шею к земле, тот во время захвата умер. После его гибели люди стали выходить на улицы. Сначала были мирные протесты. Но потом они переросли во что-то неконтролируемое. Люди стали грабить магазины, поджигать здания, бизнесы. Волну уже было не остановить. Возможно, потому что тут, в Америке, это очень острая тема. Даже наш город делится на «белые» и «черные» районы.

Город сейчас в огне. Фото: REUTERS.

СОЖЖЕНЫ ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК И МАГАЗИНЫ

По словам Инны, ситуация обострилась несколько дней назад. Оказалось, что мятежи в одном районе быстро перекинулись на другие, даже в пригороды Миннеаполиса.

— Сожжен был полицейский участок №3, где работали те самые копы. Но в целом, почему жгли определенные районы, магазины — мне непонятно, — говорит сибирячка. — Мне, честно говоря, страшно. Я полюбила Миннеаполис всеи душои за 3 года, что живу здесь, в его самом сердце. Но мои друзья оказались прямо там, где происходят беспорядки, у них там жилье! Я очень боялась выйти из дома и боялась за них. Звала их ночевать к себе, писала им со слезами на глазах.

Люди в форме пытаются сдержать натиск протестующих. Фото: REUTERS.

«ДВА РАЗА ОГРАБИЛИ МАГАЗИН, КОПЫ ДАЖЕ НЕ ПРИЕХАЛИ»

Коронавирус итак ударил по мелкому и среднему бизнесу, а беспорядки в Миннеаполисе его, похоже, окончательно добили. Многие предприниматели стали защищать свои магазины силой.

— Многие ходят по улицам с бейсбольными битами в руках. Часть предпринимателей решили не открывать магазины, другие открыли, понимая, что им разнесут всю витрину. Многие жалуются на мародеров и бездействие полиции. У знакомых два раза ограбили магазин элитного алкоголя, копы просто не приезжают, — описывает ситуацию Нина. — Мы сами видели эти пожарища из-за протестов. Слава богу, протестующие не поджигают дома, не вламываются в квартиры, страдают только офисные здания, производства и торговые центры. Какие-то бизнесы были застрахованы, но далеко не у всех и не все получат деньги, надо читать договор. Из хороших новостей: местные жители с утра выходят и убирают улицы после беспорядков — настолько здесь сильные комьюнити в своих районах. Даже мусор отсортировали. Это меня поразило. Мы заехали на мемориал возле магазина, где произошло убийство Джорджа Флойда. Здесь создали огромный мемориал с граффити, принесли тысячи цветов. Волонтеры раздавали там еду и воду.

Город сейчас в огне. Фото: REUTERS.

ВОЙСКА В ГОРОДЕ: «БЕЗ ЦЕЛИ НА УЛИЦЕ НА ШАТАТЬСЯ»

Но уже 30 мая в город ввели войска и прогуляться до того же монумента оказалось нельзя.

— Сказали — не шататься по улицам без цели. В городе войска национальной гвардии. Они вошли после того, как сгорела огромная аптека-супермаркет, которую долго тушили, — говорит Нина. — Друзья нам писали, что ночь на 31 мая будет непростая, говорили, что в Миннеаполис приехало много людей из других штатов. Кажется, что их цель — разрушить наш город. Они готовы крушить и ломать, прикрываясь протестами. Семью погибшего Джорджа Флойда и некоторых организаторов мирного протеста чернокожих перевели в отель. Все боял ись, что неонацисты что-то сделают с ними, потому что уже пошла борьба стенка на стенку. Нам позвонила мама парня, сказала ехать к ней — на границу с Канадой, возможно на несколько дней. Не рисковать, а уезжать.

Многие получили травмы во время противостояния. Фото: REUTERS.

«В НОВОСТЯХ ГОВОРЯТ ОБ УБИТЫХ И ДАЖЕ ИЗНАСИЛОВАННЫХ»

По словам сибирячки, сейчас ситуация довольно страшная, информация меняется каждые несколько часов.

— Я не знаю, как реагировать. С одной стороны, полицейские виноваты. С другой стороны, я не поддерживаю мятежи. В новостях говорят уже о первых убитых, говорят даже об изнасилованиях! Ситуация ухудшается. И ощущение, что, если сперва кризис был только здесь, в нашем городе и мы сбежали из него, то теперь он распространяется по всей стране. В разных городах вспыхивают массовые беспорядки, идут грабежи и пожары. Хочется, чтобы это закончилось, как страшный сон, — говорит Нина.

* Имя и фамилия девушки изменены по ее просьбе.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/782162" frameborder="0"></iframe> В Миннеаполисе продолжаются беспорядки.Протестующие в американском Миннеаполисе разграбили и сожгли более 200 зданий в ходе массовых беспорядков, вызванных гибелью афроамериканца Джорджа Флойда в ходе полицейского задержания.

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