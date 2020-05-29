Ипотечные ставки продолжают снижаться: квартиры в 5 минутах от площади Ленина стали еще доступнее

Основные условия - сумма кредита до 3 миллионов рублей, срок - до 20 лет, первоначальный взнос - 20% от первичной стоимости жилья.

21 234 рубля - ежемесячный ипотечный платеж по программе «Господдержка-2020» со ставкой 5,85% при покупке квартиры-студии площадью 38 кв. м в Доме на Шамшиных класса бизнес-лайт от ГК «Расцветай». Срок сдачи - I квартал 2022 года.

Квартира в Доме на Шамшиных - стопроцентное попадание для тех, кто хочет жить в ритме большого города, пользоваться его возможностями и быть в центре ярких событий мегаполиса. Новостройка расположена в Центральном районе Новосибирска, на пересечении улиц Семьи Шамшиных, Карамзина и Крылова - рядом с метро «Маршала Покрышкина», «Красный проспект», а также с так называемой визитной карточкой Новосибирска - площадью Ленина. Лучшие дошкольные образовательные учреждения, ТРК «Галерея Новосибирск», развлекательные центры, знаковые рестораны нашего города, кинотеатр, стадион «Спартак», Центральный парк - все находится в шаговой доступности.

Покупка квартиры в Доме на Шамшиных может стать выгодным вложением в долгосрочной перспективе. Прежде всего это комфортное проживание в центре Новосибирска, особенно это оценят новоселы, для которых фраза «Время - деньги» - не пустой звук. Кроме того, квартиры такого уровня могут приносить хороший арендный доход. И, наконец, жилье в этой новостройке может стать удобной второй локацией для тех, кто живет за городом, а активная деловая и социальная жизнь сосредоточена в столице Сибири.

Дом на Шамшиных от ГК «Расцветай». Фото: отдел продаж ГК «Расцветай».

В Доме на Шамшиных учтены все мельчайшие детали для комфортного проживания: точка Wi-Fi во дворе, при въезде на парковку работает система распознавания автомобильных номеров, видеонаблюдение во дворе и в лифтах, система телеметрии для автоматической передачи показаний приборов учета квартир, многоступенчатая система грязезащиты, розетки на лоджиях - все эти современные технологичные решения сделают жизнь новоселов удобнее и безопаснее. Приятный бонус для жильцов, которые приобрели квартиры на последних этажах новостройки, - шикарный вид на центральную часть Новосибирска. При строительстве ГК «Расцветай» применяет исключительно качественные материалы и технологии строительства: монолит с кирпичным заполнением, наружные и внутренние кирпичные стены, фасад из высококлассного облицовочного кирпича, современные инженерные решения. Квартиры сдаются с качественной чистовой самоотделкой.

Сейчас на стройплощадке идут работы по армированию фундамента дома - 99%, бетонированию стен парковки - 10%.

Отдел продаж ГК «Расцветай»

ул. Фрунзе, 228, офис № 1,

тел. (383) 255-88-22

гкрасцветай.рф

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* Ипотечная программа «Господдержка-2020», ставка - 5,85%, первоначальный взнос - 1 000 000 рублей, сумма кредита - 3 000 000 рублей, срок - 20 лет.

Застройщик: ООО «Специализированный застройщик «Дом на Шамшиных». Проектная декларация на сайте: гкрасцветай.рф