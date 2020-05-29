Как приготовить множество вкусных блюд без натурального молока

В последнее время многие отказываются от натурального молока, заменяя его растительным. Это мировая тенденция. Все чаще у людей из разных стран, а не только из азиатских, обнаруживается непереносимость лактозы или выявляется аллергия на молоко. Зайдя в кофейню, многие клиенты просят приготовить им ароматный напиток на миндальном или кокосовом молоке. Некоторые полностью переходят на эти заменители и даже используют их для выпечки блинов, пирогов, тортов.

Фото: архив компании.

Между тем это удовольствие не из дешевых. Литр растительного молока в жидком виде может стоить в 3 - 5 раз дороже обычного коровьего. При этом немногие задумываются о том, что такой дорогостоящий напиток с успехом может заменить сухое растительное молоко. Как говорится, просто добавь воды!

На российском рынке представлены сухое молоко «НьюМилки Экстра» и сухие сливки «СопьоКрима». Эти продукты производит корейская компания «Хичанг», образованная в 1969 году. С самого первого дня своей работы эта компания использовала в производстве только новейшие технологии.

Сегодня автоматизированная линия и система гарантий качества позволяют предлагать потребителям продукцию высшего качества. При этом технологии продолжают совершенствоваться, а вкусовые качества продуктов улучшаться.

Фото: архив компании.

В состав молока растительного происхождения «НьюМилки Экстра» входит сухая сыворотка, концентрат сывороточного белка и другие ингредиенты, придающие продукту молочный вкус. Его использование, например, в хлебобулочном производстве позволяет сохранить главные свойства выпечки: цвет, структуру и срок годности продукта. Немаловажно и то, что использование сухого растительного молока в пропорции 5 - 7% по отношению к массе пшеничной муки улучшает вкус хлебобулочных изделий. Готовый хлеб имеет ровную текстуру и распространяет аромат свежей выпечки.

Сухие сливки «СопьоКрима» - это тоже прекрасная альтернатива таким продуктам, как сухое молоко и сухие сливки животного происхождения. Они используются в качестве вкусовой, ароматической и забеливающей добавки для кофе, а также для приготовления кондитерских изделий, каш, мороженого, коктейлей с молочным вкусом.

Фото: архив компании.

Такие сливки имеют ряд преимуществ: оптимальное соотношение «цена - качество» по сравнению с натуральными сухими сливками и молоком, отсутствие привязанности к «сезону большого молока» по ценовой политике, большой срок годности - 24 месяца, полная и быстрая растворимость даже в холодной воде, стабильность при высоких температурах, богатый молочный вкус.

Молоко и сливки, произведенные на фабрике «Хичанг», отвечают всем требованиям безопасности, имеют все необходимые сертификаты. Хозяйки любят добавлять «Нью Милки» в тесто, а «СопьоКрима» в кофе. Выпечка получается вкусной и аппетитной, а кофе приобретает нежный и неповторимый вкус.

Фото: архив компании.

Как приготовить домашний хлеб на сухом молоке

Ингредиенты:

Мука пшеничная - 350 г

Сухое молоко NewMiky - 25 г

Дрожжи сухие - 5 г

Сахар - 1 ч. л.

Соль - 1 ч. л.

Вода теплая - 210 мл

Растительное масло - 50 мл

Приготовление:

Муку нужно просеять, добавить к ней все сухие ингредиенты и хорошо перемешать.

Влить в смесь воду и растительное масло. Вымесить тесто руками. После выложить на стол и, смазав руки растительным маслом, вымешивать еще 5 - 7 минут.

Когда тесто станет гладким и равномерным, нужно скатать его в шар, положить в миску, накрыть пленкой и оставить в теплом месте на 20 минут. За это время оно должно увеличиться в объеме в 1,5 раза.

Поднявшееся тесто следует снова выложить на стол и легкими движениями, прихлопывая, растянуть до овальной формы. Затем его необходимо скрутить в рулет, начиная с узкой стороны. Получившийся рулет свернуть, как улитку, а потом еще раз растянуть руками в овал. После этого можно формировать батон.

Свернув тесто в рулет, нужно положить его швом вниз и слегка подвернуть края вовнутрь. Батон должен получиться ровной, продолговатой формы. Перенося его на противень, важно накрыть будущий хлеб полотенцем и снова оставить на 20 минут. В это время пора включить духовку на 180 градусов, чтобы она хорошо прогрелась.

После расстойки нужно смазать батон водой, присыпать мукой и сделать диагональные разрезыглубиной примерно 5 миллиметров.

Выпекать 30 - 35 минут при температуре 380 градусов. Готовый батон выложить на решетку, накрыть полотенцем и остудить.