2020-05-29T06:12:52+03:00
Общество

Как приготовить множество вкусных блюд без натурального молока

С использованием сухого растительного молока можно испечь хлеб и даже сделать домашнее мороженое
Дарья АМУРСКАЯ
Поделиться:
Как приготовить множество вкусных блюд без натурального молока. Фото: архив компании.Как приготовить множество вкусных блюд без натурального молока. Фото: архив компании.
Изменить размер текста:

В последнее время многие отказываются от натурального молока, заменяя его растительным. Это мировая тенденция. Все чаще у людей из разных стран, а не только из азиатских, обнаруживается непереносимость лактозы или выявляется аллергия на молоко. Зайдя в кофейню, многие клиенты просят приготовить им ароматный напиток на миндальном или кокосовом молоке. Некоторые полностью переходят на эти заменители и даже используют их для выпечки блинов, пирогов, тортов.

Фото: архив компании.

Фото: архив компании.

Между тем это удовольствие не из дешевых. Литр растительного молока в жидком виде может стоить в 3 - 5 раз дороже обычного коровьего. При этом немногие задумываются о том, что такой дорогостоящий напиток с успехом может заменить сухое растительное молоко. Как говорится, просто добавь воды!

На российском рынке представлены сухое молоко «НьюМилки Экстра» и сухие сливки «СопьоКрима». Эти продукты производит корейская компания «Хичанг», образованная в 1969 году. С самого первого дня своей работы эта компания использовала в производстве только новейшие технологии.

Сегодня автоматизированная линия и система гарантий качества позволяют предлагать потребителям продукцию высшего качества. При этом технологии продолжают совершенствоваться, а вкусовые качества продуктов улучшаться.

Фото: архив компании.

Фото: архив компании.

В состав молока растительного происхождения «НьюМилки Экстра» входит сухая сыворотка, концентрат сывороточного белка и другие ингредиенты, придающие продукту молочный вкус. Его использование, например, в хлебобулочном производстве позволяет сохранить главные свойства выпечки: цвет, структуру и срок годности продукта. Немаловажно и то, что использование сухого растительного молока в пропорции 5 - 7% по отношению к массе пшеничной муки улучшает вкус хлебобулочных изделий. Готовый хлеб имеет ровную текстуру и распространяет аромат свежей выпечки.

Сухие сливки «СопьоКрима» - это тоже прекрасная альтернатива таким продуктам, как сухое молоко и сухие сливки животного происхождения. Они используются в качестве вкусовой, ароматической и забеливающей добавки для кофе, а также для приготовления кондитерских изделий, каш, мороженого, коктейлей с молочным вкусом.

Фото: архив компании.

Фото: архив компании.

Такие сливки имеют ряд преимуществ: оптимальное соотношение «цена - качество» по сравнению с натуральными сухими сливками и молоком, отсутствие привязанности к «сезону большого молока» по ценовой политике, большой срок годности - 24 месяца, полная и быстрая растворимость даже в холодной воде, стабильность при высоких температурах, богатый молочный вкус.

Молоко и сливки, произведенные на фабрике «Хичанг», отвечают всем требованиям безопасности, имеют все необходимые сертификаты. Хозяйки любят добавлять «Нью Милки» в тесто, а «СопьоКрима» в кофе. Выпечка получается вкусной и аппетитной, а кофе приобретает нежный и неповторимый вкус.

Фото: архив компании.

Фото: архив компании.

Как приготовить домашний хлеб на сухом молоке

Ингредиенты:

Мука пшеничная - 350 г

Сухое молоко NewMiky - 25 г

Дрожжи сухие - 5 г

Сахар - 1 ч. л.

Соль - 1 ч. л.

Вода теплая - 210 мл

Растительное масло - 50 мл

Приготовление:

Муку нужно просеять, добавить к ней все сухие ингредиенты и хорошо перемешать.

Влить в смесь воду и растительное масло. Вымесить тесто руками. После выложить на стол и, смазав руки растительным маслом, вымешивать еще 5 - 7 минут.

Когда тесто станет гладким и равномерным, нужно скатать его в шар, положить в миску, накрыть пленкой и оставить в теплом месте на 20 минут. За это время оно должно увеличиться в объеме в 1,5 раза.

Поднявшееся тесто следует снова выложить на стол и легкими движениями, прихлопывая, растянуть до овальной формы. Затем его необходимо скрутить в рулет, начиная с узкой стороны. Получившийся рулет свернуть, как улитку, а потом еще раз растянуть руками в овал. После этого можно формировать батон.

Свернув тесто в рулет, нужно положить его швом вниз и слегка подвернуть края вовнутрь. Батон должен получиться ровной, продолговатой формы. Перенося его на противень, важно накрыть будущий хлеб полотенцем и снова оставить на 20 минут. В это время пора включить духовку на 180 градусов, чтобы она хорошо прогрелась.

После расстойки нужно смазать батон водой, присыпать мукой и сделать диагональные разрезыглубиной примерно 5 миллиметров.

Выпекать 30 - 35 минут при температуре 380 градусов. Готовый батон выложить на решетку, накрыть полотенцем и остудить.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Не жалели женщин и детей: в Оренбурге задержали подозреваемых в трех громких убийствах
Неуловимые киллеры жестоко расправлялись с жертвами и всегда выходили сухими из воды. До недавнего времени никто не подозревал, что за чередой убийств стоят одни и те же люди
Новости 24
В Новосибирске — рекорд по заболевшим коронавирусом: за сутки заразились 103 человека
«Искали его 20 минут»: сибиряк отправился на рыбалку, но из воды пришлось вылавливать его самого
«Привезли в больницу, она была еще жива»: под Новосибирском погибла 16-летняя девушка на мотоцикле
«Уснуть можно, пока дождешься»: в новосибирском зоопарке показали, как расшевелить ленивца
«Колеса вылезли наизнанку»: новосибирец врезался в грузовик с прицепом и погиб
«Полный паралич тела и отек мозга»: сибирячка впала в кому после того, как ее укусил клещ на даче
Никуда не поедете: в новосибирское метро перестали пускать пассажиров без масок
У новосибирского кардиохирурга хотят забрать две квартиры в Нью-Йорке стоимостью 123 миллиона рублей
Новосибирские музыканты сыграли гимн самоизоляции на ложках и дверце от стиралки
«Надо же, какая ты уродина»: новосибирца напугала говорящая рыба-мутант
«А если на машину упадут?»: девочки-подростки устроили танцы на крыше высотки
Погода на сегодня в Новосибирске: днем будет тепло, ночью -3 градуса
Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 29 мая 2020 года: рассказываем о ситуации в регионе
«Выпадали пучками»: сибирячка сходила на бьюти-процедуру и осталась без ресниц
График отключения горячей воды в Новосибирске в июне 2020: рассказываем, кто и когда останется без кипятка
«Лишь бы не взорвалось»: в Новосибирске вспыхнул автомобиль
«Промок и замерз»: под Новосибирском 3-летний мальчик несколько часов провел в лесу
Продление масочного режима в Новосибирске с 31 мая: до какого числа будет действовать
В Новосибирске загорелся заброшенный детский лагерь