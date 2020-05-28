Сибирячка загадала желание - детская площадка во дворе. Оно исполнилось!

Мечта для всех - это возможно? Жительница Новосибирска поучаствовала в конкурсе СМП Банка - рассказала о своей мечте, и вот теперь во дворе дома № 123 по улице Выборной появилась новая современная детская площадка.

По федеральным, государственным и областным программам строится немало детских городков, но всех не охватить. Благодаря СМП Банку в Октябрьском районе города площадку построили в рамках рекламной акции «В погоне за мечтой». В 2018 году банк объявил о конкурсе - каждый житель России мог подать заявку и рассказать о своей мечте. По итогам выбраны два победителя. Первого счастливчика определили в ходе открытого голосования, а второго выбирал сам СМП банк. Было решено исполнить мечту жительницы Новосибирска Елены Машаровой.

- Нам удалось совершить маленькое чудо. Клиентка нашего банка попросила детскую площадку во дворе, и ее просьба показалась нам неординарной. Елена в первую очередь подумала не о себе, а о других людях - о своих соседях и их детях. Мы надеемся, что жители этого и соседних дворов будут с радостью приходить на новую площадку, - рассказал руководитель кредитно-кассового офиса СМП Банка в Новосибирске Дмитрий Монастырев.

Мечта Елены и Евгении Машаровых осуществилась - площадка для всех жителей двора.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Елена Машарова - клиент банка уже более пяти лет. Елена признается, что приняла бы участие в таком конкурсе еще раз:

- Я считаю, что мечты, которые исполняет большая компания, должны быть ориентированы на общество. А личную мечту каждый человек способен реализовать сам. В нашем дворе площадка не обновлялась более 30 лет, и я очень хотела, чтобы у детей было место, где они могут играть. Не ожидала, что мою мечту могут осуществить, но надеялась. Более того, банк учел мои пожелания: хотелось, чтобы на площадке было баскетбольное кольцо, качели-паучиха, горка для малышей. Менеджер банка поддерживал со мной связь, мои просьбы услышали и сделали эту площадку с душой.

В течение 2019 года детскую площадку проектировали и согласовывали. На месте железной горки и старых качелей вырос целый детский городок. Замок с горками и штурмовыми лестницами, цепные качели - здесь найдется занятие для детишек любого возраста.

Мэрия города оперативно согласовала и помогла реализовать проект. Это не первый случай, когда коммерческая структура приняла участие в благоустройстве города. В церемонии открытия площадки участвовал и мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Мэрия и СМП Банк рассматривают и другие проекты по благоустройству города.Фото: Алена МАРТЫНОВА

- В Новосибирске немало объектов, построенных за счет федеральных и городских средств. Этот случай не похож на остальные. Площадку построили не на бюджетные средства, а за счет банка. Мы поговорили с руководством СМП Банка и рассматриваем проекты, также направленные на благоустройство города, - отметил мэр Анатолий Локоть.

По окончании торжественной церемонии открытия девочке Жене, это дочка Елены Машаровой, банк вручил баскетбольный мяч как символ или даже ключ от детской площадки. В детский городок можно будет прийти всем желающим, как только закончится режим самоизоляции.