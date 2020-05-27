Новосибирск требует поддержки

В период пандемии Правительство Российской Федерации сформулировало ряд мер поддержки, в первую очередь для субъектов малого и среднего бизнеса. Но здесь не обошлось и без спорных вопросов: кто может воспользоваться этими мерами поддержки, какие отрасли допустимо признать пострадавшими и хватит ли размера выплат?

Местная инициатива

На сессии Совета депутатов города Новосибирска рассмотрели эти и другие вопросы. Кроме того, председатель Совета депутатов города Новосибирска, руководитель депутатского объединения «Единая Россия» Дмитрий Асанцев внес обращение, разработанное фракцией, к Председателю Правительства России Михаилу Мишустину. «КП» - Новосибирск» приводит полный текст документа.

Обращение Совета депутатов города Новосибирска к Председателю Правительства Российской Федерации М. В. Мишустину

Уважаемый Михаил Владимирович!

В условиях напряженной обстановки в результате распространения новой коронавирусной инфекции остро обозначилась проблема снижения налоговых и неналоговых поступлений в местные бюджеты. Это связано с общим ухудшением экономической ситуации, в том числе спадом предпринимательской активности в сфере малого и среднего бизнеса и снижением работодателями размера выплат заработной платы работникам во время режима самоизоляции. В результате негативных явлений в экономике наблюдается снижение доходов местных бюджетов, в том числе поступлений по наиболее значимым доходным источникам - налогу на доходы физических лиц, налогам, предусмотренным специальными налоговыми режимами, арендной плате по договорам аренды имущества, находящегося в муниципальной собственности.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.04.2020 № 409 «О мерах по обеспечению устойчивого развития экономики» предусмотрено продление сроков уплаты отдельных налогов (авансовых платежей), установленных законодательством о налогах и сборах для организаций и индивидуальных предпринимателей, занятых в сферах деятельности, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

Однако, несмотря на принятые меры, существует риск значительных потерь собственных доходов местных бюджетов, что может привести к затруднению при выполнении принятых органами местного самоуправления социальных обязательств и сделает практически невозможным осуществление капитальных вложений для развития экономики города.

В настоящее время Правительством Российской Федерации принят комплекс мер по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции и поддержке экономики страны, в том числе по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в целях продолжения их устойчивой работы и сохранения занятости. В частности, постановлением Правительства Российской Федерации от 24.04.2020 № 576 утверждены Правила предоставления в 2020 году из федерального бюджета субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, ведущим деятельность в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции.

При этом размер субсидии определяется как произведение величины минимального размера оплаты труда по состоянию на 01.01.2020, составляющей 12 130 рублей, на количество работников в марте 2020 года.

Совет депутатов города Новосибирска поддерживает принятые Правительством Российской Федерации меры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, считает их своевременными и востребованными.

Однако в Совет депутатов города Новосибирска поступают обращения от субъектов малого и среднего предпринимательства, остро нуждающихся в поддержке, с просьбами о расширении перечня отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, а также об увеличении расчетного размера оплаты труда для определения субсидий с минимального размера оплаты труда до размера 2/3 средней заработной платы, но не менее минимального размера оплаты труда.

Так, потребность в расширении данного перечня обусловлена необходимостью оказания поддержки более широкому кругу предпринимателей, в частности, субъектам, осуществляющим деятельность по сдаче в аренду и управлению собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом. В условиях введенных ограничений по защите населения от чрезвычайной ситуации наблюдается снижение или приостановка предпринимательской деятельности субъектов, занятых в отраслях, наиболее пострадавших от ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции - многие из них закрыты, не осуществляют торговлю и оказание услуг и, соответственно, не уплачивают арендную плату, в результате чего деятельность по сдаче в аренду нежилых помещений в общественно-деловых, торгово-развлекательных и иных нежилых комплексах несет значительные финансовые потери.

Также сложилась непростая ситуация с осуществлением деятельности предпринимателей, заключивших концессионные соглашения с органами местного самоуправления. Отсутствие возможности оказывать услуги приводит к невозможности получения прибыли и выполнения принятых обязательств по концессионным соглашениям.

Кроме того, считаем необходимым предоставлять субсидии, определяя их получателя не только по основному, но и по дополнительному виду экономической деятельности, по аналогии с Правилами предоставления в 2020 году субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на обеспечение отсрочки платежа по кредитам, выданным субъектам малого и среднего предпринимательства, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 02.04.2020 № 410, согласно которым заемщик должен соответствовать перечню по основному или по дополнительному виду экономической деятельности.

Необходимо также отметить, что в тяжелом финансовом положении оказались муниципальные предприятия, созданные в целях решения вопросов местного значения. При отсутствии возможности получать прибыль от осуществления своей деятельности они вынуждены нести расходы по выплате заработной платы и налоговых платежей. Муниципальные предприятия в соответствии с законодательством не относятся к субъектам малого и среднего предпринимательства, поэтому не могут воспользоваться всеми мерами поддержки, предусмотренными нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации.

Учитывая значительный объем доли коммерческих займов в общем объеме муниципального долга, высокую нагрузку по расходам на обслуживание долга, ужесточение условий кредитования в условиях падения темпов экономического роста ресурсы местных бюджетов, необходимые в том числе для оказания мер поддержки предпринимателям, ограничены. В целях повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований считаем целесообразным рассмотреть возможность предоставления из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации бюджетных кредитов на срок не менее трех лет под минимальную процентную ставку с целью предоставления за счет указанных средств бюджетных кредитов бюджетам муниципальных образований на аналогичных условиях для финансирования дефицита бюджета и рефинансирования долговых обязательств.

Учитывая ухудшение финансовой ситуации с наполнением доходной части местных бюджетов, а также обстоятельства финансовой зависимости местных бюджетов от бюджетов других уровней, необходимость поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и сохранения их занятости, просим Вас рассмотреть возможность:

• разработки механизма компенсации выпадающих доходов местных бюджетов путем предоставления межбюджетных трансфертов без установления направлений их использования и в целях сохранения муниципального сектора экономики на безопасном уровне;

• предоставления муниципальным образованиям среднесрочных бюджетных кредитов под минимальную процентную ставку в целях финансирования дефицита бюджета и рефинансирования долговых обязательств;

• расширения перечня отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции;

• увеличения предоставляемых субъектам малого и среднего предпринимательства субсидий из федерального бюджета до размера 2/3 средней заработной платы работников, но не менее минимального размера оплаты труда.

Совет депутатов города Новосибирска.

«Социалка» под угрозой

Партийная инициатива на сессии была принята единогласно. Каждый депутат понимает важность обращения. Ведь снижение налоговых и неналоговых поступлений в местный бюджет означает немалую потерю средств города. Помощь федерального бюджета необходима. Депутаты фракции «Единая Россия» прокомментировали текст обращения и обратили внимание на его значимость.

Владимир Барсук. Фото: Совет депутатов города Новосибирска.

Владимир Барсук, член комиссий по местному самоуправлению и по научно-производственному развитию и предпринимательству:

- Ситуация у всех сейчас на самом деле непростая. Конечно, в нашей стране удалось сдержать темпы развития коронавируса и не допустить европейских показателей. И тем не менее экономическая проблема, вызванная пандемией, коснулась практически каждой семьи. Поэтому одно из главных предложений текста обращения - увеличить помощь, оказываемую государством для выплат зарплат людям, работающим в сфере малого и среднего бизнеса, с минимальной оплаты труда до 2/3 среднемесячного заработка. Кроме того, в своем обращении мы просим у правительства предоставлять такую поддержку не только по основному, но и по дополнительному виду деятельности предпринимателей.

Игорь Салов. Фото: Совет депутатов города Новосибирска.

Игорь Салов, председатель комиссии по научно-производственному развитию и предпринимательству:

- Очень долгожданное и своевременное, с нашей точки зрения, обращение.

Лично я хочу обратить внимание на те аспекты в обращении, которые затрагивают деятельность предпринимателей. Мы просим расширить перечень пострадавших отраслей. Понимаем, что он достаточно широк и постоянно расширяется, но необходимо оказать поддержку товаропроизводящей цепочке - производство, опт, розница. Необходимо также учесть взаимоотношения арендатора, граждан и предпринимателей, которые сдают недвижимое имущество в аренду. Есть проблемы с неплатежами, накоплением долгов. На сегодня эта проблема объемная. Далее мы хотели бы обратить внимание Председателя Правительства РФ на сегмент торговой недвижимости, это торговые и торгово-развлекательные центры. По нашей статистике, около 90% площадей этих центров построены с привлечением кредитных средств - этот вид надо включать в пострадавшие отрасли, чтобы предприниматели могли получить льготные кредиты или отсрочку. И одна из самых важных частей нашего обращения - это просьба обратить внимание и рассмотреть механизм субсидий местному бюджету. Речь идет о налоговых и неналоговых доходах. У нас есть проблемы строительства и ремонта дорог, строительства детсадов и школ - это первые статьи расходов местного бюджета. Я бы не хотел, чтобы мы вернулись к истории 2009 года, когда пришлось сократить бюджет города на 40%. Это была катастрофа. Думаю, мы сможем этого избежать и получим поддержку вышестоящих бюджетов.

Владислав Люмин. Фото: Совет депутатов города Новосибирска.

Владислав Люмин, член комиссии по городскому хозяйству и по бюджету и налоговой политике:

- Муниципальные предприятия оказались сегодня в очень тяжелом положении. Например, МУП «Сибирское гостеприимство» - гостиница «Северная», МУП «Новосибирский метрополитен», наш муниципальный транспорт - ПАТП № 5, МКП «Горэлектротранспорт» и многие другие. На моем округе находится жемчужина города - Новосибирский зоопарк имени Р. А. Шило. Сейчас как раз тот самый период, когда в зоопарк могли приходить люди. Но, к сожалению, пока не самая хорошая обстановка. У предприятий города значительно снизились доходы, а ведь труд работников необходимо оплачивать. Мы видим, что если сейчас оставить организации без поддержки, то они могут просто закрыться. Но эти предприятия - часть жизненной структуры города. Я считаю, что нужно делать акцент на муниципальных предприятиях и, конечно, выносить вопрос на федеральный уровень. Вирус затронул разные слои - муниципальные и общественные предприятия, бизнес-структуры. Одного только регионального бюджета не хватит на решение всех проблем. Поэтому нужно просить поддержку из федерального бюджета.

Сергей Бондаренко. Фото: Совет депутатов города Новосибирска.

Сергей Бондаренко, председатель комиссии по муниципальной собственности, член комиссии по научно-производственному развитию и предпринимательству:

- Сейчас сложное положение во всей стране, в том числе и в Новосибирске. Я считаю, нужно обратить внимание на организации, работающие по концессионным соглашениям с мэрией. В свое время они приняли на себя обязательства по реконструкции и восстановлению объектов. Сейчас нужно привести в порядок то, что разрушено, восстановить деятельность и двигаться вперед. Речь идет о таких предприятиях, как детские сады, банное хозяйство и другие. Обязанности, которые взяли на себя концессионеры, необходимо выполнить. И сейчас очень важно поддержать таких предпринимателей. Это можно сделать путем прямого обращения к Председателю Правительства Российской Федерации Михаилу Мишустину.

Валерий Черных. Фото: Совет депутатов города Новосибирска.

Валерий Черных, председатель комиссии по бюджету и налоговой политике:

- В обращении затронута важная экономическая тема для города Новосибирска. Ситуация с пандемией существенно отразится на нашем муниципалитете. По предварительным подсчетам, городской бюджет недополучит более 2,5 миллиарда рублей, более точные цифры будут понятны в июне, когда появятся первые отчеты. Сумма существенная, это означает, что муниципальные социальные обязательства, принятые гордом, могут быть не выполнены. Отмечу, что речь уже идет даже не об инвестициях. Соответственно, требуются механизмы со стороны вышестоящих органов и правительства по замещению этих выпадающих доходов. Это необходимо, потому что никто полномочий, особенно социальных, с нас не снимает. Какие механизмы требуются? Такие, которые связаны с пополнением бюджета в виде беспроцентных государственных кредитов либо кредитов с низким процентом. Важно быстрое получение средств на срок до трех лет, чтобы пополнить разрыв, который формируется между доходом и расходом. Сейчас важно не увеличивать дефицит бюджета.

Для этих целей и формируется наш запрос к правительству. Мы просим выработать механизмы поддержки, чтобы муниципалитет находил способы и возможности выполнять свои обязательства. Мы сегодня много говорим о малом и среднем бизнесе, сложной ситуации, в которой он оказался. Но муниципалитет, городские предприятия, учреждения, социальные объекты также находятся в непростых обстоятельствах.